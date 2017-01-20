Три А. Ждем медалей Третьякова, Касьянова и Хорошилова

Какие старты в зимних видах спорта, не считая биатлона, ждут нас в эти выходные. И каковы шанс россиян завоевать медали? Полный анонс – в материале «Советского спорта».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Что: Этап Кубка мира

Где: Ульрисехамн (Швеция)

На кого рассчитывать: Сергей Устюгов, чемпион «Тур де Ски» и главная звезда сборной России, в Ульрисехамне не побежит. В мужской эстафете и гонке на 15 км свободным стилем будут участвовать Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Петр Седов, Сергей Турышев, Рауль Шакирзянов, Дмитрий Япаров, Илья Семиков и Андрей Мельниченко. В призерах этапов Кубка мира в нынешнем сезоне никто из них не был, и вероятность, что получится завоевать награды в Швеции, если честно, не так уж велика. Что касается Устюгова, то тренерский штаб решил предоставить Сергею отдых. Победа в «Тур де Ски» отняла слишком много сил, а падение в прологе спринта в Тоблахе на прошлой неделе положительных эмоций Устюгову точно не добавило (к счастью, хотя бы обошлось без травм). В общем зачете Кубка он по-прежнему идет вторым, уступая Мартину Сундбю – и по итогам стартов в Ульрисехамне отрыв норвежца, скорее всего, вырастет. Но до конца сезона у Сергея еще будет возможность отыграться.

Не выступит в Швеции и Наталья Матвеева, принесшая нам две победы в Тоблахе (30-летняя лыжница выиграла личный спринт и вместе с Юлией Белоруковой взяла золото в командном). Она, как и другие лидеры нашей женской команды – Юлия Чекалева и та же Белорукова – сейчас находится на сборах. В Ульрисехамне побегут Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Ольга Рочева, Анна Нечаевская, Полина Кальсина, Мария Гущина, Полина Ковалева и Дарья Веденина. Попадание кого-либо из них в тройку призеров станет приятной сенсацией.

БОБСЛЕЙ

Что: Этап Кубка мира

Где: Сенкт-Мориц (Швейцария)

На кого рассчитывать: на Александра Касьянова, в первую очередь. Предыдущий этап в Винтерберге не принес россиянину наград, зато помог выйти в лидеры общего зачета Кубка среди четверок. В Сенкт-Морице лидер нашей команды раньше никогда в призерах не был, но все может измениться на этот раз. Борьба с швейцарцем Рико Петером, для которого этот этап станет домашним, набирает обороты. Да и кореец Вон Юн Чжон, лидирующий в двойках, имеет не такой большой очковый перевес. В общем, будем ждать от Касьянова минимум борьбы за награду. А там может и золото удастся отхватить.

Кроме того, отдельное внимание будет приковано к Надежде Сергеевой и Анастасии Кочержовой. Неделю назад девушки принесли России первую в ее истории медаль чемпионата Европы в женском бобслее (формально на этапе Кубка мира они финишировали четвертыми, но поскольку американки, занявшие два первых места, в зачет ЧЕ не попали, Надежда и Анастасия получили серебро). Успех хочется развить. В общем зачете Кубка Сергеева идет 4-й, деля эту позицию с другой российской спортсменкой – Александрой Родионовой (на счету обеих – по 680 очков). Обе выступают стабильно и не так уж сильно отстают от лидеров. Сенкт-Мориц открывает шанс для каждой пробиться в тройку лучших.

СКЕЛЕТОН

Что: Этап Кубка мира

Где: Сенкт-Мориц (Швейцария)

На кого рассчитывать: Александр Третьяков, пропустив один этап из-за временного отстранения Международной федерацией, вернулся на трассу в Винтерберге – и сходу взял бронзу. Хотя мы надеялись на золото… Первое место ушло к Мартинсу Дукурсу – латыш же вышел в лидеры общего зачета. Тем не менее, с давлением Александр справился. Каждый свой старт текущего сезона он завершал в призах, и будем верить, что в Сенкт-Морице традиция продолжится. Плюс – вдруг все же удастся прорыв Никите Трегубову, который на последних этапах стабильно держится 6-м? Рано или поздно он ведь должен попасть в тройку!

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Что: Этап Кубка мира

Где: Китцбюэль (Австрия)

На кого рассчитывать: и опять на Александра. Теперь – Хорошилова. Швейцарское турне в предыдущие недели принесло россиянину 5-е место в Адельбодене и 7-е – в Ведене (хотя там-то Александр был 3-м после 1-й попытки). Теперь нас ждут склоны курорта в Китцбюэле. В зачете слалома Хорошилов держится на 8-й строчке. Пробиться в тройку лучших тут не светит – слишком далеко оторвались норвежец Хенрик Кристофферсен, австриец Марсель Хиршер и итальянец Манфред Мёльг. Но на отдельных стартах россиянин регулярно претендует на медали. Одна в этом сезоне у него есть – бронза в Валь-д’Исере. Теперь ждем вторую.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ

Что: Этап Кубка мира

Где: Закопане (Польша) – мужчины и Цао (Япония) – женщины

На кого рассчитывать: Первый этап в Японии сложился для Ирины Аввакумовой не лучшим образом – не справившись с ветреной погодой, наша летающая лыжница в двух стартах осталась лишь шестой. Теперь попытка номер два – может, в Цао погода будет большее подходящей? Японки Сара Таканаси, Юки Ито и норвежка Марен Люндби – главные претендентки на победу, но Ирина точно будет бороться за медаль.