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«Хлопайте по попкам баскетболисток». Разин обыграл «Авто» и наехал на всех

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Андрей Разин
Андрей РазинИсточник: ХК «Югра»

Досталось вообще всем. В том числе, Владимиру Крикунову, который сменил Разина на посту главного тренера «Автомобилиста».

Совсем недавно Разин дал шоу в Братиславе, а теперь приехал в Екатеринбург, где со своей «Югрой» обыграл бывший клуб со счетом 2:0. После матча было жарко. 

– Наверное, мне, в отличие от Владимира Васильевича (Крикунова, нынешнего главного тренера «Автомобилиста» – Прим. ред.) повезло больше с предшественниками, – неожиданно не об игре начал Разин. - Не жаловался никогда и не буду жаловаться. Подумаешь, трех основных центральных нет – мы играем. Хоккеисты 99-го года рождения – мы играем. Хочется ребят с победой поздравить и сказать: тащите, тащите своих детишек в команды КХЛ, хлопайте по попкам баскетболисток, стройте заборы на дачах, играйте в хоккей в следующем сезоне. Я готовился, – с улыбкой подытожил тренер «Югры».  

Для последних реплик Разина нужно пояснение. На 100 процентов разгадать все намеки не беремся, но, видимо, специалист имел в виду то, что генеральный директор «Автомобилиста» Олег Гросс подписал контракт со своим сыном, голкипером Владиславом Гроссом, который последний сезон провел в «Авто».

Дальше досталось Андрею Козицыну – действующему президенту «Автомобилиста», который также является главой женской баскетбольной команды УГМК. Третьим «получил» и Владимир Крикунов, который перед тем как возглавить «Автомобилист» на вопрос об интересе со стороны «Барыса» ответил, что о нем ничего не знает и готовится ставить забор на даче.

После Разина слово взял и «строитель забора» Крикунов. Он на провокации своего коллеги никак отвечать не стал, а говорил только об игре.

– Очень много сил отдали с «Трактором», – грустно оправдывается Крикунов. 

– Мы всю ночь летели из Загреба. Никаких сил не оставили, – вставляет реплику тренер «Югры». 

– Тебя не перебивали, по-моему.

– Извините, пожалуйста, Владимир Васильевич, – дает продолжить Крикунову Разин. Но он уже ничего интересного не скажет. В отличие от Разина.

– Особенная мотивация на матч? Понимаете, если б я чуть-чуть по-другому прощался. Читал прессу коллеги, который пришел после меня, во всех поражениях обвиняет меня, мою работу критикует – конечно, тут эмоции зашкаливают. Готовился к этой игре, готовили ребят к этой игре.

Вот я услышал, в момент когда перебил, что соперник потратил много эмоций с «Трактором». Я ни на что не жалуюсь – ну подумаешь, мы летели всю ночь, прилетели под утро. Нам лед здесь не дали нормальный, раскатку не поменяли – ну, опять же, это из-за игры второй команды. На многое можно пожаловаться – я никогда не жаловался.

И вообще хочется сказать: я когда играл в хоккей, никогда не понимал ветеранчиков, которые не успевали и обвиняли молодых – садились на лавочку и орали. Думал: «Не дай Бог я буду хоккеистом в возрасте и орать так на молодого, когда сам виноват». Поэтому хочется попросить журналистов, если я буду в таком возрасте, как Крикунов, и буду жаловаться на все вокруг – вы мне ткните, пожалуйста, пальцем, чтоб я закончил с тренерством, – сказал Разин. 

На этом пресс-конференция не закончилась, журналисты задали еще несколько скучных вопросов и получили такие же ответы.  

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