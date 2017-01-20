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Кого еще сдаст «враг Путина №1»? Сегодня пройдет премьера фильма о Родченкове

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Григорий Родченков
Григорий РодченковИсточник: «Советский спорт»

Сегодня в Парк-Сити (штат Юта) на фестивале Sundance покажут фильм о бывшем руководителе московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове.

Интересно, что это именно тот Парк-Сити, где во время Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити спортсмены соревновались в горнолыжных и сноубордических дисциплинах. Это небольшой городок с населением около восьми тысяч человек. Знаменитый своими горнолыжными курортами и вышеобозначенным фестивалем документального кино.

Фильм о Родченкове покажут в 11.30 по Солт-Лейк-Сити (21.30 по Москве). В аннотации к 110-минутной ленте говорится:

«Беспощадные миры спорта и политики редко сталкиваются настолько зрелищно, как это происходит в триллере Брайана Фогеля. Исследуя тайный допинговый мир спорта, Фогель связался с русским перебежчиком ученым Григорием Родченковым, ключевой фигурой «антидопинговой» программы его страны. Десятки звонков по скайпу, пробы мочи, плохо контролируемые инъекции гормонов… В ходе работы над фильмом Родченков и Фогель сблизились, несмотря на обвинения Родченкова в том, что он являлся организатором государственной допинговой программы перед Играми в Сочи. Обвинения Родченкова ведут в высшие эшелоны власти. Соавторы фильма уверены, что они разоблачили самый грандиозный скандал в мировом спорте в новейшей истории.

В фильме показан пример жертвы, которую люди порой приносят ради торжества справедливости. «Икар» переносит вас в центр международной игры в «кошки-мышки», где любая ошибка может стоить жизни».

Родченков уничтожает российский спорт. А мы его орденом Дружбы наградили!

В общем, это наверняка будет посильнее «Фауста» Гете, «Птиц» Хичкока и «Основного инстинкта» Верхувена. Неизвестно, приедет ли на премьеру главный герой, известно, что он сильно опасается за свою жизнь. Об этом недавно написала «Daily Mail», назвав Родченкова человеком, который на этой неделе может стать «врагом Путина №1». Британские журналисты уверены, что в Кремле будут затаив дыхание следить за премьерой фильма и думать над ответными мерами, ждут, что Родченков назовет новые имена, вовлеченные в допинговый заговор, а заодно называют президента МОК Томаса Баха близким другом Путина. Вообще, президенту России в статье уделено внимания едва ли не больше, чем Родченкову. Фамилия Путина встречается в ней аж девять (!) раз…

Что касается экс-директора московской антидопинговой лаборатории, то очевидно, что из Родченкова на Западе делают героя сопротивления, бесстрашного борца за справедливость. У нас, кстати, его тоже неправильно оценивают, но по другой причине: пытаются сделать козлом отпущения, представить Доктором Зло, человеком, который сам придумал и реализовал допинговую программу. Забавляет, как в эфире федерального канала легкоатлетка, дважды пойманная на допинге, ее тренер и экс-главный тренер сборной пытаются спихнуть все грехи на Родченкова. Притом, что несколько лет назад первые двое во всем обвиняли третьего!

Правда при этом не посередине, а вообще – в другом измерении. Родченков – одинокий, тщеславный человек с психическими отклонениями. При этом, несомненно, талантливый ученый. Человек, который страстно мечтал о всемирной славе, добился своего, но сейчас вряд ли этому рад. Родченков оказался втянут в игру, из которой просто так выйти нельзя, назад дороги нет. Сегодня он будет называть имена, но грош цена в базарный день таким признаниям.

Правда, при конвертации в доллары их стоимость заметно вырастает…

Владимир Путин о Родченкове: Он постоянно таскал в Россию всякую гадость

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