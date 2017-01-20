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Исход «стариков»? «Бавария» готова выиграть чемпионат для своих ветеранов

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Исход «стариков»? «Бавария» готова выиграть чемпионат для своих ветеранов

Сегодня завершается традиционный зимний перерыв в чемпионате Германии по футболу.

Две части сезона бундеслиги на этот раз получились математически неравноценными. Программу 17-го тура откроет «Бавария», которой предстоит провести выездной матч с «Фрайбургом».

Как и положено лидерам и главным фаворитам, мюнхенцы стали главными ньюсмейкерами января.

Во-первых, спекуляциям вокруг возможного ухода из клуба Арьена Роббена положен конец. Как и ожидалось, капитан сборной Голландии не уехал ни в Россию, ни в Китай. Он продлил контракт с «Баварией» еще на один год (заключение более долгосрочного соглашения было маловероятным, учитывая возраст и подверженность вингера травмам) и одновременно пристыдил менее щепетильных коллег, охотно променявших игру в европейских топ-чемпионатах на космические зарплаты.

Во-вторых, «красные» благополучно завершили сделку с «Хоффенхаймом» по приобретению двух игроков сборной Германии – Себастьяна Руди и Николаса Зюле. И если первому остается лишь пожелать здоровья, хорошего настроения и всего самого доброго в процессе предстоящего сидения на скамейке запасных, а то и на трибуне «Альянц Арены», то второй обещает стать по-настоящему ценной инвестицией в будущее. Отметим, что новички присоединятся к команде Карло Анчелотти только будущим летом: их контракты начинают действовать с 1 июля.

В-третьих, «Бавария», наконец, рассталась со своим воспитанником Хольгером Бадштубером. До конца текущего сезона центральный защитник будет выступать за «Шальке 04» на правах аренды. Можно говорить о том, что менеджмент чемпионов Германии сильно рискует: за год команду покидает уже третий центральный защитник (после Данте и Мехди Бенатиа). А рассчитывать на того же Зюле пока не приходится…

Однако не стоит забывать, что с декабря 2012 года Хольгер находился в лазарете клуба 848 дней. Из-за разрыва крестообразных связок, сухожилий и надрыва мышц бедра Бадштубер пропустил 207 (!) игр «Баварии». Командировка в Гельзенкирхен, инициатором которой выступил сам футболист, призвана дать ответ на вопрос, готов ли он продолжать спортивную карьеру как таковую.

В-четвертых, один из любимых игроков Анчелотти – 35-летний опорный полузащитник Хаби Алонсо поставил клубных боссов в известность о своем намерении уйти из большого футбола по окончании сезона. Потеря для команды большая, но не смертельная, и при этом вполне ожидаемая. Куда большим сюрпризом стала реплика Филиппа Лама, который также раздумывает о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Капитан «Баварии» уже не демонстрирует на своем фланге былой выносливости и неутомимости, и все же равноценной замены ему в сегодняшнем коллективе нет.

Наконец, в-пятых, бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился инсайдерской информацией о том, что атакующую линию баварцев в ближайшее время может усилить Алексис Санчес. Ранее молва отправляла 28-летнего чилийца куда угодно: в Париж, Лондон, Турин, но только не в Мюнхен.

Однако с некоторых пор Карл-Хайнц Румменигге приучил журналистов и болельщиков к тому, что громкие переходы футболистов в «Баварию» совершаются безо всякого предварительного шума и длительного муссирования слухов. Именно так были подписаны Марио Гетце, Артуро Видаль, Матс Хуммельс, Ренату Саншеш.  

Вернувшись с традиционного сбора в Дохе, чемпионы Германии провели забавный флешмоб. Франк Рибери, Давид Алаба и Рафинья, загримировавшись, сыграли в дворовый футбол с завсегдатаями обычной районной площадки.

Судя по реакции собравшихся зрителей, если появление ряженых суперзвезд и стало для них сюрпризом, то узнаны они были очень быстро.

Не обошлось окно в чемпионате Германии и без кадровых потерь для лиги. Один из самых талантливых полузащитников страны Юлиан Дракслер все же перешел в «ПСЖ» за 35 миллионов евро. Этот трансфер снова доказал прописную истину: если действительно яркого футболиста немецкого клуба не приглашает «Бавария» (что зачастую принято называть сознательным ослаблением конкурентов, а то и их грабежом) – он без долгих раздумий уезжает за рубеж. «Вольфсбург», занимающий лишь 13-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги, просто не имел шансов удержать амбициозного игрока.

А главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель уже попрощался с нападающим Адрианом Рамосом, за которого ведут борьбу сразу несколько китайских клубов. Это обстоятельство может поставить команду в сложное положение, так как Пьер-Эмерик Обамеянг играет за сборную Габона на Кубке африканских наций. Волей-неволей в предстоящей встрече с бременским «Вердером» Тухелю придется импровизировать: на острие атаки «шмелей» могут оказаться Марко Ройс, Андре Шюррле или Марио Гетце.

17-й тур

Матч

Фрайбург - Бавария

Место и дата

20 января 20:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция

Матч

Аугсбург - Хоффенхайм

Место и дата

21 января 17:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Вердер - Боруссия

Место и дата

21 января 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция

Матч

Вольфсбург - Гамбург

Место и дата

21 января 17:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Дармштадт - Боруссия М

Место и дата

21 января 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция

Матч

Шальке 04 - Ингольштадт

Место и дата

21 января 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

РБ Лейпциг - Айнтрахт

Место и дата

21 января 20:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Байер - Герта

Место и дата

22 января 17:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

Матч

Майнц - Кёльн

Место и дата

22 января 19:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция

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