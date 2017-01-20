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Ягр едва не замерз, а Радулов отлупил Мозякина. Чем запомнились Матчи звезд КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ягр едва не замерз, а Радулов отлупил Мозякина. Чем запомнились Матчи звезд КХЛ
Источник: «Советский спорт»

В канун Матча звезд КХЛ-2017 «Советский спорт» вспоминает самые интересные истории с прежних январских праздников хоккея. 

2009 год

МАТЧ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ!

Первый Матч звезд КХЛ, состоявшийся 10 января 2009 года запомнился в первую очередь самим местом проведения. Такого раньше никогда не бывало! Лучшие игроки нашей лиги сошлись в хоккейном поединке в самом сердце, в самом святом месте России – на Красной Площади. Каток залили прямо напротив мавзолея. На льду команда Яшина сражалась против команды Ягра. И сборная великого чешского форварда добилась успеха на трескучем морозе – 7:6.

– Сыграть на Красной площади – отличная идея, – заявил после победы Яромир Ягр. – Хотя сложно было все организовать, сделать нормальный лед, все прошло просто восхитительно. От этой игры останутся только отличные воспоминания. Мы и так все время выступаем на аренах. А это совсем другой случай, особенный матч. Никто не вспомнит, какой был счет, зато все будут помнить, в каком месте прошел этот Матч звезд. А я лично не забуду, как же тут было холодно!

2010 год

ГРЕТЦКИ ОКАЗАЛСЯ БЕЛОРУСОМ

В 2010 году Матч звезд КХЛ поразил не только масштабом – шоу прошло в Минске, на новеньком 15-тысячнике. Но и присутствием именитого гостя из Канады. На праздник пожаловал сам Уэйн Гретцки! Причем, оказалось, что у главной канадской звезды всех времен – белорусские корни. После Матча звезд Уэйна ждала встреча с мигом отыскавшейся местной родней...

– Мой дедушка Терентий говорил на белорусском, – рассказал Гретцки. – А бабушка – на польском. Между собой они общались на украинском. У всех их детей украинский был первым языком. В 1972 году, когда встречались сборные СССР и Канады, моя мама давала интервью телеканалу и резко перешла на смесь русского с украинским. Всех удивила! А мой отец и сейчас по-украински говорит.

2011 год

ДЕДУШКА ГАШЕК НА ЛЬДУ

Нет никаких сомнений в том, что в Питере, на Матче Звезд КХЛ-2011 главной фигурой был спартаковец Доминик Гашек. Ведь за неделю до начала соревнований матерому вратарю исполнилось 46 лет! В том поединке команда Запада, за которую выступал великий Доминатор, пропустила 18 шайб! Но Гашек ни сколько не расстроился..

– Я отлично провел время, – сказал Доминик после матча. – Такие игры – отличный шанс повидать старых знакомых. И узнать новых. Некоторые ребята, игравшие сегодня, моложе меня на двадцать с лишним лет. По-моему, это здорово! Я выступал во многих Матчах звезд. Но это был первый в Европе. И он очень похоже на НХЛ.

Кстати, насчет разницы в возрасте Гашек не преувеличивал. Ведь в том поединке принял участие и самый молодой игрок за всю историю Матчей звезд КХЛ – 18-летний челябинец Евгений Кузнецов, который оказался моложе Гашека аж на 28 лет!

2012 год

АРИЯ ОТ АНИСИНА

Форвард Михаил Анисин просто поразил хоккейных знатоков на Матче Звезд-2012 в Риге. Во время шоу он неожиданно завладел микрофоном и исполнил настоящую оперную арию.

– Пел сам, получилось все спонтанно, – рассказал потом Михаил. – Пошутили на эту тему с Олегом Знарком. Организаторы шоу думали застать нас врасплох, когда предложили мне спеть. Ничего не оставалось, как выйти и исполнить один куплет. Когда папа в конце карьеры играл в Италии, мы ходили в театр La Scala, я слушал Лучано Паваротти, запомнил этот куплет O Sole Mio. Вот поэтому и спел именно его.

Жаль, что в последнее время Анисин поражает болельщиков совсем другими неординарными поступками. Да такими, что они только головой качают: «Он еще и поет...».

2013 год

ФИГУРИСТ КОВАЛЬЧУКА

На Матче звёзд КХЛ-2013 в Челябинске капитаны команд Востока и Запада Алексей Морозов и Илья Ковальчук выступили в роли фигуристов. Оба нападающих должны были повторить элементы фигурного катания за своей партнёршей Марианной Шутовой в рамках конкурса капитанов. И надо признаться в парном разряде знаменитые форварды выглядели довольно артистично!

– До этого никогда не танцевал фигурное катание, – признался позже Ковальчук – Это было первый раз в жизни и, надеюсь, в последний. Да, неплохо получилось. Мне девочка подсказала вовремя. С хорошей партнершей легко танцевать.

2014 год

СУПЕРМЕН БАРУЛИН И РЫБКА МИЛОВЗОРОВА

Хоккейный праздник в Братиславе накануне Олимпийских игр в Сочи неожиданно обернулся ярким карнавалом. Игроки КХЛ соревновались больше не в мастерстве, а в… новогодних костюмах.

Так голкипер Константин Барулин вышел на лед с голым торсом, перетянутый узлами огромных мышц. Так казалось издалека. И потом утверждал, что мускулатура его собственная.

Егор Миловзоров водрузил на голову огромную рыбу из фольги. И выполняя буллит нырнул между ног вратарю.

И только Сергей Мозякин на этом празднике был грустным.

– Вы удивляетесь, что меня в Сочи не берут? Поверьте, не только вы, – сказал форвард. – Но я уже смирился, что на Олимпиаду не поеду. Все понял седьмого января, когда прочитал нашу заявку. Даже если бы я сейчас набрал сто очков, меня в Сочи все равно не позвали бы.

2015 год

БУЛЛИТ МИРОНОВА ИЗ ТЕЛЕЖКИ

Матч Звезд КХЛ-2015 в прошел в олимпийском Сочи и был призван повысить интерес к хоккею в этом южном регионе.

Самым экстравагантным блюдом на «столе» дворца «Большой» стали, пожалуй, буллиты. Самый мастерский бросок по воротам нанес Никита Гусев. Но приз зрительских симпатий уехал в «Динамо» на… продуктовой тележке.

Именно сидя в ней защитник Андрей Миронов вышел один на один с вратарем. Кстати, катил телегу другой голкипер – Александр Еременко.

– Это мы с Еремой вместе придумали, – рассказал Миронов после матча. – Повезло, что нашли такой транспорт во дворце.

– А я думал вы его из ближайшего универсама сперли!
– Нет, не пришлось. Мы ее у «Сочи» одолжили. Они на ней белье, наверное, в прачечную катают. Спасибо большое клубу за то, что не пожадничали!

Ну а еще в Сочи на первый план впервые вышли и талисманы клубов – устроив отчаянную массовую драку на льду!

2016 год

ЯРОСТЬ РАДУЛОВА

Не менее интересно прошли буллиты и год спустя, когда Матч звезд вернулся в Москву.

Ну разве можно забыть, как Линус Умарк несся к воротам с пылающей клюшкой и даже брови Илье Сорокину опалил выполняя бросок!

А Анатолий Голышев стрелял опять же в Сорокина из лука. И очень радовался потом, что не поранил вратаря. Потому что изображал вовсе не Робин Гуда, а Купидона.

Но кульминацией праздника стал сам матч, где Александр Радулов сперва неожиданно выступил в роли тафгая. Схватил в охапку Сергея Мозякина, да и свалил капитана Востока на лед, устроив потешную драку. А затем вообще встал в ворота! И Запад в итоге выиграл с феноменальным счетом 28:23!

– Александр, как, почему? – налетели на Радулова после матча корреспонденты.

– Ну вам же понравилось, – улыбнулся форвард в ответ. – Значит, все было правильно?

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