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Манчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Флорентино Перес и Криштиану Роналду
Флорентино Перес и Криштиану РоналдуИсточник: ФК «Реал»

Сегодня СМИ сообщили о скорой продаже нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду в чемпионат Китая.

«Советский спорт» рассказывает, почему этот трансфер никогда не состоится и приводит соответствующие аргументы.

Вообще, это очень интересное событие, потому что в чемпионате Испании сейчас все обсуждают только одну тему – продление контракта Лионеля Месси с «Барселоной».

Куда только не отправляли лидера сине-грантовых: сначала сообщили о его решении покинуть родную команду из-за проблем с законом. Позже написали о желании поиграть в чемпионате Китая, а потом и вовсе – воссоединиться с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити».

Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси

Видимо, Роналду ни в чем не хочет уступать своему коллеге: «Раз уж я выиграл все индивидуальные награды в прошлом году, то и посоревнуюсь в трансферных слухах», – подумал португалец. Конечно, игрок «сливочных» ни в чем не виноват и подобные мысли вряд ли посещают его голову, но если верить источнику, то получается следующая картина:

Президент «Реала» Флорентино Перес решил отлично заработать на Криштиану, продав его в чемпионат Китая до старта сезона 2018/19 (Об этом сообщает источник). То есть, после чемпионата мира, который состоится в России.

К тому моменту знаменитому игроку будет 33 года, и логику Переса можно понять:

Во-первых, мы купили Роналду 9 лет назад, и за это время он стал настоящей легендой клуба, побив все возможные рекорды.

Во-вторых, Криштиану помог нам выиграть огромное количество трофеев, заработать на этом кучу денег, влюбить в себя ну, и в «Реал», множество мальчишек и девочнок по всему миру.

В-третьих, он будет оставаться на виду до тех пор, пока играет в футбол. Даже самая неудачная игра Криштиану будет появляться в первых рядах всех журналов и газет.

И последнее – сейчас (2018-й год) самое время продать его чемпионат Китая за сумасшедшие деньги, потому что с каждым годом его трансферный ценник падает.

Все понятно и ясно. Это бизнес, ничего лишнего. У тебя есть автомобиль, ты поездил на нем три года. Все хорошо, и пока он действительно в отличном состоянии, можно продать и купить новую машину. Видимо, 300 млн евро, предложенные китайским клубом за Криштиану, не дают Пересу спокойно уснуть.

А теперь давайте представим, как на подобную новость отреагирует Роналду:

Во-первых, я получаю 20 млн евро в «Реале» уже не первый год. За это время я успел «сколотить» целое состояние, не выступая за китайский клуб. Так что деньги –  не самое главное.

Зачем  переходить  в команду, которая не выступает в Лиге чемпионов? Сколько мне нужно платить за то, чтобы я радовал местную публику, позабыв о своих личных амбициях? И вообще, кто составит конкуренцию Месси?

Можно продолжать бесконечно, но давайте подумаем о клубах, выступающих в Лиге чемпионов, и которые готовы платить Роналду большие деньги. Например, «ПСЖ», или «Манчестер Сити» (хотя, если «горожан» будет тренировать Хосеп Гвардиола, этот трансфер вряд ли состоится).

Наверняка, звездного португальца постарается вернуть «Манчестер Юнайтед», в котором он и стал известен на весь мир. И, что интересно, выиграет от этого больше клуб. Представьте, сколько футболок «МЮ» раскупят за один день по всему миру!

Говорят, «Юнайтед» окупил трансфер Поля Погба из «Ювентуса» (105 млн евро) за четыре дня.

«А на какой позиции он будет играть? Сколько забьет? А вернут ли ему «7-й» номер?». Все эти вопросы будут тревожить фанатов «МЮ», которые до сих пор не могут смириться с продажей одного из лучших игроков клуба.

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