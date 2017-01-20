Андрей Червиченко: Молло быстро и качественно впишется в «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ряд трансферов немосковских клубов РФПЛ.

- Комментатор Геннадий Орлов назвал новичка «Зенита» Молло секонд-хендом, который не нужен российскому футболу. Согласны со столь нелестной оценкой?

- Молло мне очень нравился, когда выступал за «Крылья». Когда я смотрел на него, все не мог понять - в чем загвоздка, почему игрок такого класса оказался в Самаре. На мой взгляд, это очень классный футболист, и то, что он достался «Зениту» и за относительно небольшие деньги - блестящая работа селекционной службы питерцев. Предположу, что Молло очень быстро и качественно впишется в основной состав «Зенита».



- У Цаллагова такие же светлые перспективы в Северной столице?

- Не знаю, иногда он выглядит хорошо, иногда - бледно. Не могу сказать, что это покупка, которая очень нужна «Зениту». Может, это игрок на перспективу, может еще что-то, сложно рассуждать. Этот трансфер напомнил мне приобретение «Спартаком» у «Амкара» Джикии. Вроде неплохой, вроде злой, но мне, например, он запомнился только тем, что в матче с тем же «Спартаком» похоронил «Амкар».

Посмотрим, как ребята впишутся в новые коллективы и какую игру будут показывать.



- СМИ сообщили, что «Зенит» предложил Нобоа контракт на 2,5 года. Он усилит команду Луческу?

- Нобоа,на мой взгляд, очень классный игрок. Абсолютно режимный и беспроблемный. Эквадорец - игрок середины поля, хорошо раздает, может и штрафной положить. Во многом благодаря ему «Ростов» так поднялся. Так что в «Зените» Нобоа лишним не будет. Возможно, он не станет выходить на поле с первых минут, но замена замене рознь. Посмотрите как в лондонском «Арсенале» выходит со скамейки Оливье Жиру и решает матч за матчем. Так и здесь. Нобоа ни в одной нашей команде лишним не будет, мое глубокое убеждение. Еще года три, как минимум, в своем амплуа он будет одним из лучших игроков российского чемпионата. Так что, если «Зенит» купит Нобоа, то он, с одной стороны ослабит соперника, а «Ростов» пока еще остается соперником лидеров, с другой - укрепит середину поля. После ухода Витселя я не уверен, что с разыгрывающим у «Зенита» все в порядке.



- Смолов завершит этот сезон в «Краснодаре». Правильно ли сделал клуб, не отдав свой главный актив дортмундской «Боруссии» за 10 миллионов евро?

- Трудный вопрос. Конечно, логичнее, когда человек заканчивает чемпионат в своей команде и с чистого листа начинает в другой. Но если Смолов сможет выступать в немецком чемпионате или в первенстве из первой пятерки, то отпустить его - святое дело. Российским клубам нужно в какой-то степени идти на уступки, продавая своих игроков в Европу. Потому что эти двери для нас сейчас абсолютно закрыты. Сегодня ни один российский футболист не играет в приличном европейском клубе. Спрос на наш чемпионат - никакой. Весь мир вовлечен в трансферы, одни мы за бортом. Против нас действуют своего рода футбольные санкции, в которых мы виноваты сами.