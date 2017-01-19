Семин, молодежь и девушка. Как «Локомотив» сыграл с «Базелем»

Во втором контрольном матче на зимнем сборе «Локомотив» уступил швейцарскому «Базелю» (1:2).

Испанский сбор «Локомотива» пересек экватор. По-прежнему не работают в общей группе основные центральные защитники Пейчинович и Чорлука и опорный хавбек Тарасов. Да и вообще обойма у Юрия Семина довольно скудная. А тут еще Коре, герой первого спарринга с «молодежкой» «Вердера», внезапно покинул расположение команды, чтобы разобраться со своими документами. Оценки его игры, как говорят, сдержанные. Может, вернется. А может, растворится в безграничном футбольном пространстве.

В четверг «Локомотив» встречался со швейцарским «Базелем». Это клуб уровня Лиги чемпионов, завершающий подготовку к возобновлению сезона, а потому находящийся почти в оптимальной форме. И это здорово, что железнодорожники договариваются о спаррингах с соперниками, о которых не надо читать в Википедии. К тому же сейчас в «Базеле» выступают хорошо нам знакомые Думбия и Сухи, раньше, до переезда в Москву, здесь работал Мурат Якин – в общем, есть у швейцарцев с нами родственные связи.

Думбия, увы, в заявку не попал – проблемы со здоровьем. Зато вышел Сухи. «Базель» забил уже на первых минутах, реализовав стандартное положение, но лайнсмен – к слову, девушка неописуемой красоты – зафиксировала офсайд. Позже швейцарцы все же открыли счет, поймав «Локо» на ошибке в обороне. Отличился Янко – тот самый, что забивал в матче Россия – Австрия. А еще через 5 минут судья удалил Михалика. Прямая красная. В контрольном матче. И главное – непонятно, за что. Девушка была шокирована.

У «Локо» комбинационная игра не клеилась. Футболисты находятся под нагрузками – свежести нет. Много кадровых экспериментов, особенно в оборонительной линии. И все это на фоне лучше подготовленного оппонента. Вот и мяч держался плохо, и атакам не хватало темпа, давления, остроты. Блеснул в дриблинге Касаев. Обозначил прессинг Миранчук. Поборолся Портнягин. Эпизодами что-то проклевывалось. Но этого было мало. И катастрофически не хватало Фернандеша, вместо которого играл Коломейцев.

Да, у Семина мало крепких, состоявшихся игроков. Зато много «молодежи». Все изменилось после перерыва, когда на поле вышли Галанин и Галаджан. И тут уже «Локо» поймал соперника на ошибке в обороне: Миранчук выцарапал мяч у защитника, пробил, а 18-летний Галаджан, оказавшийся там, где надо, добил мяч в сетку. Парадокс, но во втором тайме, когда номинальные дублеры заменили игроков основы, железнодорожники выглядели лучше. Хотя и упустили ничью, позволив «Базелю» забить под занавес матча.

Хорошая рабочая игра, по которой можно сделать вывод: «Локомотив», несмотря на все кадровые проблемы и роль наблюдателя на трансферном рынке, грамотно готовится к рестарту чемпионата. И можно не сомневаться: кто-то из «молодежи», которую сейчас тестирует Семин, расцветет весной.