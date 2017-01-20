Полвека в основе. Юбилей первой заметки Леонида Трахтенберга

20 января 1967 года советская спортивная журналистика не заметила скромного, но важного события. В главной и единственной спортивной газете огромной страны «Советский спорт» появилась крохотная заметка, подписанная «Л.Трахтенберг». Посвящена она была хоть и тяжелоатлетам, но – «Спартака».

Шли годы. Юный Леня превращался из стажера в маститого автора. Освещал все более крупные турниры. Сдружился с Валерием Харламовым, добился уважения Константина Бескова, Анатолия Тарасова, Валерия Воронина, Олега Романцева, множества других глыб и звезд по-настоящему спортивной страны. Умудрился даже наладить приятельские отношения с Роберто Карлосом, причем задолго до его авантюры с «Анжи». Что говорить о знаменитостях калибром помельче?!

Слушать рассказы Трахтенберга – всегда десерт. Где он только ни побывал, с кем только ни пересекался на профессиональных перекрестках, улицах и проспектах. Стоит назвать любую заметную персону – тут же услышишь высокохудожественную повесть или даже приключенческую новеллу. Кому не довелось - послушайте, как он комментирует матчи «Спартака», контрольные и дублеров. Получите представление, будете впечатлены.

Сам он, знаем, выделяет среди прочих командировку 1990 года. Это была поездка на футбольный матч, в котором, представьте, не случилось голов. Зато Трахтенбергу посчастливилось быть единственным отечественным журналистом на игре в Неаполе, где «Спартаку» противостоял сам Марадона и его «Наполи». От таких эмоций родился прекрасный текст, опубликованный в «Советском спорте».

Почитайте, как творил журналист Леонид Трахтенберг всего-то 26 лет назад.

Пылкий автор заметки про тяжелоатлетов Леня - уже давно Леонид Федорович, а с фамилией Трахтенберг теперь неизменно соседствует слово «мэтр». Позади долгий и яркий путь в журналистке. Впереди – новые вызовы, работа и, разумеется, футбол.

Сейчас профи с уникальным стажем возглавляет департамент по связям с общественностью футбольного «Спартака», хотя кто ж этого не знает. По-прежнему безгранично деятелен, общителен и остроумен в свои… Да, в свои 69 – именно столько сегодня исполнилось Трахтенбергу.

Свою первую заметку полвека назад он написал в день рождения. Ну, разве не подгадал?!

Поздравления от «Советского спорта», коллега!