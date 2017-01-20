Невероятный случай с Овечкиным. Фанаты не понимают, в чем дело! (видео)
Да, команда Овечкина разгромила несчастный «Сент-Луис» (7:3). Но у болельщиков есть вопросы к капитану «Вашингтона».
Как вы знаете, в Северной Америке все помешаны на статистике. Говоря об НХЛ, это разного рода фэнтази, когда собираешь себе команду в лиге, и важны голы, очки, секунды каждого игрока. А еще бывают разные викторины, когда перед матчем нужно ответить на вопрос, например: «Забросит ли Овечкин хотя бы одну шайбу в матче с «Сент-Луисом»?» Не говорю уже просто о ставках на исход конкретного поединка. Там уже замешаны реальные деньги.
Так вот, невероятный случай в том, что в двух последних матчах «Вашингтон» забил по семь голов. Прошлая игра – 7:8 в овертайме с «Питтсбургом». Теперь вот 7:3 с «Сент-Луисом». Последний раз с «Кэпиталз» это случалось в феврале 1993 года.
Если бы фанаты знали такой исход, и у них бы спросили, сколько шайб в этом фейерверке забросит Александр Овечкин, шестикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги?
Пять. Три. Ну ладно, две. Такими были бы варианты.
Но чтобы ноль? В это не поверил бы никто.
И вот фанаты не понимают, как Александр Великий умудрился не забить в четырех уже матчах подряд. Причем Ови играет хорошо, никаких вопросов. Сейчас вот с «Сент-Луисом» отдал две передачи. Но у Овечкина – 21 гол, а у Сидни Кросби – 27, и все идет к тому, что «Морис Ришар Трофи» заберет капитан «Питтсбурга».
Что подвело «Сент-Луис»? Ну, не очень хорошо сыграл вратарь Джейк Аллен, который пропустил четыре шайбы после 10 бросков. Представляете, в четвертый раз за последние шесть матчей его отправили в запас.
Семь игроков «Вашингтона» забили семь голов. Однажды вообще умудрились забросить две шайбы за 11 секунд.
«Вообще этот матч не предвещал счет 7:3, - говорит форвард «Кэпиталз» Джастин Уильямс. – Но мы счастливы, что победили».
«Вашингтон» набирает очки в 12 матчах подряд и сохраняет первое место в НХЛ. А если команда – лучшая в лиге и много побеждает, то какие могут быть вопросы к Овечкину? Возьмет он «Морис Ришар Трофи» или нет – все равно сезон будет оцениваться по плей-офф. Получится ли там выиграть Кубок Стэнли. Вдруг да? Или опять нет?
Матч
Сент-Луис - Вашингтон - 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)
Голы:
Бураковски (Уинник, Эллер), 5:37 (0:1). Бигл (Уинник, Уилсон), 7:41 (0:2). Шварц (Стеен, Штястны), 20:19 (1:2). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 23:47 (1:3). Коннолли (Бураковски), 27:33 (1:4). Юханссон 27:44 (1:5). Уильямс (Кузнецов, Орлов), 33:30 (1:6 - бол.). Кузнецов (Овечкин, Оши), 46:20 (1:7). Стеен (Гуннарссон, Шварц), 50:00 (2:7). Стеен (Шварц, Парайко), 56:25 (3:7).
Место и дата
20 января 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция