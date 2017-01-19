Юрий Газинский: У Горлуковича даже на тренировках было больно

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал «Советскому спорту» о четырехразовых тренировках Сергея Горлуковича, судьбоносной смене позиции и о том, почему он не верит в искренность Хави Гарсии.

«НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ФУТБОЛУ НЕПРОСТО»

- Как провели отпуск?

- Насыщенным получился – супруга была в положении. И 19 декабря у нас родилась дочка. Поэтому все время был рядом с женой, в Москве. После родов поехали на все праздники в Краснодар.

- Раньше вы часто летали в родной город - Комсомольск-на-Амуре.

- Теперь, к сожалению, не смог. У меня там все близкие живут – мама, сестра, друзья. Конечно, хотелось навестить. Но с появлением на свет дочери делать это будет намного сложнее.

- Как там теперь с футболом?

- Непросто. У «Смены», которая играет во втором дивизионе, есть проблемы, бюджет уменьшается. Предыдущий год и нынешний, наверное, будут самыми тяжелыми для клуба.

- Перейдем к «Краснодару». Игорь Шалимов планирует убыстрить ваш футбол. Это уже чувствуется на первом сборе?

- Думаю, вы заметили, как изменилась наша игра при Шалимове. Нужно время, чтобы все довести до автоматизма, чтобы каждый знал свой маневр, например, если мяч находится у центрального или крайнего защитников.

- Нелегко перестраиваться?

- Мы не вчера познакомились с Игорем Михайловичем. Он был в тренерском штабе и при Олеге Кононове. Многие его требования знали уже тогда.

«ФЕДЯ – ПРИРОЖДЕННЫЙ БОМБАРДИР»

- Очевидцы сборов «Краснодара» говорят, что Смолов на тренировках творит чудеса реализации моментов.

- Смолов – лучший бомбардир чемпионата. Если он столько голов забивает в официальных матчах, то логично, что на тренировках ему не составляет труда забивать еще больше. Прирожденный бомбардир.

- Как для себя оцените первую часть сезона?

- Хочется больше стабильности. Бывают неплохие матчи, но есть и не очень хорошие. А я достаточно мнительный человек, поэтому переживаю после неудачных игр. Тяжело выбросить из головы моменты, которые не получились. Сейчас нужно сделать акцент на стабильность. Чтобы не одну-две игры хороших выдавать подряд, а пять-семь. Тогда и в плане психологии станет проще.

- Какими матчами в сезоне вы полностью довольны?

- Нет таких. Всегда есть какие-то минусы – можешь в атаке хорошо сыграть, но один промах в защите все испортит. Или наоборот. Да и неправильно быть полностью довольным своей игрой, пожалуй.

- Согласны со словами Шалимова: «В России по игре нет команды сильнее, чем «Краснодар»?

- Нужно все доказывать делом. Безусловно, мы очень хорошая команда - играем в комбинационный футбол, стараемся прогрессировать. Но нам есть к чему стремиться и что доказывать.

Пахан,нежнейший и маэстро🖖🏼🤙🏾 Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Янв 18 2017 в 6:48 PST

«НА ТРЕНИРОВКАХ У ГОРЛУКОВИЧА БЫЛО БОЛЬНО»

- В какой команде сборы были самыми тяжелыми для вас?

- Когда приезжал на просмотр в хабаровскую «СКА-Энергию». Главным тренером там был Сергей Горлукович. Это было нечто. Во-первых, много бега. Во-вторых, вообще много тренировок. Утром – подъем, пробежка на пляже, после завтрака – тренажерный зал, затем – на поле, а после еще и вечерняя тренировка. И все занятия - по полтора-два часа.

- Неслабо.

- Причем в беговой работе нормативы были очень высокими. И без пауз, хотя мы не легкоатлеты. В общем, очень тяжело. Может, мне так казалось с непривычки, но по другим ребятам понимал: трудно всем.

- Еще о Горлуковиче говорят, что он очень требователен к защитникам.

- Влюблен в жесткий футбол. Да и сам был таким же. Говорил, что лучше сыграть грубо, нежели убрать ногу, поэтому даже на тренировках было больно. Приезжало много ребят на просмотр - и в «квадратах» нужно было надевать хоккейные щитки, а не футбольные. Никто не хотел проигрывать – люди видели, что тренер требует жесткости. Все так и играли. Кажется, и мяча-то рядом нет, а все рубятся, толкаются, эмоции на пределе.

«РАНЬШЕ НЕ УМЕЛ ИГРАТЬ В ОБОРОНЕ»

- В 2010 году вы перешли в «Луч-Энергию», где Сергей Павлов вдруг увидел в вас опорника. Хотя до этого момента играли ближе к атаке.

- Причем на тот момент я в принципе не умел играть в обороне. Вообще. Мы выходили в паре с Бесланом Аджинджалом, которому, можно сказать, пришлось быть играющим тренером. Много подсказывал, подталкивал, ругал, когда я ноги из борьбы убирал. Мне было некомфортно в этой зоне, говорил тренерам. Но Павлов отвечал: у тебя есть задатки, нужно подтягивать отбор. Постепенно стало получаться.

- Непросто было отказаться от более атакующей роли?

- Конечно, хочется больше работать с мячом. Но сейчас такой футбол, что все должны уметь играть и в атаке, и в обороне. Если один выпадает, ломается игра. Ничего невыполнимого в требованиях не было. А нравится или не нравится – мои проблемы. Готов идти на жертвы ради команды.

- Выносливости хватает?

- У меня никогда не было проблем с длинными дистанциями. Сложнее дается работа на короткие отрезки, спринт.

«РАЗГОВОР С БОЛЕЛЬЩИКАМИ «ТОРПЕДО» БЫЛ В НОВИНКУ»

- В «Торпедо» у вас случилась одна из самых запоминающихся встреч с болельщиками. Когда фанаты с файерами пришли к команде прямо на тренировку.

- Тогда это было в новинку – ни в «Луче», ни в тем более в «Смене» такого не видел. Пришли, задали вопросы. Потасовок не было – просто поговорили по-мужски. Ну, не прятаться же нам? Прервали тренировку, пообщались и разошлись. Сейчас такие истории не редкость. У многих команд есть требовательные болельщики, которые переживают за клуб.

- В представлении многих российский футболист – незаслуженно богатый человек. Вас это не задевает?

- На эту тему можно долго дискутировать. Сколько людей – столько и мнений. Кто-то делает выводы по определенным ситуациям и думает, что все футболисты такие. Болельщиков порой обижают провальные результаты, наверное, они думают, что нам все безразлично. Это не так. Мы играем за страну, за клуб, после поражений нам тоже тяжело. Не все этому верят, но доказывать нет смысла. Знаю, что если сыграю неудачно, буду долго переживать. Однако, не напишу об этом болельщикам, мол, знаете, как я переживаю? Сам должен справиться.

«В ИСКРЕННОСТЬ ГАРСИИ НЕ ВЕРЮ»

- У вас был яркий дебют в «Краснодаре». Первая же игра в РФПЛ, а в соперниках - «Зенит».

- Помню, как за два дня до игры, когда понимал, что меня наигрывают в состав, безумно нервничал. В ночь перед игрой плохо спал - пульс зашкаливал. Чем ближе подъезжали к стадиону, тем больше трясло. Когда началась игра, полегчало. Но играл все равно неправильно, распылялся – везде хотел помочь. Опыта-то нет. В итоге к 55-й минуте набегался так, что даже сил говорить не осталось.

- Тренером тогда был Славолюб Муслин. Какое впечатление он о себе оставил?

- При нем я и пришел в команду. Сразу стал мне доверять, спасибо ему большое. Муслин – требовательный, для него все равны. Не имеет значения молодой ты или взрослый – правила едины. Уступаешь конкуренцию – не выходишь на поле.

- Олег Самсонов говорил, что Муслин брал деньги за попадание в состав.

- Знаю такого футболиста, но не знаком с Самсоновым лично. Что могу сказать? Ничего. У меня никто денег не просил. Как было у Самсонова, не знаю.

- В 2016 году вам дважды попадали локтями по голове: весной от Михалика из «Локомотива», осенью – от Хави Гарсии из «Зенита». Нет обиды на такие поступки? Могли ведь и ответить – все-таки боксом занимались.

- Когда тебя бьют исподтишка, целенаправленно, всегда хочется ответить. Но нельзя. Футбол – эмоции, и порой заводишься, можешь кого-то ударить. Но! Взять случай с Михаликом. Он в тот же вечер позвонил и извинился. Никаких проблем. А вот когда Гарсия целенаправленно бьет локтем, а потом, как я увидел на повторе, машет руками и показывает – поднимайся, мол, чего разлегся, - и лишь через четыре дня пишет sms с извинениями, я не ему не верю. Если ты искренен, то подойдешь после игры, найдешь возможность извиниться. Ладно, бог ему судья. Сделал и сделал, махать кулаками после драки – мелочно. Нужно все доказывать на футбольном поле.

- Голами?

- Да. Ребята это и сделали, вырвав у «Зенита» победу.