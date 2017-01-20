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The most. Как всю Европу объединит футбол и почему Петербург подходит идеально

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
The most. Как всю Европу объединит футбол и почему Петербург подходит идеально
Источник: UEFA (УЕФА)

Главная тема Евро-2020 – мосты: они на логотипах всех 13 городов. Этот турнир – отличный способ изучить культуру Европы и немного истории.

Евро-2020 – первый чемпионат, который пройдет сразу в 13 странах. Чтобы создать ощущение единения нужен был мощный символ. Мосты для этого подошли идеально. Они символизируют неразрывную связь: европейских городов, народов, команд. Кроме общего логотипа Евро-2020 есть еще и уникальные: для каждого города со своим мостом.

С 21 сентября города-участники представляли свои логотипы, последним – 19 января – это сделал Петербург.

Санкт-Петербург: Дворцовый мост

На то, как разводится самый известный мост Петербурга, приезжают посмотреть сотни тысяч туристов со всего мира. Теперь он станет еще популярнее. Вообще концепция с мостами придумана как будто специально для нашего города: по количеству и разнообразию мостов российский город Евро-2020 – точно чемпион.

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Лондон: Тауэрский мост

Один из самых знаменитых мостов мира соединяет два берега Темзы в городе полуфиналов и финала Евро-2020.

Амстердам: Магере-Брюг

Его название буквально переводится как «Тощий мост». Мост для пешеходов и велосипедистов через реку Амстел разводится с 1671 года.

Баку: мост Кероглу

Баку не очень богат мостами, но этот находится прямо рядом с Олимпийским стадионом.

Бильбао: мост у церкви Святого Антония

Бильбао на своем логотипе явное предпочтение отдал церкви, а не мостику рядом с ней. Хотя вся композиция действительно впечатляет.

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Брюссель: мост Собески

Мост построили в начале XX века. Он расположен рядом с Атомиумом – одной из самых популярных достопримечательностей Брюсселя. Немного химии: атомиум – это гигантское сооружение фрагмента кристаллической решетки железа.

Будапешт: Цепной мост

Это подвесной мост через Дунай, который соединяет две исторических части Будапешта – Буду и Пешт. Его открыли в 1849 году, и он стал первой постоянной переправой через Дунай.

Бухарест: Бессарабский мост

Мост, построенный в 2011 году, соединяет два крупных района столицы Румынии.

Глазго: Клайд Арк

Мост через реку Клайд еще называют «Косой мост». Его отличительные черты – изогнутый дизайн, арка над конструкцией и то, как он пересекает реку – под углом.

Дублин: Мост Самюэла Беккета

Названный в честь ирландского писателя Самюэла Беккета мост собирали в Нидерландах, а в Ирландию привезли уже в готовом виде в 2008-м. Внешне он напоминает арфу – государственный символ Ирландии.

Копенгаген: Круглый мост

Пожалуй, самый необычный мост. Новая пешеходная переправа появилась в Копенгагене в 2015-м. Она состоит из пяти круглых «палуб» с мачтами.

Мюнхен: Мост Виттельсбахов

Мост открыли в 1905-м и назвали в честь королевской семьи. Его украшает памятник первому герцогу этой династии, правившему в Баварии.

Рим: Мост Святого Ангела

Этому мосту уже больше 1800 лет – он точно старейший из всех. Конечно, его перестраивали, но появился он во втором веке. На его перилах статуи ангелов – они есть и на логотипе Рима к Евро-2020.

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