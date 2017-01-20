Куда пропал Кулижников?

Лидер сборной России Павел Кулижников не выступит на двух предстоящих чемпионатах мира – в спринтерском многоборье и на отдельных дистанциях. Чемпионаты страны и Европы он тоже пропустил. Что случилось с рекордсменом планеты на 500-метровке? И все ли дело в травмах, как говорит тренерский штаб?

ТЯЖЕЛЫЙ СЕЗОН

Получить дисквалификацию на два года за смехотворный метилгексанамин (который даже разрешен во внесоревновательный период), вернуться после домашних Олимпийских игр – и сходу сокрушить соперников в борьбе за Кубок мира. Каждый старт – золото. Рекорд планеты пал. Соперники – в шоке. А Павлу – едва перевалило за 20 лет.

Астана, Сеул, Херенвен, Коломна – четыре чемпионата мира 2015-2016 годов (в спринте и в отдельных видах) приносят ему золото. Свен Крамер ушел в тень. Голландец больше никому не интересен. Ведь есть Кулижников! Определенно – лучший конькобежец последних лет.

И вот на этом фоне – обвинение в употребление мельдония (под дисквалификацию россиянин не попал – как и все, кроме Шараповой). Косые взгляды иностранцев. Кьелд Нуйс отказывается жать ему руку на этапе Кубка мира этой осенью…

– Мы едем на турниры, как на войну. Все только шепчут в спину: «допингеры», – вздыхают россияне.

И сразу – скандал в Японии, в конце ноября, когда нетрезвый Павел в компании Руслана Мурашова попал в полицию, устроив балаган на улицах Нагано. Парней, конечно, выпустили – Кулижников там даже завоевал медаль. Но старт сезона вышел смазанным. «Молния» больше не сверкала так, как раньше. Павел не выглядел непобедимым. Он мог занять первое место, а мог и вовсе не попасть в призы. Так не похоже на того Кулижникова, которым мы привыкли его видеть!

Наконец, на этапе в Херенвене Павел снимается с дистанции 1000 м. Причина – травма. Больше на лед он с середины декабря не выходил. А слухами – земля полнится.

– Паша находится не в лучшем состоянии, – признался его личный тренер Дмитрий Дорофеев. – Были моменты, вроде истории с мельдонием, которые сильно на него повлияли. И из-за этого он сильно не добрал в процессе подготовки к новому сезону. Как физически, так и психологически.

«ПАВЕЛ УЖЕ ТРЕНИРУЕТСЯ»

В среду Дорофеев заявил – из-за проблем Кулижников не успевает набрать форму к двум главным стартам этого года – ЧМ на отдельных дистанциях в корейском Канныне (9-12 февраля) и в спринтерском многоборье в канадском Калгари (25-26 февраля). «Будем готовиться к финалу Кубка мира. И к новому – олимпийскому – сезону», – отметил Дмитрий.

Что именно за травма – уточнять не стал. То ли растяжение паха (как говорил отец спортсмена), то ли приводящей мышцы бедра… Все так серьезно, что за два месяца не было возможности подлечить спортсмена? Или он лечится – но не от травмы. А от стресса. Известным русским способом…

– Скажем так – из-за различных проблем со здоровьем, Паша пока находится не в лучшей форме, – рассказал Дорофеев «Советскому спорту». – Да, факторов много. Он получил повреждение в Херенвене – из-за этого пропустил чемпионат России. После Нового года еще и заболел. Ехать куда-то, чтобы выступать вполсилы – не в нашем стиле. Кто хочет видеть такого Кулижникова?

– Сейчас Павел уже тренируется?

– Да. Он занимается дома, в Коломне. Можно сказать, проблемы со здоровьем остались позади. Но говорить об оптимальной форме не приходится. Сборная в понедельник улетает в Берлин, на Кубок мира, однако Паши в ней не будет. Он работает индивидуально. Ему надо полностью восстановиться – только тогда он вновь выйдет на старт. Надеемся, это случится в финале Кубка мира в Ставангере (10-12 марта, – Прим. ред.). Поймите – у Кулижникова непростой период. Нужно терпение. Добавить больше информации я не могу.