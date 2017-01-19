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«Магнитка» поквиталась с «Авангардом», а Мозякин установил очередной рекорд

Игорь Полещук
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Мозякин
Сергей МозякинИсточник: «Советский спорт»

«Магнитка» – «Авангард». Главное противостояние на Востоке. Хоккейный блокбастер, которого ждут. Но волею календаря матчи со столь яркой афишей идут в Магнитогорске два дня подряд… 

КРЕЩЕНИЕ УРАЛОМ

Двойная битва выпала на большой православный праздник. В ночь с 18 на 19 января христиане отмечали Крещение, главной традицией которого остается погружение в освященную ледяную купель. Многие болельщики отправились к проруби сразу после матча.

Не испугал уральский крещенский мороз и непосредственных участников ледовой битвы. Главные арбитры Константин Оленин и Максим Сидоренко, отработав на игре в среду, поехали нырять в прорубь. Настоящий ажиотаж вызывало появление у купели талисмана «Магнитки» – лисенка Тимоши!

Маскот в полной экипировке прошел испытание ледяной водой, чем привел в неописуемый восторг многочисленную публику. Потом он еще минут 10 фотографировался со своими поклонниками. И как только не околел?

– И вовсе не холодно. Нырял – на удачу! – пояснил Тимоша. – Завтра «Металлург» точно победит!

Источник: «Советский спорт»

ДЕНЬ СУРКА ОТ КХЛ

– Ну просто День сурка какой-то! – вздыхает болельщик «Металлурга» Андрей, заходя на стадион.

И впрямь, складывается ощущение, что со стадиона и не уходили. Те же действующие лица, та же интрига… «Магнитка» и «Авангард» – так уж вышло – сыграли первый «дуплет» еще в августе – на предсезонном турнире Мемориал Ромазана. Затем две подряд игры уже в рамках «регулярки» КХЛ прошли в Омске. Теперь хоккейный сериал продолжается в Магнитогорске.

– Странный календарь, – рассуждает Андрей. – Такие матчи ждешь весь сезон, а здесь – два дня подряд. Да и по карману бьет: пятая игра у нас после Нового года. Купить билет, сходить в буфет, купить что-то в магазине атрибутики… Накладно, однако.

– Подготовку мы особенно не корректировали, – высказывает свою точку зрения о сдвоенных играх наставник «Магнитки»Илья Воробьев. – Перед этими матчами с «Авангардом» дали один выходной команде. Тяжелый график, но тут как есть…

– А в Суперлиге всегда так играли! – ударяется в воспоминания защитник «Металлурга» Александр Будкин. – Так что надо просто вспомнить. Сейчас более энергозатратный хоккей, тяжелые игры с непростым соперником – маловато времени на восстановление. Но мысли только о победе!

Битвы лидеров Восточной конференции легко сравнить с кинематографом. Посмотрел эпичную ленту и томишься в ожидании продолжения. Но ведь тем мощнее эмоции от новой серии! А здесь можно и пресытиться хоккейным «деликатесом»…

Пожалуй, единственный плюс – в экономии. Чартерные рейсы, проживание в гостиницах – удовольствие не дешевое. И, если «располовинить» игры, разовые поездки в Омск и Магнитогорск влетят в копейку. И по карману клуб ударят сильнее, чем сдвоенный поход на хоккей болельщика Андрея…

МОЗЯКИН. ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ

После победы накануне омичи пытаются начать игру без пробуксовки, как и в среду. Но «Магнитка» уже настороже, и блицкриг «Авангарда» терпит крах. Оба наставника ставят на игру основных голкиперов: пост №1 у гостей занимает Доминик Фурх, на последний рубеж «сталеваров» возвращается Василий Кошечкин. В первом звене у «ястребов» в центре снова защитник Евгений Медведев. Третий бомбардир омичей Владимир Соботка травмировал колено накануне – столкнулся с самым результативным игроком своего же клуба Николаем Лемтюговым. Выглядело это страшновато, но вроде обошлось: чех должен вернуться в строй до плей-офф.

Сергей Мозякин будит приунывшие трибуны в конце первого периода. В какой-то момент его неосторожно забывают на фирменной позиции. И Маэстро не промахивается – снимает паутинку с дальней «девятки». Есть новый рекорд! 37 голов в регулярном чемпионате КХЛ – больше не забивал никто!

У «Авангарда» тоже хватает исполнителей. Илья Михеев обставляет сначала защитника Александра Будкина, а затем и раздевает вратаря Кошечкина. 1:1.

«Магнитка» вскоре снова уходит в отрыв: теперь Мозякин ассистирует. Академичным пасом капитан находит Даниса Зарипова за спиной Фурха. «Заря, заря, заря!» – несется по стадиону в честь героя – 2:1.

Под занавес хоккейного представления Зарипов повторяет трюк, а в самой концовке матча соперники обмениваются голами, которые уже не влияют на результат.

Осала забивает в пустые ворота, Лемтюгов реализует большинство.

4:2 – месть «лисов» удалась!

ЗАРИПОВ: ЭТО БЫЛ РУССКИЙ ХОККЕЙ!

– Всегда приятно выигрывать, тем более у команды из родного города, – улыбается после матча омский воспитанник Евгений Тимкин. – Но особо не заморачивался. Тренеры сказали лезть на ворота, сыграть более активно в чужой зоне. Каждый знал, как играть.

Автор дубля Данис Зарипов сияет:

– Сегодня встречались две команды, которые умеют играть в настоящий русский хоккей. Доказательство тому – обилие голов и красивых комбинаций. Отличный матч!

– В игре накануне у соперника проходили классные прямые атаки, – отмечает на пресс-конференции тренеров Илья Воробьев. – Мы учли этот момент. Одним словом: подготовились!

Матч

Металлург Мг - Авангард - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы:

Мозякин (Зарипов, Береглазов), 14:12 (1:0). Михеев (Медведев, Фурх), 23:51 (1:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 33:35 (2:1). Зарипов (Коварж, Береглазов), 57:31 (3:1). Осала 58:42 (4:1). Лемтюгов (Медведев, Мартынов), 59:51 (4:2).

Место и дата

19 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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