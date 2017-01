Исход «стариков»? «Бавария» готова выиграть чемпионат для своих ветеранов

Сегодня завершается традиционный зимний перерыв в чемпионате Германии по футболу.

Две части сезона бундеслиги на этот раз получились математически неравноценными. Программу 17-го тура откроет «Бавария», которой предстоит провести выездной матч с «Фрайбургом».

Как и положено лидерам и главным фаворитам, мюнхенцы стали главными ньюсмейкерами января.

Во-первых, спекуляциям вокруг возможного ухода из клуба Арьена Роббена положен конец. Как и ожидалось, капитан сборной Голландии не уехал ни в Россию, ни в Китай. Он продлил контракт с «Баварией» еще на один год (заключение более долгосрочного соглашения было маловероятным, учитывая возраст и подверженность вингера травмам) и одновременно пристыдил менее щепетильных коллег, охотно променявших игру в европейских топ-чемпионатах на космические зарплаты.

Во-вторых, «красные» благополучно завершили сделку с «Хоффенхаймом» по приобретению двух игроков сборной Германии – Себастьяна Руди и Николаса Зюле. И если первому остается лишь пожелать здоровья, хорошего настроения и всего самого доброго в процессе предстоящего сидения на скамейке запасных, а то и на трибуне «Альянц Арены», то второй обещает стать по-настоящему ценной инвестицией в будущее. Отметим, что новички присоединятся к команде Карло Анчелотти только будущим летом: их контракты начинают действовать с 1 июля.

В-третьих, «Бавария», наконец, рассталась со своим воспитанником Хольгером Бадштубером. До конца текущего сезона центральный защитник будет выступать за «Шальке 04» на правах аренды. Можно говорить о том, что менеджмент чемпионов Германии сильно рискует: за год команду покидает уже третий центральный защитник (после Данте и Мехди Бенатиа). А рассчитывать на того же Зюле пока не приходится…

Однако не стоит забывать, что с декабря 2012 года Хольгер находился в лазарете клуба 848 дней. Из-за разрыва крестообразных связок, сухожилий и надрыва мышц бедра Бадштубер пропустил 207 (!) игр «Баварии». Командировка в Гельзенкирхен, инициатором которой выступил сам футболист, призвана дать ответ на вопрос, готов ли он продолжать спортивную карьеру как таковую.

В-четвертых, один из любимых игроков Анчелотти – 35-летний опорный полузащитник Хаби Алонсо поставил клубных боссов в известность о своем намерении уйти из большого футбола по окончании сезона. Потеря для команды большая, но не смертельная, и при этом вполне ожидаемая. Куда большим сюрпризом стала реплика Филиппа Лама, который также раздумывает о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Капитан «Баварии» уже не демонстрирует на своем фланге былой выносливости и неутомимости, и все же равноценной замены ему в сегодняшнем коллективе нет.

Наконец, в-пятых, бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился инсайдерской информацией о том, что атакующую линию баварцев в ближайшее время может усилить Алексис Санчес. Ранее молва отправляла 28-летнего чилийца куда угодно: в Париж, Лондон, Турин, но только не в Мюнхен.

