Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Свитолина5:7, 6:4, 3:6Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Локомотив Ташкент
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Теннис  Янкович4:6, 7:5, 7:9Кузнецова
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Что скрывают Каррера и Бердыев? Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Первая тренировка «Спартака»

Красно-белые приступили к работе в двухразовом режиме. Утром на 43-тысячном стадионе в Абу-Даби тренировались 24 футболиста. Полтора часа бегали, играли в квадраты, выполняли упражнения на растяжку. Утренняя тренировка была открыта для СМИ. В отличие от вечерней – видимо, есть у Массимо Карреры свои тайны. Новичок «Спартака» Самедов присоединился к команде в середине дня. Тренировки пропустил приболевший Давыдов. А Таски занимался индивидуально с тренером по реабилитации.


Фото: ФК «Спартак»

– Подустал, конечно. У меня был длительный перерыв в тренировочном процессе, а сейчас сразу же серьезная нагрузка. Но мы все здесь профессионалы и понимаем, что надо терпеть, надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня. К матчам с командами вроде «Зенита» или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии. Считаю, что именно благодаря таким тренировкам мы будем готовы биться со всеми, кто попытается помешать нам стать чемпионами, – поделился впечатлениями Адриано.

Матчи: сыгранные и отмененные

«Локомотив», хотя и уступил швейцарскому «Базелю» (1:2), показал вполне добротную игру. Особенно во втором тайме, когда на поле вышла молодежь. Надо сказать, что швейцарский клуб находится на более поздней стадии подготовки и соперничать с ним в физике было нереально. Однако после перерыва «Локо» провел несколько интересных атак, одна из которых увенчалась голом имени Миранчука – Галаджана. О втором поклонники команды говорят уже давно. Талант! Вчера Артем забил свой первый гол за «Локомотив».


– Думаю, матч с «Базелем» можно занести в актив, все-таки швейцарцы на данный момент лучше готовы физически. Наши футболисты хорошо боролись, но в игре не хватало изюминки. Конечно, сказалось, что матч пропустила большая группа игроков. Ребятам нужно восстановиться, чтобы выйти на поле в следующей встрече. В целом же, провели хороший и полезный спарринг, – оценил игру своих футболистов Юрий Семин.

Семин, молодежь и девушка. Как «Локомотив» сыграл с «Базелем»


Фото: ФК «Локомотив»

«Зенит», приучивший нас к ежедневным матчам, так и не сыграл с «Локомотивом» из Узбекистана. Вместо этого футболисты провели две тренировки: утром работали в тренажерном зале, а вечером сыграли в квадраты и провели серию двухсторонок. Сегодня «Зенит» проведет последний контрольный матч на первом сборе – все с тем же «Локомотивом».


Фото: ФК «Зенит»

«Ростов» завершил первый сбор в Абу-Даби победой над китайским «Хэнань Цзянье» (3:1). Команда уже вылетела домой. И вновь соберется 25 января, когда стартует второй сбор в Турции.

К огромному сожалению, «Ростов», хотя и имеет возможность, не транслирует свои спарринги. Говорят, против Курбан Бердыев. Наставника ростовчан понять можно: как у всякой супертренерской команды у нее полно секретов, которые не хочется раскрывать. И все-таки на дворе 2017 год, и всестороннее освещение тренировочного процесса давно стало нормой. Все остальные серьезные клубы премьер-лиги куда более открыты. Хотя им тоже, надо думать, есть что скрывать.

Ренессанс Бухарова. «Зашифрованный» «Ростов» ждет Девича и вновь выигрывает


Фото: ФК «Ростов»

Вчера состоялось еще два матча. «Арсенал» сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» (1:1), а «Оренбург» крупно уступил казахстанскому «Кайрату» (0:3).



ЦСКА и «Краснодар»: в ожидании первых спаррингов

Армейцы, вынужденные в Кампоаморе не только тренироваться, но и бороться со стихией – то снегопад, то ливень, первый спарринг проведут завтра. Соперник – швейцарский «Волен». Пока же Виктор Гончаренко из-за ненастной погоды вносит коррективы в тренировочный процесс. Так, накануне он поменял местами утреннее и вечернее занятия.

– Я работаю здесь вместе с командой с самого первого года, с 2010-го. Снега за это время не видел ни разу, дождик, конечно, был, но не такой ливень, как сейчас. Тренерам приходится вносить коррективы, тут никуда не денешься, – поделился опытом Щенников.


Фото: ПФК ЦСКА

А «Краснодар» сыграет 22 января с китайским «Хэнань Цзянье». Да, с тем самым, что накануне уступил «Ростову». Вчера же «быки» тренировались в общей сложности 2 часа 20 минут, за которые отработали командные взаимодействия в атаке и обороне и сыграли двухсторонку. И, конечно, Смолов вновь не ушел с поля без забитого мяча.


Ближайшие матчи

20.01. «Крылья Советов» – «Пандурий», Румыния
20.01. «Терек» – «Лехия», Польша
20.01. «Зенит» – «Локомотив», Узбекистан
21.01. «Уфа» – «Лех», Польша
21.01. ЦСКА – «Волен», Швейцария
21.01. «Оренбург» – «Интер», Азербайджан
22.01. «Локомотив» – ЦСКА, Болгария
22.01. ЦСКА – «Пяст», Польша
22.01. «Анжи» – «Актобе», Казахстан
22.01. «Краснодар» – «Хэнань Цзянье», Китай
22.01. «Урал» – «Астра» Румыния
22.01. «Урал» – «Вииторул», Румыния

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрченко останется в «Анжи» до конца сезонаВратарь «Анжи» Давид Юрченко принял решение остаться в махачкалинском клубе.«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» поднялся в рейтинге самых доходных клубов. Что мы узнали из исследования«Зенит» поднялся в рейтинге самых доходных клубов. Что мы узнали из исследованияИзвестная аудиторская компания Deloitte опубликовала очередной список самых доходных клубов мира.Андрей Червиченко: Молло быстро и качественно впишется в «Зенит»Андрей Червиченко: Молло быстро и качественно впишется в «Зенит»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ряд трансферов немосковских клубов РФПЛ.Полвека в основе. Юбилей первой заметки Леонида ТрахтенбергаПолвека в основе. Юбилей первой заметки Леонида Трахтенберга20 января 1967 года в «Советском спорте» появилась крохотная заметка, подписанная «Л.Трахтенберг».«Зенит» – «Локомотив» (Ташкент). Текстовая трансляция начнется в 16:00Очередной контрольный матч «Зенита» на сайте «Советского спорта».День в истории. Евгению Харлачеву – 43!День в истории. Евгению Харлачеву – 43!Сегодня исполняется 43 года бывшему полузащитнику московского «Локомотива» и сборной России Евгению Харлачеву.Марко Трабукки: Очень известный тренер позвонил Каррере и спросил о ФернандесеФутбольный агент Марко Трабукки рассказал о том, что гглавному тренеру «Спартака» поступил необычный звонок от очень известного тренера.Директор «Эльфсборга»: Мы ведем переговоры с «Краснодаром» по поводу КлаессонаПолузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаессон вскоре перейдет в «Краснодар», об этом заявил спортивный директор шведского клуба Стефан Андреассон в интервью FotbollDirekt.Юрий Семин: Мы в поисках стабильного форварда, Коре посмотрим на втором сбореГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о контрольном матче с «Базелем» (1:2) и подвел промежуточные итоги сбора в Эстепоне.Артем Галаджан: Впечатления от матча с «Базелем» не самые лучшиеНападающий «Локомотива» Артем Галаджан прокомментировал поражение от «Базеля» (1:2) в контрольном матче на сборе в Испании.Сменщик Дзанетти и кенийский инженер. Кого хотят «Зенит» и ЦСКАСменщик Дзанетти и кенийский инженер. Кого хотят «Зенит» и ЦСКАРоссийские клубы продолжают искать усиление. «Советский cпорт» исследовал тех, на кого положили глаз «Зенит» и ЦСКА.Юрий Газинский: У Горлуковича даже на тренировках было больноЮрий Газинский: У Горлуковича даже на тренировках было больноПолузащитник «Краснодара» рассказал о четырехразовых тренировках Горлуковича и о том, почему он не верит в искренность Хави Гарсии.Юрий Газинский: В искренность извинений Гарсии не верю. Но мы ответили ему на полеПолузащитник «Краснодара» Юрий Газинский - о двух тяжелых столкновениях во время матчей в 2016 году.Семин, молодежь и девушка. Как «Локомотив» сыграл с «Базелем»Семин, молодежь и девушка. Как «Локомотив» сыграл с «Базелем»Во втором контрольном матче на зимнем сборе «Локомотив» уступил швейцарскому «Базелю» (1:2).«Зенит» присматривается к защитнику «Шальке» НастасичуФутбольный клуб «Зенит» рассматривает кандидатуру защитника «Шальке» и сборной Сербии Матиа Настасича, сообщает федеральное агентство новостей.Рязанцев проводит сбор с «Зенитом-2»Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев занимается на сборе со второй командой петербургского клуба.«Локомотив» упустил ничью в матче с «Базелем»В товарищеском матче «Локомотив» проиграл «Базелю» со счетом 1:2.«Молодежка» «Спартака» крупно уступила «Астре»Молодежная команда московского «Спартака» крупно уступила румынской «Астре» (0:4) в первом контрольном матче на кипрском сборе.«Ростов» завершил программу первого сбора, который проходил в Абу-ДабиВ ОАЭ футболисты «Ростова» тренировались с 6 января и провели два контрольных матча.
Главные новости
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Хоккей
Рене Фазель: Если Белоруссия и Латвия не получат ЧМ-2021, у них будет хороший шанс на ЧМ-2022
Теннис
Макарова и Веснина вышли в третий круг парного турнира на Australian Open
Футбол
Юрченко останется в «Анжи» до конца сезона
Теннис
Светлана Кузнецова: Разговоры Янкович с тренером немного отвлекали от игры
Хоккей
Ушел из жизни арбитр Рафаэль Кадыров
Футбол
Президент «Реала» принял решение продать Роналду
Теннис
Кузнецова обыграла Янкович в третьем круге Australian Open и вышла на Павлюченкову
Футбол
Тьерри Анри: Возможно, Алексис Санчес присоединится к своему другу Видалю в «Баварии»
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Курбан Бердыев
Курбан Бердыеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости