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Семин, молодежь и девушка. Как «Локомотив» сыграл с «Базелем»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Семин, молодежь и девушка. Как «Локомотив» сыграл с «Базелем»
Источник: ФК «Локомотив»

Во втором контрольном матче на зимнем сборе «Локомотив» уступил швейцарскому «Базелю» (1:2).

Испанский сбор «Локомотива» пересек экватор. По-прежнему не работают в общей группе основные центральные защитники Пейчинович и Чорлука и опорный хавбек Тарасов. Да и вообще обойма у Юрия Семина довольно скудная. А тут еще Коре, герой первого спарринга с «молодежкой» «Вердера», внезапно покинул расположение команды, чтобы разобраться со своими документами. Оценки его игры, как говорят, сдержанные. Может, вернется. А может, растворится в безграничном футбольном пространстве.

В четверг «Локомотив» встречался со швейцарским «Базелем». Это клуб уровня Лиги чемпионов, завершающий подготовку к возобновлению сезона, а потому находящийся почти в оптимальной форме. И это здорово, что железнодорожники договариваются о спаррингах с соперниками, о которых не надо читать в Википедии. К тому же сейчас в «Базеле» выступают хорошо нам знакомые Думбия и Сухи, раньше, до переезда в Москву, здесь работал Мурат Якин – в общем, есть у швейцарцев с нами родственные связи.

Думбия, увы, в заявку не попал – проблемы со здоровьем. Зато вышел Сухи. «Базель» забил уже на первых минутах, реализовав стандартное положение, но лайнсмен – к слову, девушка неописуемой красоты – зафиксировала офсайд. Позже швейцарцы все же открыли счет, поймав «Локо» на ошибке в обороне. Отличился Янко – тот самый, что забивал в матче Россия – Австрия. А еще через 5 минут судья удалил Михалика. Прямая красная. В контрольном матче. И главное – непонятно, за что. Девушка была шокирована.

У «Локо» комбинационная игра не клеилась. Футболисты находятся под нагрузками – свежести нет. Много кадровых экспериментов, особенно в оборонительной линии. И все это на фоне лучше подготовленного оппонента. Вот и мяч держался плохо, и атакам не хватало темпа, давления, остроты. Блеснул в дриблинге Касаев. Обозначил прессинг Миранчук. Поборолся Портнягин. Эпизодами что-то проклевывалось. Но этого было мало. И катастрофически не хватало Фернандеша, вместо которого играл Коломейцев.

Да, у Семина мало крепких, состоявшихся игроков. Зато много «молодежи». Все изменилось после перерыва, когда на поле вышли Галанин и Галаджан. И тут уже «Локо» поймал соперника на ошибке в обороне: Миранчук выцарапал мяч у защитника, пробил, а 18-летний Галаджан, оказавшийся там, где надо, добил мяч в сетку. Парадокс, но во втором тайме, когда номинальные дублеры заменили игроков основы, железнодорожники выглядели лучше. Хотя и упустили ничью, позволив «Базелю» забить под занавес матча.

Хорошая рабочая игра, по которой можно сделать вывод: «Локомотив», несмотря на все кадровые проблемы и роль наблюдателя на трансферном рынке, грамотно готовится к рестарту чемпионата. И можно не сомневаться: кто-то из «молодежи», которую сейчас тестирует Семин, расцветет весной.

Матч

Локомотив - Базель - 1:2 (0:1)

Голы

Янко 31 (0:1). Галаджан 61 (1:1). Шпорар 83 (1:2).

Состав

Локомотив: Абаев (Коченков, 46), Михалик (Лапшов, 38), Янбаев (Ротенберг, 78), Денисов В., Касаев (Галанин, 46), Н'Динга (Натхо, 68), Коломейцев (Лысов, 79), Миранчук А. (Макаров, 83), Баринов, Денисов И. (Макоев, 83), Портнягин (Галаджан, 46)

Базель: Вацлик, Ланг, Баланта, Сухи, Петретта, Буа (Эльюнусси, 46), Франссон, Дзуффи, Бьярнасон, Дельгадо, Янко (Шпорар, 46)

Предупреждения:

Михалик, 19 - нет

Удаления:

Михалик, 35 - нет

Место и дата

19 января 18:00, Мунисипал де Марбелья, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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