Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев восхищен победами российских гонщиков команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар-2017».

– К нам в сборную СССР в 70-м приезжали ребята, которые гонялись на ралли на «Москвиче-412», и я до сих пор вспоминаю, как мы восхищались их подвигом – на машине, которую сделали у нас в стране, выигрывать мировые ралли. Когда на мои глазах появлялся этот завод в Набережных Челнах, я и представить не мог, как КАМАЗы здорово будут выступать. Я всегда болею за наших, где бы они не выступали. Парни, которые выиграли сейчас – Николаев, Сотников – они молодые еще, у них все впереди. А для меня легенда «Дакара» – это Чагин, сколько раз он выигрывали, семь? Он смелый человек, после такой победы не боится говорить, что из-за разных проблем в следующем «Дакаре» могут и не выступить. Это они то, которые такими тяжелейшими маршрутами прошли, через все эти барханы, аварии, поломки…

Кстати, у меня есть куртка удобная с символикой КАМАЗа, которую мне подарили парни из Челнов, приезжавшие в Турцию на футбольный турнир, где я участвовал. До сих пор в ней хожу.

А ребятами, которые на наших машинах на таких вот дорогах победили все эти «мерседесы» да «МАНы», я просто горжусь!