«Зенит» поднялся в рейтинге самых доходных клубов. Что мы узнали из исследования

Известная аудиторская компания Deloitte опубликовала очередной список самых доходных клубов мира.

Сразу нужно пояснить, чтобы не было путаницы – речь идет о доходах клубов, то есть о том, сколько они заработали. Если, например, ваш доход – 500 миллионов, а расходов у вас на 700 миллионов, то вы будете убыточными и на вас будет висеть долг. Но при этом вы будете входить в топ-10 этого рейтинга.



Пожалуй, самый яркий пример – это «Манчестер Юнайтед», чей долг, согласно опубликованному на днях докладу УЕФА, по итогам сезона-2014/15 составляли 536 миллионов евро, хотя в рейтинге Deloitte за этот же период он стал третьим с доходом в 519,1 миллион евро. Сейчас же «МЮ» впервые с сезона-2003/04 и в девятый раз в истории возглавил список, обогнав двух испанских грандов. «Красные дьяволы» вошли в историю, впервые пробив отметку в 600 миллионов евро.

Как видно из таблицы, доходы клубов продолжают расти, и растут существенно. Первая двадцатка заработала на 800 миллионов евро больше, чем за предыдущий период – 7,4 миллиарда евро против 6,6. Показательно, что десять лет назад для попадания в топ-20 нужно было заработать 85,1 миллиона евро, то сейчас нижний порог – 172,1 миллиона. То есть почти в два раза больше.

«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017

При этом структура доходов остается прежней – 43% приносит коммерческая деятельность (включая поступления от спонсоров), 39% - продажа телеправ (38% в прошлом году), 18% - доходы от matchday (абонементы, билеты, ложи, еда, напитки, в прошлом году было 19%).

Второй год подряд в топ-20 самых доходных клубов мира попал «Зенит», чьи доходы выросли почти на 30 миллионов евро. Правда, смущает структура доходов питерцев, которая сильно выбивается из общего ряда. 74% доходов (145,8 миллиона евро) «Зенит» получает от коммерческой деятельности (спонсоры, мерчандайзинг и так далее) – это наивысший показатель в топ-20. 21% (40,4 миллиона евро) доходов – это телевидение и только ничтожные 5% (10,3 миллиона) – это matchday. И эта диспропорция пугает.

Скорее всего, «Зенит» сохранит место в топ-20 Deloitte и на будущий год, ведь тогда будут учтены сверхвыгодные продажи Халка и Витселя в Китай, которые принесли в казну клуба более 70 миллионов евро. Очевидно, лишь упрочат свое положение в рейтинге английские клубы, ведь в сезоне-2016/17 вступил в силу сумасшедший телеконтракт на 8 миллиардов фунтов.

ТОП-20 САМЫХ ДОХОДНЫХ КЛУБОВ МИРА

* в скобках – место в рейтинге-2016

** в миллионах евро