Манчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат Англии

Сегодня СМИ сообщили о скорой продаже нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду в чемпионат Китая.

«Советский спорт» рассказывает, почему этот трансфер никогда не состоится и приводит соответствующие аргументы.

Вообще, это очень интересное событие, потому что в чемпионате Испании сейчас все обсуждают только одну тему – продление контракта Лионеля Месси с «Барселоной».

Куда только не отправляли лидера сине-грантовых: сначала сообщили о его решении покинуть родную команду из-за проблем с законом. Позже написали о желании поиграть в чемпионате Китая, а потом и вовсе – воссоединиться с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити».

Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси

Видимо, Роналду ни в чем не хочет уступать своему коллеге: «Раз уж я выиграл все индивидуальные награды в прошлом году, то и посоревнуюсь в трансферных слухах», – подумал португалец. Конечно, игрок «сливочных» ни в чем не виноват и подобные мысли вряд ли посещают его голову, но если верить источнику, то получается следующая картина:

Президент «Реала» Флорентино Перес решил отлично заработать на Криштиану, продав его в чемпионат Китая до старта сезона 2018/19 (Об этом сообщает источник). То есть, после чемпионата мира, который состоится в России.

К тому моменту знаменитому игроку будет 33 года, и логику Переса можно понять:

Во-первых, мы купили Роналду 9 лет назад, и за это время он стал настоящей легендой клуба, побив все возможные рекорды.

Во-вторых, Криштиану помог нам выиграть огромное количество трофеев, заработать на этом кучу денег, влюбить в себя ну, и в «Реал», множество мальчишек и девочнок по всему миру.

В-третьих, он будет оставаться на виду до тех пор, пока играет в футбол. Даже самая неудачная игра Криштиану будет появляться в первых рядах всех журналов и газет.

И последнее – сейчас (2018-й год) самое время продать его чемпионат Китая за сумасшедшие деньги, потому что с каждым годом его трансферный ценник падает.

Все понятно и ясно. Это бизнес, ничего лишнего. У тебя есть автомобиль, ты поездил на нем три года. Все хорошо, и пока он действительно в отличном состоянии, можно продать и купить новую машину. Видимо, 300 млн евро, предложенные китайским клубом за Криштиану, не дают Пересу спокойно уснуть.

А теперь давайте представим, как на подобную новость отреагирует Роналду:

Во-первых, я получаю 20 млн евро в «Реале» уже не первый год. За это время я успел «сколотить» целое состояние, не выступая за китайский клуб. Так что деньги – не самое главное.

Зачем переходить в команду, которая не выступает в Лиге чемпионов? Сколько мне нужно платить за то, чтобы я радовал местную публику, позабыв о своих личных амбициях? И вообще, кто составит конкуренцию Месси?