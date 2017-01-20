Самый правильный рекорд. Сергей Микулик – о достижении Сергея Мозякина

В России идет сезон Мозякина. И совершенно неважно, что в сборной Олега Знарка солируют, в меру из возможностей, совсем другие. Сергей начал с того, что побил казавший еще недавно вечным рекорд Бориса Михайлова, вчера установил сезонное достижение по заброшенным шайбам в КХЛ и почти вплотную уже подобрался к рекорду Александра Радулова по очкам в регулярном чемпионате. Но если даже результат Радулова и устоит – Бог с ним, это же все равно наш, российский рекорд, принадлежащий человеку, который сейчас – один из лидеров, на всякий случай, «Монреаля».

Совсем иное дело - рекорд снайперский. Не так страшно, что он до вчерашнего дня принадлежал легионеру, просто хотелось, чтобы фамилия «забиваки» звучала погромче. Лучше всего, понятно, «Ягр». Как мы теперь понимаем, великий чех приезжал в КХЛ на три года совсем еще молодым человеком – в какие-то 36. Но ни за один сезон в «Авангарде» выше 25 шайб не поднимался.

А вот кто такой, если разобраться, Стив Мозес? Человек, заглянувший к нам на сезончик проездом из финской лиги в НХЛ. В легкую набросавший свои 36 за «Йокерит», и укативший в «Нэшвил», где не сумел пробиться в основу, а теперь за СКА в текущем чемпионате забросивший 3 (три) шайбы в 22-х матчах. Мы таким рекордсменом, получается, должны были гордиться – при живом-то Мозякине? Как говорил в аналогичном почти случае таможенник Верещагин, «за державу обидно».

Но вчера Мозякин восстановил державное статус-кво. И пожелаем ему теперь бросать без устали до «сороковника». А то Найджел Доус-то – на хвосте...

Борис Майоров: Венька Александров был быстрее Мозякина. Его рекорд не побить!