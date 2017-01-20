Вопрос дня: кто победит в Антхольце – Фуркад, Шипулин или Шемпп?

Сегодняшняя инидвидуалка, вероятно, поможет ответить на один из любопытнейших вопросов биатлона. Вопрос звучит так – что важнее: умение выступать в конкретном месте или в конкретной дисциплине? Пробуем ответить на вопрос с помощью пресс-службы Союза биатлонистов России.



Последние четыре года гонки в Антхольце проходят под знаком противостояния Шипулина и Шемппа. Однако, сегодня - индивидуалка. А главный спец по индивидуальным гонкам без сомнений Мартен Фуркад. 11 побед в 14 последних индивидуалках – результат фантастический.

К слову, в Антхольце индивидуальные гонки проводятся редко. Последняя проходила в олимпийском 2010 году и мало кому известный на тот момент Мартен Фуркад занял в ней 8 место с 4 минутами штрафа. Первые два места, кстати, заняли участвующие сегодня в гонке украинец Сергей Семенов (16 номер) и австриец Даниэль Мезотич (27).

Впрочем, проводились гонки на 20 км в Доломитах с большей регулярностью – не факт что у Фуркада в этой дисциплине была бы такая потрясающая статистика. Взглянем на «географию побед» неугомонного француза. Эстерсунд, Контиолахти, Холменколлен, Оберхоф, Хохфильцен, Ханты-Мансийск, Нове Место, Сочи… - везде счет его личных успехов от 3 побед и более! Даже в малолюбимой Поклюке – две. И только в Антхольце, стартов в котором Фуркад практически не пропускает – одна единственная (масс-старт в 2011 году).

Стало быть – у Шипулина и Шемппа преимущество? С одной строны, да. С другой, в индивидуальных гонках и россиянин, и немец выступают скромно. Шипулин в прошлом сезоне впервые в карьере поднялся в этой дисциплине на подиум (третье место в Рупольдинге). У Шемппа на одну награду больше – серебро и бронза. В сегодняшнем старт-листе наши герои выстроились друг за дружкой: Фуркад (28), Шемпп (30) и Шипулин (33). Следя за этой невероятной интригой, есть, однако, риск пропустить какую-нибудь серую лошадку.

Дмитрий Васильев: Плевать на мировое мнение, наши биатлонисты свое отбыли

КАК ЭТО БЫЛО

Мужские гонки в Антхольце

Из 18 мужских гонках, прошедших в Антхольце с 2011 по 2016 год (включая эстафеты), лишь в трех на пьедестал почета не поднимались бы Антон Шипулин или Симон Шемпп. К слову, в одной из них (эстафете 2012 года), ни Шипулин ни Шемпп попросту не принимали участия. В 12 состоявшихся в этот же период личных гонках «двое шипящих» отдали соперникам лишь четыре победы. Захватывающая глава в длинной истории «ЗюдТироль Арены» - что и говорить!

Не менее ярким в период с 2000 по 2007 годы было противостояние Уле-Эйнара Бьорндалена с Рафаэлем Пуаре. И вообще история мужских гонок в Антхольце полна легенд и загадок. Еще бы – пять чемпионатов мира и 38 кубковых этапов! Ни одна арена мира (даже Рупольдинг) близко не стоит по количеству проведенных стартов высшего уровня.

Чемпионаты мира (включая эстафеты) – 1975, 1976 (спр), 1983, 1995, 2007









Личные гонки в зачет Кубка мира (с 1978 по н. в.)





Лидеры по количеству личных медалей (кубковый зачет)



