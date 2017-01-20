«Он меня обвиняет во всем, критикует…» Как Разин наезжал на Крикунова (видео)

Очень оригинальную пресс-конференцию мы увидели в Екатеринбурге после матча «Автомобилист» - «Югра» (0:2).





Вот яркий скандал, все как мы любим. Предыстория – Андрей Разин работал в «Автомобилисте», тренируя команду с переменным успехом и вводя в рутину такие яркие фишки как, например, розовый свитер на тренировке для самых плохих и слабохарактерных игроков.

В итоге Разина из «Автомобилиста» убрали, на его место пришел мэтр Владимир Крикунов. Ну вы знаете Васильича, он никогда не лез за словом в карман. Несколько раз он проехался по Разину: мол, тот передал ему команду в неважнецком состоянии.

Но оказалось, что молодому Разину тоже палец в рот не клади! Смотрите, какие разборки произошли после матча, в котором «Югра» одержала весьма неожиданную победу и отобрала три важнейших очка у «Автомобилиста», мечтающего попасть в плей-офф.

– Наверное, мне, в отличие от Владимира Васильевича, повезло больше с предшественниками, - начал выступление на пресс-конференции Разин. - Не жаловался никогда и не буду жаловаться. Подумаешь, трех центральных нету основных – мы играем. Хоккеисты 1999-го года рождения – мы играем. Хочется ребят с победой поздравить и сказать: тащите, тащите своих детишек в команды КХЛ, хлопайте по попкам баскетболисток, стройте заборы на дачах, играйте в хоккей в следующем сезоне. Я готовился.

…Понятно, что Разин очень готовился к этому матчу, который был для него как вендетта. Ну а при чем тут баскетболистки – попробуй его понять. Это какой-то подтекст. Забор на даче – видимо, камень в огород Владимира Крикунова, знатного латифундиста.

Владимир Васильевич Крикунов – тертый калач. Он даже бровью не повел:

- Я скажу, что мы очень много сил отдали с «Трактором». Поэтому было неважное движение…

Тут влезает Разин с репликой: «Мы всю ночь летели из Загреба. Никаких сил не оставили».

– Тебя не перебивали, по-моему, - очень спокойно осаждает его Крикунов.

– Извините, пожалуйста, Владимир Васильевич, - откатывает Разин.

Потом у Андрея Разина еще раз спросили, каково ему было играть против своей бывшей команды. Тот снова выдал:

– Понимаете, если б я чуть-чуть по-другому прощался... Но читал прессу коллеги, который пришел после меня. Во всех поражениях обвиняет меня, мою работу критикует – конечно, тут эмоции зашкаливают. Готовился к этой игре, готовили ребят к этой игре.

Вот я услышал, в момент когда перебил, что соперник потратил много эмоций с «Трактором». Я ни на что не жалуюсь – ну подумаешь, мы летели всю ночь, прилетели под утро. Нам лед здесь не дали нормальный, раскатку не поменяли – ну, опять же, это из-за игры второй команды. На многое можно пожаловаться – я никогда не жаловался.

И вообще хочется сказать: я когда играл в хоккей, никогда не понимал ветеранчиков, которые сами не успевали, но обвиняли молодых – садились на лавочку и орали на них. Думал: «Не дай Бог я буду хоккеистом в возрасте и орать так на молодого, когда сам виноват». Поэтому хочется попросить журналистов, если я буду в таком возрасте, как Крикунов, и буду жаловаться на все вокруг – вы мне ткните, пожалуйста, пальцем, чтоб я закончил с тренерством.

Ну что можно об этом сказать?

Андрей Разин – он хоть и говорил, что не жаловался, но сам нажаловался с три короба. И вообще это выглядело не очень красиво – так публично наезжать на Крикунова. С другой стороны – это гораздо лучше, чем просто истуканом сидеть на прессухе и водить желваками. Такие моменты делают КХЛ веселее. Спасибо, товарищ Разин, что вы есть.

Владимир Крикунов – этот бой морально выиграл он. Вообще непрошибаемый тренер олдскульной школы. На щеглов никак не реагирует. А когда надо, то рубанет правду-матку. Вот почему все журналисты так радовались, когда Крикунов в миллионный раз передумал и вернулся в большой хоккей.

Владимир Васильевич, не уходите никуда.