Сменщик Дзанетти и кенийский инженер. Кого хотят «Зенит» и ЦСКА

Российские клубы продолжают искать усиление. «Советский спорт» исследовал тех, на кого положили глаз «Зенит» и ЦСКА.

БЫВШИЙ КАПИТАН «ИНТЕРА»

В Санкт-Петербурге решили воссоединить скандальную генуэзскую связку итальянских защитников. Проявление интереса к экс-капитану «Интера» Андреа Раноккья, наверное, не стоит считать праздным. Раноккья и Доминико Кришито, когда-то были грозной силой в Серии А, вместе защищая цвета «Дженоа».

Шумиха с договорными матчами в Италии давно улеглась, однако осадок остался. И возможное появление Андреа и Доменико в одном клубе тоже ассоциируется с генуэзской историей.

Петербуржцам нужен защитник, это не секрет. Кадровый голод в обороне вынуждает Мирча Луческу экспериментировать. Например, использовать Кришито в роли центрального защитника. Николас Ломбертс, увы, не молодеет, а Луиш Нету пока не блещет стабильностью. Кроме того, необходимо лечить «гараезависимость». Хотя всякого рода зависимости реже всего бывают как раз от игроков оборонительного характера.

Говорить о том, что Раноккья в полной мере способен заменить Эсекиэля Гарая, наверное, нельзя. Но получить опытного защитника, игрока сборной Италии (пусть и набегами), в дополнение к имеющемуся комплекту было бы неплохо.

Сам Раноккья слишком известен, чтобы о нем подробно рассказывать. При росте 195 см он долго считался наследником Алессандро Несты. Правда, периодически дает шанс габаритным форвардам в силовой борьбе. Однако опыт и мысль компенсируют некоторые физические недостатки, включая скорость и резкость.

После ухода на заслуженную пенсию ветерана «Интера» Хавьера Дзанетти именно Андреа получил капитанскую повязку. Правда ненадолго. Руководство решило поддержать Мауро Икарди важным постом и Раноккья пришлось расстаться с ответственной ролью.

Но это полбеды. Летом 2015 миланцы приобрели сразу двух центральных защитников: колумбийца Мурильо и бразильца Миранду. Конкурировать с новичками у Андреа, по всей видимости, не получилось. Оба южноамериканца сходу застолбили за собой место в основе.

Через полгода Андреа отправили в аренду в Геную. Правда, не в «Дженоа», а к заклятым врагам – в «Сампдорию». Раноккья, как и вся команда, не блистал. «Сампдория» чудом не вылетела в Серию B и стала четвертой с конца по пропущенным мячам.

С осени 2016-го Андреа вновь находится в расположении «Интера». В этом сезоне он провел пять матчей в чемпионате и четыре в Лиге Европы. Невыход миланцев из не самой сильной группы в еврокубках отчасти на совести Раноккья. Именно его удаление в матче с чешской «Спартой» лишило итальянцев возможности отыграться.

Сейчас Андреа Раноккья на прицеле не только у «Зенита», но и у «Вест Хэма». Видимо, руководство «Интера» выжидает, кто больше предложит (стоимость по transfermarkt.de – 5 млн евро), а сам Раноккья на перепутье: либо приехать в Россию в качестве звезды, да еще и к товарищу, либо – АПЛ и черт с ними, с друзьями.

«ВОЗЬМИ МЕНЯ, АРСЕН!»

Лето-2013. В техническом университете Кении раздают дипломы студентам последнего курса. Вот стоят молодые геопрограммисты – радуются, что получили звания бакалавров. Конец тетрадкам и рейсфедерам!

Среди всех выделяется молодой человек высокого роста. На нем огромные наушники, из которых льется громкий речитатив. Вокруг вьются девушки, парни глядят на него с уважением. Это восходящая звезда, местная знаменитость, выигравшая на региональном уровне все, что только можно. На днях он подпишет профессиональный контракт. Очень редкий случай, а для Африки – вдвойне, когда будущий спортсмен решает отучиться, прежде чем посвятить себя спорту.

Молодого человека зовут Майкл Олунга. Возможно, будущее приобретение московских армейцев. Такое ощущение, что у Майкла все продумано с математической точностью, так, как учили в университете. Он инженер. У него все под контролем.

Школа, университет, любительская лига, профессиональный контракт с местным клубом, контракт с сильным клубом, звание лучшего игрока и бомбардира кенийского чемпионата, чемпионство, вызов в сборную страны, приглашение в европейский чемпионат, статус лучшего снайпера клуба – такова карьерная поступь. Что дальше, Майкл?

Клуб «Юргорден» – крепкий середняк чемпионата Швеции. Но приглашение туда Олунга получил после... видеообращения к тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру, через Youtube!





Майкл обещал Венгеру не подвести, если тот поверит в него, но опытный француз на такие фокусы не повелся. А вот шведы не побрезговали – и ни капли об этом не пожалели.

Олунга великолепно сложен и велик – 190 см роста. Он ярковыраженный левша, хорош в верховой борьбе, старается доигрывать эпизоды до конца, напорист, имеет широкий шаг. Математический склад ума, по всей видимости, помогает ему и в футболе. В сезоне-2016 (в Швеции – «весна-осень») кениец забил 12 мячей. В первый же европейский сезон. В 22 года.





Не сказать, что Майкл легко влился в скандинавскую культуру, да и погода его поначалу смущала. Но пообтесался. Акклиматизация прошла нормально, потому что Олунга парень европеизированный. Он знает английский, а не только суахили. Слушает и иногда исполняет рэп. Наконец, у него высшее образование и он христианин. Лицезреть Майкла в национальных африканских одеждах, наверное, не придется.

Очередной темнокожий форвард в ЦСКА – это нормально. Начиная с Вагнера Лава, продолжая Жо, Думбия, Мусой, и заканчивая Страндбергом и Траоре, все, пусть и с разной долей успеха, вписывались в систему армейцев.

В случае покупки Олунги плюс клуба в том, что Майклу практически не нужно время на адаптацию. В команде многие знают английский, а к погоде в северных широтах он привык. Плюсом для самого футболиста может стать рабочая обстановка в клубе и возможность сделать следующий шаг в карьере, получив опыт игры в серьезной лиге.

К тому же стоимость его невелика – 700 тыс. евро, если верить transfermarkt.de.