Гризманн договорился с «МЮ», Куртуа собрался в «Реал». Обзор трансферных слухов

«Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.

Новому рекорду быть

Судя по всему, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, решил сдержать свое слово, которое он дал на одной из пресс-конференций.

Португалец обещал вновь ошарашить трансферный рынок летом, отметив, что зимой клуб не станет покупать, а наоборот, сосредоточиться на продажах своих игроков.

В четверг, 19 января, портал Goal сообщил, что «красные дьяволы» по инициативе Моуринью готовы выложить за полузащитника «Монако» и сборной Португалии Бернардо Силву 70 млн фунтов. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

А еще, «Юнайтед» продолжает вести переговоры по трансферу форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Сообщается, что «Манчестер» предложил своим коллегам из Испании за талантливого игрока 86 млн фунтов.

Другие источники пишут, что между «красными дьяволами» и самим Гризманном уже все решено: француз согласовал с новым клубом условия личного контракта, а также выбрал себе игровой номер.

Авантюра Переса

Накануне СМИ сообщили о том, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продать многолетнего лидера команды Криштиану Роналду.

В «ПСЖ», или «Манчестер Сити», скажете вы, но нет... Глава «сливочных» хочет выручить с продажи португальца огромную сумму денег, продав его в один из клубов Китая. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Анри все «слил»

Еще с лета прошлого года ведутся разговоры о будущем Алексиса Санчеса в лондонском «Арсенале». В какой-то момент СМИ перестали поднимать эту тему, но с началом переговоров по новому контракту Месута Озила, слухи о чилийце вновь распространяются на просторах интернета.

Если в «сократить» все отчеты, и выделить только суть, получается следующее:

Санчес хочет получать в «Арсенале», как Месси в «Барселоне» или Роналду в «Реале». Клуб решил подумать над этим вопросом, а конкуренты «пушкарей» (особенно в Англии) хотят воспользоваться этой ситуацией. По информации СМИ, Санчесом интересуются такие клубы, как «Челси», «Ювентус», «ПСЖ», а также мадридский «Атлетико».

Здесь стоит выделить маленький инсайд, которым поделился легендарный форвард «Арсенала» Тьерри Анри:

«Возможно, Алексис присоединится к своему другу Видалю в «Баварии». Посмотрим, как будут развиваться события дальше», – сказал знаменитый форвард «пушкарей».

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Куртуа все решил

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа начал собирать чемоданы и собирается вернуться в Испанию. Нет, игрок сборной Бельгии не станет футболистом «Атлетико». Наоборот, вратарь согласился перейти в стан прямого конкурента – мадридского «Реала».

Известно, что «сливочные» предпринимали в 2015 году попытку приобрести игрока «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, но сделка так и не состоялась. Видимо, так хотели боссы «Манчестера». У «Реала» было время купить испанца до 15 июня 2016 года, но «сливочные», как оказалось, уже «переключились» на другого футболиста.

Тибо Куртуа мог перейти в «Реал» полгода назад, но тогда новый главный тренер «Челси» Антонио Конте, который недавно исключил уход Тибо этой зимой, заблокировал трансфер.

Сейчас СМИ пишут, что бельгиец сам изъявил желание перейти летом в стан действующего победителя Лиги чемпионов, и уже успел сообщить об этом партнерам по лондонской команде. Руководство «бланкос», в свою очередь, объявили трансфер бельгийца главной целью грядущего лета.