Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Локомотив Ташкент
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -ДР Конго
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Жальгирис- : -Реал
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сменщик Дзанетти и кенийский инженер. Кого хотят «Зенит» и ЦСКА

Александр Троицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские клубы продолжают искать усиление. «Советский спорт» исследовал тех, на кого положили глаз «Зенит» и ЦСКА.

БЫВШИЙ КАПИТАН «ИНТЕРА»

Андреа Раноккья
Андреа РаноккьяИсточник: Associated Press

В Санкт-Петербурге решили воссоединить скандальную генуэзскую связку итальянских защитников. Проявление интереса к экс-капитану «Интера» Андреа Раноккья, наверное, не стоит считать праздным. Раноккья и Доминико Кришито, когда-то были грозной силой в Серии А, вместе защищая цвета «Дженоа».

Шумиха с договорными матчами в Италии давно улеглась, однако осадок остался. И возможное появление Андреа и Доменико в одном клубе тоже ассоциируется с генуэзской историей.

Петербуржцам нужен защитник, это не секрет. Кадровый голод в обороне вынуждает Мирча Луческу экспериментировать. Например, использовать Кришито в роли центрального защитника. Николас Ломбертс, увы, не молодеет, а Луиш Нету пока не блещет стабильностью. Кроме того, необходимо лечить «гараезависимость». Хотя всякого рода зависимости реже всего бывают как раз от игроков оборонительного характера.

Говорить о том, что Раноккья в полной мере способен заменить Эсекиэля Гарая, наверное, нельзя. Но получить опытного защитника, игрока сборной Италии (пусть и набегами), в дополнение к имеющемуся комплекту было бы неплохо.

Сам Раноккья слишком известен, чтобы о нем подробно рассказывать. При росте 195 см он долго считался наследником Алессандро Несты. Правда, периодически дает шанс габаритным форвардам в силовой борьбе. Однако опыт и мысль компенсируют некоторые физические недостатки, включая скорость и резкость.

После ухода на заслуженную пенсию ветерана «Интера» Хавьера Дзанетти именно Андреа получил капитанскую повязку. Правда ненадолго. Руководство решило поддержать Мауро Икарди важным постом и Раноккья пришлось расстаться с ответственной ролью.

Но это полбеды. Летом 2015 миланцы приобрели сразу двух центральных защитников: колумбийца Мурильо и бразильца Миранду. Конкурировать с новичками у Андреа, по всей видимости, не получилось. Оба южноамериканца сходу застолбили за собой место в основе.

Через полгода Андреа отправили в аренду в Геную. Правда, не в «Дженоа», а к заклятым врагам – в «Сампдорию». Раноккья, как и вся команда, не блистал. «Сампдория» чудом не вылетела в Серию B и стала четвертой с конца по пропущенным мячам.

С осени 2016-го Андреа вновь находится в расположении «Интера». В этом сезоне он провел пять матчей в чемпионате и четыре в Лиге Европы. Невыход миланцев из не самой сильной группы в еврокубках отчасти на совести Раноккья. Именно его удаление в матче с чешской «Спартой» лишило итальянцев возможности отыграться.

Сейчас Андреа Раноккья на прицеле не только у «Зенита», но и у «Вест Хэма». Видимо, руководство «Интера» выжидает, кто больше предложит (стоимость по transfermarkt.de – 5 млн евро), а сам Раноккья на перепутье: либо приехать в Россию в качестве звезды, да еще и к товарищу, либо – АПЛ и черт с ними, с друзьями.

«ВОЗЬМИ МЕНЯ, АРСЕН!»

Майкл Олунга
Майкл ОлунгаИсточник: ФК «Юргорден»

Лето-2013. В техническом университете Кении раздают дипломы студентам последнего курса. Вот стоят молодые геопрограммисты – радуются, что получили звания бакалавров. Конец тетрадкам и рейсфедерам!

Среди всех выделяется молодой человек высокого роста. На нем огромные наушники, из которых льется громкий речитатив. Вокруг вьются девушки, парни глядят на него с уважением. Это восходящая звезда, местная знаменитость, выигравшая на региональном уровне все, что только можно. На днях он подпишет профессиональный контракт. Очень редкий случай, а для Африки – вдвойне, когда будущий спортсмен решает отучиться, прежде чем посвятить себя спорту.

Молодого человека зовут Майкл Олунга. Возможно, будущее приобретение московских армейцев. Такое ощущение, что у Майкла все продумано с математической точностью, так, как учили в университете. Он инженер. У него все под контролем.

Школа, университет, любительская лига, профессиональный контракт с местным клубом, контракт с сильным клубом, звание лучшего игрока и бомбардира кенийского чемпионата, чемпионство, вызов в сборную страны, приглашение в европейский чемпионат, статус лучшего снайпера клуба – такова карьерная поступь. Что дальше, Майкл?

Клуб «Юргорден» – крепкий середняк чемпионата Швеции. Но приглашение туда Олунга получил после... видеообращения к тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру, через Youtube!


Майкл обещал Венгеру не подвести, если тот поверит в него, но опытный француз на такие фокусы не повелся. А вот шведы не побрезговали – и ни капли об этом не пожалели.

Олунга великолепно сложен и велик – 190 см роста. Он ярковыраженный левша, хорош в верховой борьбе, старается доигрывать эпизоды до конца, напорист, имеет широкий шаг. Математический склад ума, по всей видимости, помогает ему и в футболе. В сезоне-2016 (в Швеции – «весна-осень») кениец забил 12 мячей. В первый же европейский сезон. В 22 года.


Не сказать, что Майкл легко влился в скандинавскую культуру, да и погода его поначалу смущала. Но пообтесался. Акклиматизация прошла нормально, потому что Олунга парень европеизированный. Он знает английский, а не только суахили. Слушает и иногда исполняет рэп. Наконец, у него высшее образование и он христианин. Лицезреть Майкла в национальных африканских одеждах, наверное, не придется.

Очередной темнокожий форвард в ЦСКА – это нормально. Начиная с Вагнера Лава, продолжая Жо, Думбия, Мусой, и заканчивая Страндбергом и Траоре, все, пусть и с разной долей успеха, вписывались в систему армейцев.

В случае покупки Олунги плюс клуба в том, что Майклу практически не нужно время на адаптацию. В команде многие знают английский, а к погоде в северных широтах он привык. Плюсом для самого футболиста может стать рабочая обстановка в клубе и возможность сделать следующий шаг в карьере, получив опыт игры в серьезной лиге.

К тому же стоимость его невелика – 700 тыс. евро, если верить transfermarkt.de. 

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Марко Трабукки: Очень известный тренер позвонил Каррере и спросил о ФернандесеФутбольный агент Марко Трабукки рассказал о том, что гглавному тренеру «Спартака» поступил необычный звонок от очень известного тренера.Директор «Эльфсборга»: Мы ведем переговоры с «Краснодаром» по поводу КлаессонаПолузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаессон вскоре перейдет в «Краснодар», об этом заявил спортивный директор шведского клуба Стефан Андреассон в интервью FotbollDirekt.«Зенит» присматривается к защитнику «Шальке» НастасичуФутбольный клуб «Зенит» рассматривает кандидатуру защитника «Шальке» и сборной Сербии Матиа Настасича, сообщает федеральное агентство новостей.Рязанцев проводит сбор с «Зенитом-2»Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев занимается на сборе со второй командой петербургского клуба.«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017Зимнее трансферное окно сделало красно-белый клуб вторым и по общей стоимости футболистов и по среднему ценнику игрокаРоберт Мак: Игры против команд вроде «Видеотона» гораздо лучше, чем простые тренировкиПолузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал, как проходят сборы петербургского клуба в ОАЭ.«Анжи» просматривает защитника ТкачукаС «Анжи» на сборе в Турции находится украинский защитник Евгений Ткачук, сообщает Sportbox.Дзагоев восстановился после повреждения спиныПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоев восстановился после небольшого повреждения спины, сообщает пресс-служба армейцев.Георгий Щенников: Ни разу не видел снега на сборах в КампоамореЗащитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал о тренировочном процессе в рамках первого сбора в Кампоаморе.Защитник «Анжи» Ямбере может продолжить карьеру в БельгииБельгие клубы «Брюгге» и «Гент» проявляют интерес к защитнику «Анжи» Седрику Ямбере, сообщает Girondinfos.Александр Бубнов: Все футболисты «Зенита» чувствуют сейчас большую конкуренцию, потому серьезно относятся к делуФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал трансферную кампанию «Зенита».Защитник Грицаенко, которым интересуется «Спартак», летит на сбор с «Лучом-Энергией»Центральный защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко, интерес к которому проявляют «Спартак» и «Амкар», отправится на первый сбор в Турцию со своей нынешней командой.Глава пресс-службы «Анжи»: В случае с Боли вышла техническая накладкаРуководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов пояснил, почему не состоялся переход нападающего махачкалинцев Янника Боли в команду «Аль-Айн» из ОАЭ.Арсен Венгер: Нам не нужен Пайе, это не то, что ищет «Арсенал»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер объяснил, почему его клуб не будет покупать полузащитника «Вест Хэма» Димитрия Пайе.Широков все-таки закончил. Свежие трансферные новости и слухиШироков все-таки закончил. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Что я знаю по-китайски? Ни хао!» Первые приключения Витселя в Китае«Что я знаю по-китайски? Ни хао!» Первые приключения Витселя в КитаеЦветы в аэропорту, франкоговорящий сосед по комнате и обед с Каннаваро – чем занимался Аксель Витсель, когда приехал в Китай.Александр Спивак: «Зенит» сбил Могилевца с верного карьерного путиПолностью интервью со Спиваком читайте в ближайшем номере еженедельника «Советский спорт футбол» и на нашем сайте.«Манчестер Юнайтед» готов выложить за полузащитника «Монако» 70 млн фунтовПолузащитник «Монако» Бернардо Силва может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает Goal.Василий Березуцкий: Гончаренко прекрасно знает футболистов ЦСКА и их возможностиЗащитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, как изменился тренировочный процесс после прихода Виктора Гончаренко.
Главные новости
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Футбол
Сенегал победил Зимбабве на Кубке африканских наций
Футбол
Марко Трабукки: Очень известный тренер позвонил Каррере и спросил о Фернандесе
Футбол
«Атлетико» разгромил «Эйбар» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании
Футбол
Директор «Эльфсборга»: Мы ведем переговоры с «Краснодаром» по поводу Клаессона
Футбол
Юрий Семин: Мы в поисках стабильного форварда, Коре посмотрим на втором сборе
Хоккей
Илья Ковальчук: Если бы не Коскинен, проиграли бы «Йокериту» 3:10
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Бамберг» в матче Евролиги
Хоккей
СКА проиграл «Йокериту», прервав пятиматчевую победную серию
Хоккей
«Спартак потерпел восьмое поражение кряду, уступив на выезде «Сочи»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Майкл Олунга
Майкл Олунгавсе новости
Андреа Раноккиа
Андреа Раноккиавсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы