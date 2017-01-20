The most. Как всю Европу объединит футбол и почему Петербург подходит идеально
Главная тема Евро-2020 – мосты: они на логотипах всех 13 городов. Этот турнир – отличный способ изучить культуру Европы и немного истории.
Евро-2020 – первый чемпионат, который пройдет сразу в 13 странах. Чтобы создать ощущение единения нужен был мощный символ. Мосты для этого подошли идеально. Они символизируют неразрывную связь: европейских городов, народов, команд. Кроме общего логотипа Евро-2020 есть еще и уникальные: для каждого города со своим мостом.
С 21 сентября города-участники представляли свои логотипы, последним – 19 января – это сделал Петербург.
Санкт-Петербург: Дворцовый мост
На то, как разводится самый известный мост Петербурга,
приезжают посмотреть сотни тысяч туристов со всего мира. Теперь он станет еще популярнее. Вообще концепция с мостами придумана как будто специально для нашего города: по количеству и разнообразию мостов российский город Евро-2020
#EURO2020 Saint-Petersburg! 🇷🇺 pic.twitter.com/tm8tVm4CEC— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 19 января 2017 г.
#EURO2020 – St-Petersburg 🇷🇺 👍 pic.twitter.com/g5PvLFgIMv— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 19 января 2017 г.
Станислав Черчесов: Было бы неверно вмешиваться в переход Самедова (видео)
Лондон: Тауэрский мост
Один из самых знаменитых мостов мира соединяет два берега Темзы в городе полуфиналов и финала Евро-2020.
Here is London's newly-unveiled #EURO2020 host city logo: pic.twitter.com/jJXB9Hd975— The FA (@FA) 21 сентября 2016 г.
Амстердам: Магере-Брюг
Его название буквально переводится как «Тощий мост». Мост для пешеходов и велосипедистов через реку Амстел
разводится с 1671 года.
It's been a busy week for #EURO2020 logos 😀@AmsterdamNL is the latest host city to reveal theirs 🇳🇱 pic.twitter.com/ukh2bCEHbb— UEFA (@UEFA) 16 декабря 2016 г.
Баку: мост Кероглу
Баку не очень богат мостами, но этот находится прямо рядом с
Олимпийским стадионом.
#EURO2020, le logo de Bakou ( 🇦🇿), l'une des 13 villes organisatrices (3 matches), est dévoilé! pic.twitter.com/pUNr7DdKrj— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 30 сентября 2016 г.
Бильбао: мост у церкви Святого Антония
Бильбао на своем логотипе явное предпочтение отдал церкви, а
не мостику рядом с ней. Хотя вся композиция действительно впечатляет.
#EURO2020 #Bilbao logo! pic.twitter.com/JnUZptWZB5— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 15 декабря 2016 г.
Александер Чеферин: Уверен, Петербург будет отличным организатором Евро-2020
Брюссель: мост Собески
Мост построили в начале XX века. Он расположен рядом с Атомиумом – одной из самых популярных достопримечательностей Брюсселя. Немного химии: атомиум – это гигантское сооружение фрагмента кристаллической решетки железа.
#EURO2020 @VilleBruxelles, 10e ville-hôte à présenter son logo ! 🇧🇪 pic.twitter.com/BnUwTaJF6o— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 14 декабря 2016 г.
Будапешт: Цепной мост
Это подвесной мост через Дунай, который соединяет две исторических части Будапешта – Буду и Пешт. Его открыли в 1849 году, и он стал первой постоянной переправой через Дунай.
The #EURO2020 host city logo for Budapest has just been unveiled 😮— UEFA (@UEFA) 16 ноября 2016 г.
It features the beautiful Széchenyi Chain Bridge 👌 pic.twitter.com/Y4mQLAqsjy
Бухарест: Бессарабский мост
Мост, построенный в 2011 году, соединяет два крупных района
столицы Румынии.
It's official 📷— UEFA (@UEFA) 15 октября 2016 г.
The logo for #EURO2020 host city Bucharest, Romania has just been revealed
It depicts the Basarab Overpass in Bucharest 🇷🇴 pic.twitter.com/W7GNw2U8y6
Глазго: Клайд Арк
Мост через реку Клайд еще называют «Косой мост». Его
отличительные черты – изогнутый дизайн, арка над конструкцией и то, как он
пересекает реку – под углом.
Take a first look at the logo for #EURO2020 host city Glasgow 👀— UEFA (@UEFA) 25 октября 2016 г.
All 13 host city logos feature a bridge, Glasgow's is The Clyde Arc pic.twitter.com/Frc8cwkOw5
Дублин: Мост Самюэла Беккета
Названный в честь ирландского писателя Самюэла Беккета мост собирали в Нидерландах, а в Ирландию привезли уже в готовом виде в 2008-м.
Внешне он напоминает арфу – государственный символ Ирландии.
#EURO2020 @visitdublin logo! 👍 🍀 pic.twitter.com/1OOEBE80jY— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 24 ноября 2016 г.
Копенгаген: Круглый мост
Пожалуй, самый необычный мост. Новая пешеходная переправа появилась в Копенгагене в 2015-м. Она состоит из пяти круглых «палуб» с мачтами.
#EURO2020 København logo! 😍 pic.twitter.com/FXAT1TLvk8— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 1 ноября 2016 г.
Мюнхен: Мост Виттельсбахов
Мост открыли в 1905-м и назвали в честь королевской семьи.
Его украшает памятник первому герцогу этой династии, правившему в Баварии.
#EURO2020, le logo de Munich dévoilé! 🇩🇪 pic.twitter.com/b0SF82wchR— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 27 октября 2016 г.
Рим: Мост Святого Ангела
Этому мосту уже больше 1800 лет – он точно старейший из всех. Конечно, его перестраивали, но появился он во втором веке. На его перилах статуи ангелов – они есть и на логотипе Рима к Евро-2020.
🇮🇹 Le logo de l'#EURO2020 pour la ville de #Rome 🇮🇹#Rome accueillera 3 matches de la phase de groupes et 1 quart de finale en 2020 pic.twitter.com/deKwrn0I9z— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 22 сентября 2016 г.
«Шубенков как нейтральный? Будем рады». Главное о борьбе с допингом в России