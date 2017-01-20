Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Свитолина5:7, 6:4, 2:3Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Локомотив Ташкент
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Теннис  Янкович4:6, 3:4Кузнецова
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: Венька Александров был быстрее Мозякина. Его рекорд не побить!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: Венька Александров был быстрее Мозякина. Его рекорд не побить!

Наш эксперт сравнивает нынешний рекорд Сергея Мозякина с уникальным достижением советского нападающего Вениамина Александрова.

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин забросил уже 37 шайб в нынешнем регулярном чемпионате. И установил новый рекорд результативности в нашей лиги. Прежнее достижение, 36 шайб, было установлено американцем Стивом Мозесом два года назад.

За свою карьеру Мозякин брал немало выдающихся высот. Но один из них до сих пор остается непокоренным. Хотя давно отметил свой 50-летний юбилей. Принадлежит он нападающему ЦСКА Вениамину Александрову – 53 шайбы, которые он забросил в чемпионате СССР-1962/63.

Сможет ли Мозякин побить его в этом сезоне, когда он забивает много, как никогда?

- В регулярке Мозякин повторить достижение Александрова точно не сможет, - не задумываясь отвечает двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. - Сергею осталось сыграть всего восемь матчей. Это же надо по дублю в каждой встрече делать!

Это возможно только, если мы будем учитывать и плей-офф, в котором «Металлург» наверняка пройдет далеко, а Мозякин будет получать в каждом матче много игрового времени…

Можно ли вообще сравнивать двух выдающихся форвардов? Я готов заявить, что они по стилю абсолютно разные!

У Александрова было все, чтобы не просто хорошо, а прекрасно выглядеть на льду. Замечательная скорость, техника, отличный бросок, умение открыться… Великолепный нападающий, справиться с которым защитникам было очень тяжело. В том числе и нашим, спартаковским. Напомню, что в те годы ЦСКА вообще очень много атаковал с ходу и на это обращалось самое серьезное внимание. Так что там Вениамин исключением из правила не был.

Венька был быстрее Мозякина, любил брать игру на себя, мог обыграть одного, а то и двух соперников на пути к воротам. Ну и потом Александров был более мощного телосложения. Жилистый такой. В игре это проявлялось резкими движениями. Качнет корпусом в одну сторону, и тут же уйдет в другую.

Мозякин совсем не такой. Его главный козырь – чудеснейший бросок. Стоит его оставить в середине зоны без плотной опеки, позволить бросить – это сразу стопроцентная угроза для ворот. А какой щелчок из района точки вбрасывания, когда Сергей бьет с ходу при игре в большинстве!

При этом капитан «Магнитки» – в первую очередь командный игрок. Ну много вы видели проходов Мозякина по левому флангу? Нет, он силен в первую очередь в позиционной атаке, где хорошо держит шайбу, правильно оценивает ситуация на площадке, отлично взаимодействует с партнерами.

P.S. Напоследок стоит напомнить еще одно обстоятельство. Свои 53 гола Вениамин Александров забил за 37 матчей. И вот по этой плотности голов нападающий ЦСКА превосходит не только Моязкина. Но и Уэйна Гретцки в его лучших сезонах.





Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Он меня обвиняет во всем, критикует…» Как Разин наезжал на Крикунова (видео)«Он меня обвиняет во всем, критикует…» Как Разин наезжал на Крикунова (видео)Очень оригинальную пресс-конференцию мы увидели в Екатеринбурге после матча «Автомобилист» - «Югра» (0:2).«Хлопайте по попкам баскетболисток». Разин обыграл «Авто» и наехал на всех«Хлопайте по попкам баскетболисток». Разин обыграл «Авто» и наехал на всехДосталось вообще всем. В том числе, Владимиру Крикунову, который сменил Разина на посту главного тренера «Автомобилиста»Девушки пробиваются в звено к Ковальчуку. Главное о первом женском Матче звездДевушки пробиваются в звено к Ковальчуку. Главное о первом женском Матче звездВ Уфе прошел первый в истории матч звезд ЖХЛ. Победу, как и в Кубке Вызова, одержала команда Запада, а игра собрала рекордные 8000 зрителей.СКА досрочно занял первое место в дивизионе БоброваСКА стал досрочным победителем дивизиона Боброва после поражения минского «Динамо» от одноклубников из Риги (1:3).«В обороне так нельзя». Самокритика Знарка и Кови после внезапного поражения«В обороне так нельзя». Самокритика Знарка и Кови после внезапного пораженияА в «Йокерите» не пожалели, что взяли в Петербург жен хоккеистов.Чарльз Геноуэй: Эмоции Ковальчука после гола? Он вообще эмоциональный игрок, ничего страшного нетЗащитник «Йокерита» Чарльз Геноуэй поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5).Ярно Коскиранта: Победу «Йокерита» можно назвать заслуженнойНападающий СКА Ярно Коскиранта в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Владимир Юрзинов: У нас идет сейчас ожесточенная борьба за место в плей-оффГлавный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Анвар Гатиятулин: Хотел бы извиниться за сегодняшнюю игру. Это моя ошибка в подготовкеГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от «Куньлуня» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Юкка Ялонен: После того, как Ковальчук забросил вторую шайбу, он начал праздновать перед скамейкой «Йокерита»Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился мнением о победе над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).Олег Знарок: Против «Йокерита» СКА отвратительно сыграл в оборонеГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Егор Яковлев: От «Йокерита» не ожидали ничего нового: они бьют исподтишка, постоянно тыкаютсяЗащитник СКА Егор Яковлев поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Илья Ковальчук: Если бы не Коскинен, проиграли бы «Йокериту» 3:10Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Кто обыграл и переиграл лучшую команду КХЛ: бывший тренер по делу победил СКАКто обыграл и переиграл лучшую команду КХЛ: бывший тренер по делу победил СКАИ это при том, что СКА вел 2:0 уже в первом периоде.СКА проиграл «Йокериту», прервав пятиматчевую победную сериюВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Йокериту» со счетом 3:5.«Спартак потерпел восьмое поражение кряду, уступив на выезде «Сочи»матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на домашнем льду обыграл столичный «Спартак» со счетом 4:1.«Слован» на выезде обыграл «Нефтехимик», одержав шестую победу подрядХоккеисты «Слована» обыграли в гостях «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.«Локомотив» обыграл «Торпедо» и сместил его с третьего места в Западной конференции«Торпедо» дома уступило «Локомотиву» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.«Магнитка» поквиталась с «Авангардом», а Мозякин установил очередной рекорд«Магнитка» поквиталась с «Авангардом», а Мозякин установил очередной рекордХоккейный блокбастер, которого ждут. Но волею календаря матчи со столь яркой афишей идут в Магнитогорске два дня подряд…Федор Канарейкин: «Авангарду» не хватило эмоций после вчерашней игры с «Магниткой»Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».
Главные новости
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Хоккей
НХЛ. «Коламбус» играет с «Оттавой», «Сент-Луис» - «Вашингтон» и другие матчи
Биатлон
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Гараничев победит 20-м, Фуркад - 28-м, Шипулин - 33-м
Футбол
Дибала готов продлить контракт с «Ювентусом»
Теннис
WTA. Australian Open. Свитолина - Павлюченкова, Янкович - Кузнецова и другие матчи третьего круга
Футбол
День в истории. Евгению Харлачеву - 43!
Футбол
Густаво Пойет: «Барселона» Гвардиолы - сильнейшая команда, которую я когда-либо видел
Биатлон
Уле-Эйнар Бьорндален: Я подписал письмо против допинга в биатлоне, у других норвежцев - своя позиция
Биатлон
Мартен Фуркад: Меня пугает собственное доминирование в этом сезоне
Футбол
«Рома» разгромила «Сампдорию» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Сергей Мозякин
Сергей Мозякинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости