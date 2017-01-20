Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Свитолина5:7, 6:4, 3:6Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Локомотив Ташкент
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Теннис  Янкович4:6, 7:5, 7:9Кузнецова
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» поднялся в рейтинге самых доходных клубов. Что мы узнали из исследования

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "Зенита"
Футболисты "Зенита"Источник: ФК «Зенит»

Известная аудиторская компания Deloitte опубликовала очередной список самых доходных клубов мира.

Сразу нужно пояснить, чтобы не было путаницы – речь идет о доходах клубов, то есть о том, сколько они заработали. Если, например, ваш доход – 500 миллионов, а расходов у вас на 700 миллионов, то вы будете убыточными и на вас будет висеть долг. Но при этом вы будете входить в топ-10 этого рейтинга.

Пожалуй, самый яркий пример – это «Манчестер Юнайтед», чей долг, согласно опубликованному на днях докладу УЕФА, по итогам сезона-2014/15 составляли 536 миллионов евро, хотя в рейтинге Deloitte за этот же период он стал третьим с доходом в 519,1 миллион евро. Сейчас же «МЮ» впервые с сезона-2003/04 и в девятый раз в истории возглавил список, обогнав двух испанских грандов. «Красные дьяволы» вошли в историю, впервые пробив отметку в 600 миллионов евро.

Как видно из таблицы, доходы клубов продолжают расти, и растут существенно. Первая двадцатка заработала на 800 миллионов евро больше, чем за предыдущий период – 7,4 миллиарда евро против 6,6. Показательно, что десять лет назад для попадания в топ-20 нужно было заработать 85,1 миллиона евро, то сейчас нижний порог – 172,1 миллиона. То есть почти в два раза больше.

«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017

При этом структура доходов остается прежней – 43% приносит коммерческая деятельность (включая поступления от спонсоров), 39% - продажа телеправ (38% в прошлом году), 18% - доходы от matchday (абонементы, билеты, ложи, еда, напитки, в прошлом году было 19%).

Второй год подряд в топ-20 самых доходных клубов мира попал «Зенит», чьи доходы выросли почти на 30 миллионов евро. Правда, смущает структура доходов питерцев, которая сильно выбивается из общего ряда. 74% доходов (145,8 миллиона евро) «Зенит» получает от коммерческой деятельности (спонсоры, мерчандайзинг и так далее) – это наивысший показатель в топ-20. 21% (40,4 миллиона евро) доходов – это телевидение и только ничтожные 5% (10,3 миллиона) – это matchday. И эта диспропорция пугает.

Скорее всего, «Зенит» сохранит место в топ-20 Deloitte и на будущий год, ведь тогда будут учтены сверхвыгодные продажи Халка и Витселя в Китай, которые принесли в казну клуба более 70 миллионов евро. Очевидно, лишь упрочат свое положение в рейтинге английские клубы, ведь в сезоне-2016/17 вступил в силу сумасшедший телеконтракт на 8 миллиардов фунтов.

ТОП-20 САМЫХ ДОХОДНЫХ КЛУБОВ МИРА

* в скобках – место в рейтинге-2016
** в миллионах евро

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» отказался продавать Беговича в «Борнмут»Голкипер «Челси» Асмир Бегович сохраняет шансы на переход в «Борнмут». Хотя «синие» отклонили первое предложение в районе десяти миллионов фунтов, «вишневые» не оставляют попыток договориться с лидерами премьер-лиги, сообщает The Telegraph.Манчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат АнглииМанчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат АнглииСегодня СМИ сообщили о скорой продаже нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.«Ювентус» и миланский «Интер» поборются за ВерраттиПолузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.«Манчестер Юнайтед» предложил за Гризманна 86 млн фунтовФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.Президент «Реала» принял решение продать РоналдуНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может покинуть клуб. Об этом сообщает издание Don Balon.Россиянки побеждают в Австралии, «Барселона» снимает проклятие, а биатлонисты снова пишут письма. Новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.Тьерри Анри: Возможно, Алексис Санчес присоединится к своему другу Видалю в «Баварии»Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился информацией о возможном переходе в «Баварию» форварда «канониров» Алексиса Санчеса.«Зенит» - «Локомотив» (Ташкент). Текстовая трансляция начнется в 16:00Очередной контрольный матч «Зенита» на сайте «Советского спорта».Дибала готов продлить контракт с «Ювентусом»«Ювентус» близок к завершению переговоров с аргентинским форвардом команды Пауло Дибалой о новом соглашении.Густаво Пойет: «Барселона» Гвардиолы - сильнейшая команда, которую я когда-либо виделГлавный тренер китайского «Шанхай Шеньхуа» Густаво Пойет считает идеальной футбольной командой «Барселону» Хосепа Гвардиолы.«Рома» разгромила «Сампдорию» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии«Рома» обыграла «Сампдорию» со счетом 4:0 в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу и вышла в следующий раунд.«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в четвертьфинале Кубка Испании«Барселона» нанесла поражение «Реалу Сосьедад» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Атлетико» разгромил «Эйбар» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании«Атлетико» разгромил «Эйбар» в первом матче 1/4 финала Кубка ИспанииВ первом матче четвертьфинала Кубка Испании «Атлетико» на своем поле разгромил «Эйбар» со счетом 3:0.Сменщик Дзанетти и кенийский инженер. Кого хотят «Зенит» и ЦСКАСменщик Дзанетти и кенийский инженер. Кого хотят «Зенит» и ЦСКАРоссийские клубы продолжают искать усиление. «Советский cпорт» исследовал тех, на кого положили глаз «Зенит» и ЦСКА.Месси станет самым высокооплачиваемым игроком, подписав контракт с «Барселоной» до конца карьерыМесси станет самым высокооплачиваемым игроком, подписав контракт с «Барселоной» до конца карьерыНападающий «Барселоны» Лионель Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире, после того, как подпишет новый контакт с командой, сообщает Sport.es.Валерий Непомнящий: Моуринью сбился на примитивный футболБывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о гЖозе Моуринью и Юргене Клоппе.«Зенит» присматривается к защитнику «Шальке» НастасичуФутбольный клуб «Зенит» рассматривает кандидатуру защитника «Шальке» и сборной Сербии Матиа Настасича, сообщает федеральное агентство новостей.Рязанцев проводит сбор с «Зенитом-2»Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев занимается на сборе со второй командой петербургского клуба.Президент «Атлетико» опроверг слухи об уходе Гризманна из командыПрезидент «Атлетико» Энрике Сересо опроверг слухи о возможном переходе форварда клуба Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».
Главные новости
Футбол
Россиянки побеждают в Австралии, «Барселона» снимает проклятие, а биатлонисты снова пишут письма. Новости утра
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Хоккей
Ушел из жизни арбитр Рафаэль Кадыров
Футбол
Президент «Реала» принял решение продать Роналду
Теннис
Кузнецова обыграла Янкович в третьем круге Australian Open и вышла на Павлюченкову
Футбол
Тьерри Анри: Возможно, Алексис Санчес присоединится к своему другу Видалю в «Баварии»
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка
Фигурное катание
Глава Ассоциации фигурного катания США призвал исключить россиян из числа участников Олимпиады-2018
Хоккей
НХЛ. «Коламбус» проиграл «Оттаве», «Сан-Хосе» - «Тампа-Бэй» и другие матчи
Теннис
Павлюченкова обыграла Свитолину и вышла в четвертый круг Australian Open
все новости
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Интер
Интеркалендарьстатистика
Вест Хэм
Вест Хэмкалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Рома
Ромакалендарьстатистика
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика