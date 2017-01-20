Поделят ли «Спартак» и ЦСКА Сезара? Обзор трансферных слухов

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

«РУБИН» ПОДПИШЕТ КОНТРАКТ С БЕЛЕНОВЫМ?

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян написал в своем твиттере о том, что вратарь «Анжи» Александр Беленов может перейти в «Рубин» и сразу же уйти в «Урал» на правах аренды.

– Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином». Стороны ведут переговоры. Вероятно, игрок переедет в Казань летом, по окончании сезона. Ближайшие полгода, до конца сезона, Беленов, скорее всего, проведет в «Урале», – написал Арустамян.

Напомним, что Беленов перешел в «Анжи» накануне старта нынешнего сезона.

«СПАРТАК» И ЦСКА НАЦЕЛИЛИСЬ НА ПОЛУЗАЩИТНИКА «СПОРТИНГА»

Игрок «Спортинга» Бруно Сезар может перебраться в Россию. Как сообщает издание Zerozero, в услугах полузащитника заинтересованы ЦСКА и «Спартак». Московские клубы уже сделали официальные предложения по поводу трансфера футболиста.

Сезар выступает за «Спортинг» с 2015 года. В 44 играх за свой нынешний клуб он забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.

КАЗАНЬ ПОКИНУЛ ОДИН ИЗ ЛЕГИОНЕРОВ

Полузащитник «Рубина» Самуэль Гарсия продолжит карьеру в «Леганесе», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Футболист проведет в испанской примере 5 месяцев. Именно на такой срок рассчитана аренда Гарсии. В нынешнем сезоне игрок провел за казанцев 13 матчей и не отметился результативными действиями.

НАСТАСИЧ СТАНЕТ ИГРОКОМ «ЗЕНИТА»?

По информации ФАН, защитник «Шальке-04» и сборной Сербии Матия Настасич может перейти в «Зенит». Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро.

Настасич выступает в «Шальке» с января 2015 года. За сборную Сербии футболист провел 23 матча.

ЯКОВЛЕВ СМЕНИТ «АНЖИ» НА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Как сообщает Чемпионат.com, нападающий «Анжи» Павел Яковлев станет игроком «Крыльев Советов». Стороны уже обсудили трансферную стоимость и личный контракт футболиста. О переходе должно быть объявлено в ближайшее время.

Напомним, что Яковлев уже выступал за «Крылья Советов». За самарский клуб футболист провел 50 матчей и забил 10 голов.

КЛАЕССОН БЛИЗОК К ПЕРЕХОДУ В «КРАСНОДАР»

Полузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаессон близок к переходу в «Краснодар». Об этом заявил директор шведского клуба Стефан Андреассон.

– Могу подтвердить, что мы ведем переговоры с «Краснодаром». Скорее всего, в ближайшее время Клаессон отправится в Краснодар. Сначала Виктор хочет поближе познакомиться с инфраструктурой российского клуба, – сказал Андреассон в интервью FotbollDirekt.

Примерная сумма трансфера – 2 миллиона евро.