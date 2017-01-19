Кто обыграл и переиграл лучшую команду КХЛ: бывший тренер по делу победил СКА
И это при том, что СКА вел 2:0 уже в первом периоде.
Повышение
У СКА не проблема, но сложность: даже для команды с
суперсоставом вылет игрока первого звена кое-что ломает. Сергею Плотникову уже
сделали операцию, есть шанс за месяц восстановиться к началу плей-офф. А пока
до правого края с Дацюком и Ковальчуком повышен Александр Барабанов. Его внимательно
изучали в начале сезона – пока единственный воспитанник клуба лидировал в гонке
снайперов всей лиги. У Барабанова потом был вызов в сборную, объяснимый спад. А
теперь отличный шанс доказать: в плей-офф не будет повода шутить про роль
талисмана. Правда, в неудачном для команды матче немного получилось и у
Александра.
Рекорд
В воскресенье с «Сибирью» СКА чуть не дошел до
рекорда КХЛ: лучший результат по голам за сезон остался в паре шайб. После трехдневной
паузы петербуржцы бодро становятся лучшими в истории лиги. Рекордную 216-ю шайбу
забросили на 12-й минуте 51-го матча. Осталось еще четыре достижения, чтобы заполнить
всю таблицу. Шанс хорош.
Снайпер
Оба гола на старте – Ковальчук. У него как будто
связь с Сергеем Мозякиным телепатическая: как только один в «Магнитке» новые
рекорды ставит, другой сразу же вспыхивает. После первой шайбы Илья был даже
слишком в огне: что-то дерзкое крикнул в сторону скамейки «Йокерита». Его
бывший тренер Юкка Ялонен возмутился.
Атмосфера
Финские болельщики в Петербурге – всегда особенный
случай. В традиционном гостевом секторе их вообще нет, зато когда играет гимн
Финляндии, объемно звучат на арене его слова. Поддержки «Йокерита» много, но
она разбросана по всему залу. Некоторые любят еще и Микко Коскинена в придачу. Он
второй раз подряд с первых минут, СКА явно хочет к плей-офф видеть обоих
вратарей в тонусе, не только Шестеркина. Кто из финнов не обрадовался своему в
чужих воротах, был доволен трем шайбам за восемь минут, которые Коскинен
пропустил во втором периоде.
Сюжет
Кови забил два, Коскинен пропустил три – и СКА ушел в минус. Гол Евгения Дадонова вывел в ноль ненадолго. «Йокерит» больше бросал, чаще попадал во вратаря, а главное лучше реализовывал. Еще и в мелочах мешал хоккею СКА: тормозил форвардов с шайбой, чтобы получилось «вне игры», дразнил столкновениями даже без шайбы поблизости. Команда, которая бьется сейчас за встречу с какими-нибудь из армейцев в первом раунде плей-офф, вдруг по делу обыграла лидера КХЛ.
Матч
СКА - Йокерит - 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
Голы:
Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 5:41 (1:0 - бол.). Ковальчук (Яковлев), 11:33 (2:0). Йоэнсуу (Ниеми), 21:28 (2:1). Лауридсен (Марьямяки, Талая), 22:35 (2:2). Хухтала (Анттила), 28:07 (2:3). Дадонов (Шипачёв, Хафизуллин), 34:09 (3:3 - бол.). Хухтала (Анттила, Виртанен), 46:51 (3:4). Йормакка (Яакола, Регин), 50:10 (3:5).
Место и дата
19 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция