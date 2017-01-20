Борис Майоров: Венька Александров был быстрее Мозякина. Его рекорд не побить!

Наш эксперт сравнивает нынешний рекорд Сергея Мозякина с уникальным достижением советского нападающего Вениамина Александрова.

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин забросил уже 37 шайб в нынешнем регулярном чемпионате. И установил новый рекорд результативности в нашей лиги. Прежнее достижение, 36 шайб, было установлено американцем Стивом Мозесом два года назад.

За свою карьеру Мозякин брал немало выдающихся высот. Но один из них до сих пор остается непокоренным. Хотя давно отметил свой 50-летний юбилей. Принадлежит он нападающему ЦСКА Вениамину Александрову – 53 шайбы, которые он забросил в чемпионате СССР-1962/63.

Сможет ли Мозякин побить его в этом сезоне, когда он забивает много, как никогда?

- В регулярке Мозякин повторить достижение Александрова точно не сможет, - не задумываясь отвечает двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. - Сергею осталось сыграть всего восемь матчей. Это же надо по дублю в каждой встрече делать!

Это возможно только, если мы будем учитывать и плей-офф, в котором «Металлург» наверняка пройдет далеко, а Мозякин будет получать в каждом матче много игрового времени…

Можно ли вообще сравнивать двух выдающихся форвардов? Я готов заявить, что они по стилю абсолютно разные!

У Александрова было все, чтобы не просто хорошо, а прекрасно выглядеть на льду. Замечательная скорость, техника, отличный бросок, умение открыться… Великолепный нападающий, справиться с которым защитникам было очень тяжело. В том числе и нашим, спартаковским. Напомню, что в те годы ЦСКА вообще очень много атаковал с ходу и на это обращалось самое серьезное внимание. Так что там Вениамин исключением из правила не был.

Венька был быстрее Мозякина, любил брать игру на себя, мог обыграть одного, а то и двух соперников на пути к воротам. Ну и потом Александров был более мощного телосложения. Жилистый такой. В игре это проявлялось резкими движениями. Качнет корпусом в одну сторону, и тут же уйдет в другую.

Мозякин совсем не такой. Его главный козырь – чудеснейший бросок. Стоит его оставить в середине зоны без плотной опеки, позволить бросить – это сразу стопроцентная угроза для ворот. А какой щелчок из района точки вбрасывания, когда Сергей бьет с ходу при игре в большинстве!

При этом капитан «Магнитки» – в первую очередь командный игрок. Ну много вы видели проходов Мозякина по левому флангу? Нет, он силен в первую очередь в позиционной атаке, где хорошо держит шайбу, правильно оценивает ситуация на площадке, отлично взаимодействует с партнерами.

P.S. Напоследок стоит напомнить еще одно обстоятельство. Свои 53 гола Вениамин Александров забил за 37 матчей. И вот по этой плотности голов нападающий ЦСКА превосходит не только Моязкина. Но и Уэйна Гретцки в его лучших сезонах.











