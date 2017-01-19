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Кто обыграл и переиграл лучшую команду КХЛ: бывший тренер по делу победил СКА

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Кто обыграл и переиграл лучшую команду КХЛ: бывший тренер по делу победил СКА
Источник: ХК СКА

И это при том, что СКА вел 2:0 уже в первом периоде.

Повышение

У СКА не проблема, но сложность: даже для команды с суперсоставом вылет игрока первого звена кое-что ломает. Сергею Плотникову уже сделали операцию, есть шанс за месяц восстановиться к началу плей-офф. А пока до правого края с Дацюком и Ковальчуком повышен Александр Барабанов. Его внимательно изучали в начале сезона – пока единственный воспитанник клуба лидировал в гонке снайперов всей лиги. У Барабанова потом был вызов в сборную, объяснимый спад. А теперь отличный шанс доказать: в плей-офф не будет повода шутить про роль талисмана. Правда, в неудачном для команды матче немного получилось и у Александра.

Рекорд

В воскресенье с «Сибирью» СКА чуть не дошел до рекорда КХЛ: лучший результат по голам за сезон остался в паре шайб. После трехдневной паузы петербуржцы бодро становятся лучшими в истории лиги. Рекордную 216-ю шайбу забросили на 12-й минуте 51-го матча. Осталось еще четыре достижения, чтобы заполнить всю таблицу. Шанс хорош.

Снайпер

Оба гола на старте – Ковальчук. У него как будто связь с Сергеем Мозякиным телепатическая: как только один в «Магнитке» новые рекорды ставит, другой сразу же вспыхивает. После первой шайбы Илья был даже слишком в огне: что-то дерзкое крикнул в сторону скамейки «Йокерита». Его бывший тренер Юкка Ялонен возмутился.

Атмосфера

Финские болельщики в Петербурге – всегда особенный случай. В традиционном гостевом секторе их вообще нет, зато когда играет гимн Финляндии, объемно звучат на арене его слова. Поддержки «Йокерита» много, но она разбросана по всему залу. Некоторые любят еще и Микко Коскинена в придачу. Он второй раз подряд с первых минут, СКА явно хочет к плей-офф видеть обоих вратарей в тонусе, не только Шестеркина. Кто из финнов не обрадовался своему в чужих воротах, был доволен трем шайбам за восемь минут, которые Коскинен пропустил во втором периоде.

Сюжет

Кови забил два, Коскинен пропустил три – и СКА ушел в минус. Гол Евгения Дадонова вывел в ноль ненадолго. «Йокерит» больше бросал, чаще попадал во вратаря, а главное лучше реализовывал. Еще и в мелочах мешал хоккею СКА: тормозил форвардов с шайбой, чтобы получилось «вне игры», дразнил столкновениями даже без шайбы поблизости. Команда, которая бьется сейчас за встречу с какими-нибудь из армейцев в первом раунде плей-офф, вдруг по делу обыграла лидера КХЛ.

Матч

СКА - Йокерит - 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Голы:

Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 5:41 (1:0 - бол.). Ковальчук (Яковлев), 11:33 (2:0). Йоэнсуу (Ниеми), 21:28 (2:1). Лауридсен (Марьямяки, Талая), 22:35 (2:2). Хухтала (Анттила), 28:07 (2:3). Дадонов (Шипачёв, Хафизуллин), 34:09 (3:3 - бол.). Хухтала (Анттила, Виртанен), 46:51 (3:4). Йормакка (Яакола, Регин), 50:10 (3:5).

Место и дата

19 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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