«Стоп, не надо!» Вратари в шоке – в Америке их решили круто подрезать

Это будет революция среди голкиперов в НХЛ. Посреди сезона, с 4 февраля, им решили сократить амуницию.

Представляю, как занервничают голкиперы. Помню, Евгений Набоков резко реагировал на любую попытку что-то изменить. Раньше вот кто-то «умный» предлагал увеличить размер ворот. «Делать им нечего. Пытаются искать мозг в одном месте», - ворчал Набоков, намекая на пятую точку.

А теперь вратари всего мира вообще должны закричать: «Стоп, что ты делаешь! Не надо!» Не то, что к ним подойдет человек с ножницами и начнет кромсать их форму. Просто нужно будет надеть новую. И как это водится, нововведение в НХЛ перекинется вскоре на КХЛ и Европу. У нас любят перенимать все, что принимают в Америке.

Вообще радикальное решение было принято в марте прошлого года, когда в Бока Ратон (штат Флорида) прошло совещание генменеджеров клубов НХЛ. Сообща решили, что форму голкиперов нужно сделать чуть меньше, чтобы голов в лиге стало чуть больше.

Хотели ввести новые стандарты с начала сезона-2016/17. Но серьезно задержались. Можно было потерпеть еще год. Но в лиге, что для нее необычно, началась горячка. И теперь трусы и всю амуницию голкиперам урезают с 4 февраля. То есть через две недели, после «Матча звезд» НХЛ, который пройдет в Лос-Анджелесе (29 января).

Это похоже на спешку в КХЛ, которая посреди сезона ввела новый формат овертаймов «3 на 3». Сначала многие возмущались. Но теперь мы видим – ничего страшного не произошло. Мир не перевернулся. Так и с новой формой будет – какой болельщик станет ругаться, если увидит еще больше голов?

Что интересно, дата революции уже объявлена, но формального соглашения на бумаге между НХЛ и профсоюзом игроков по этому вопросу пока нет. Но в свободный день, на тренировке, вратари «Вашингтона» Брэйден Холтби и Филипп Грубауэр уже протестировали новые шорты.

И какой была реакция?

«Я что-то не почувствовал большой разницы», - признался Холтби, которого в прошлом сезоне признали лучшим вратарем НХЛ и вручили «Везина Трофи».

А вот Грубауэр заметил, что теперь трусы задраны выше, а значит, увеличился риск получить травму коленей. И еще Филипп заметил: «Ну что, лига не могла подождать до начала следующего сезона?»

В самом деле, голкиперам нужно ведь протестировать форму, привыкнуть к ней. Хотя вот форвардам это должно пойти на пользу.

Может, теперь Александр Овечкин будет забивать больше голов и догонит Сидни Кросби в гонке за «Морис Ришар Трофи»?