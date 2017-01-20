Дмитрий Васильев: С такой стрельбой на первенстве водокачки выступать
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – о вчерашней женской индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира и возможном составе нашей мужской эстафетной команды.
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Дмитрий, как оцените выступление девушек?
Подчуфарова могла быть в призах.
- Мы традиционно хорошо выступаем в Антерсельве, еще с советских времен. Даже не знаю, с чем это связано. И хорошо, что Подчуфарова смогла что-то показать. Но самый главный старт – чемпионат мира, который начнется через две недели. А это все проходящие старты для подготовки к главному. И если к главному старту набирается форма, то это хорошо. И пока результаты обнадеживают.
Без двух минут чемпионка. Трагедия Подчуфаровой на последнем рубеже
- На
счет обнадеживания – некие сомнения. В
призы не попали, а чемпионат мира на
носу.
- Призы – это дело такое. Здесь нужно смотреть на динамику. Конечно, не так быстро, как хотелось бы, но положительная динамика есть. Будем надеяться, что к чемпионату мира девушки наберут необходимые кондиции.
А призы? На один промах меньше и Подчуфарова попала бы в призы. Вот когда с нулем промахов и в конце таблицы – это печально.
- У Акимовой четыре промаха, отставание
от победителя 2.14. Если убрать хотя бы
два промаха, а соответственно скинуть
2 минуты с ее результата, то Акимова была
бы третьей. Глазырина четыре раза
смазала, Кайшева – шесть, а Услугина и
вовсе семь. Может, погода повлияла?
- Погода для всех одинаковая. Не надо сетовать на то, что нам не повезло, а соперникам повезло. Биатлон – рулетка, как и весь спорт. Но самое главное, что девочки должны все равно справляться со стрельбой. Меня вообще тревожит, когда спортсменки не стреляют в ноль. Для меня эта ситуация непонятна и никто не может объяснить, почему у нас столько промахов. Это катастрофа, что у наших по 6 и 7 промахов. С такой стрельбой надо на первенстве водокачки выступать, а не на Кубке мира. Чему их в спортшколах учат, что они так плохо стреляют?! И тут вопрос можно расширить: кто у нас работает с детьми? Тут прослеживается фундаментальная проблема: в детских школах учат плохо. И когда они вырастают во взрослых спортсменов, стабильности нет. И главное что они сами не понимают, почему мажут. Потому что у них нет базовых знаний.
- Теперь немного про мужчин. Многие
эксперты высказывали мысль, что в
Антерсельве будет генеральная репетиция
нашей эстафеты. Но сегодня стало известно,
что Шипулин в эстафете не выступит. Его
место в команде сомнений не вызывает.
Опять эксперименты? Объявлено, что
Волков едет на чемпионат Европы. Успеет
ли он на чемпионат мира?
- Конечно, успеет. И если еще хорошо выступит на Европе, то попадет в команду. Но Волков не очень ярко в этом сезоне выступает и для того, чтобы попасть на чемпионат мира, он должен на Европе все выигрывать.
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Посмотрим на нашу эстафетную команду
в Рупольдинге. Волков начинал гонку,
его конкурент, видимо, Цветков. Есть еще
Елисеев, Гараничев, Малышко.
- А что такого героического совершает Волков?
- В
Рупольдинге мы были вторыми, а он начинал
гонку.
- Ну начинал, но у него недостаточная скорость. И на первом этапе даже с его точной стрельбой он проигрывает лидерам. А на первом этапе это недопустимо – надо либо с лидерами вровень приходить, либо выигрывать, чтоб у выступающего на втором этапе была фора. Что так все на Волкове зациклились? Есть хорошие молодые ребята, надо их пробовать – Цветкова, Бабикова, Елисеева.
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Малышко сейчас в неплохой форме…
- Возможно, Малышко, а вот с Гараничевым сложнее: он всегда эстафеты проходит плохо и заходит на второй круг. А на чемпионате мира это должно быть исключено. Думаю, в Антерсельве побегут Цветков, Бабиков, Елисеев и Малышко.
- Вполне
вероятный состав. И еще хотел напоследок
ваше мнение. Вчера появилась информация,
что в Антерсельву взяли Логинова и
Старых. И сразу пошли комментарии, что
не надо злить мировую общественность.
Впоследствии эта информация не
подтвердилась. Что об этом скажете?
- Я сейчас выскажу только свое мнение. Я бы не боялся их выставлять на этапы Кубка мира. Да, совершили ошибку, но свое они отбыли. А то, что кто-то высказывает недовольство, да наплевать – пусть дальше высказывают! Но тренерам на месте виднее, у них наверняка есть какие-то планы на этих спортсменов. Лежа на диване легко рассуждать, а принимать решения на месте, да еще неся ответственность за всю команду, это другое.