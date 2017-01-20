В бой идут одни старики. Как 70-летний Луи Симмонс стал богом пауэрлифтинга
Луи Симмонс дважды ломал позвонки, пытаясь установить рекорд в становой тяге. У него рвались бицепс, мышцы пресса и паха. Его коленные суставы, как говорит он сам, при тяжелых приседах «выходили наружу из-под кожи».
Несмотря на множество травм, Симмонса считают главным гуру в мире пауэрлифтинга. Ему под 70, но еще несколько лет назад он приседал с весом около 400 кг. В его легендарном зале Westside Barbell в Огайо, который похож больше на декорации из фильма «Безумный Макс», тренируются самые сильные люди планеты. Среди них – около двадцати атлетов с приседом больше 450 кг.
Как усатый переломанный старик стал главным человеком в мире силовых подъемов – разбирался «Советский спорт».
Монах
«В своем зале Симмонс похож на безумного монаха, который наблюдает за своей паствой, – писал американский спортивный журналист Нельсон Монтана, который посетил Westside Barbell. – Вокруг грохаются об пол тонны железа, люди вопят и стонут».
Эмблема зала Westside Barbell – оскалившийся бойцовый пес, стоящий над штангой. Луи Симмонс любит больших собак и нескольких держит у себя дома. Он и сам похож на зверя, который дрался всю жизнь.
Симмонс бреет голову налысо и носит усы. Он украшает свое тело мрачными татуировками. На его груди – два скрещенных топора. На спине – изображение ножей и большая надпись «Вестсайд рулит».
Тренируйся как одноногий ветеран войны в Ираке
На
одной из обложек журнала Power
Симмонс появился с ватным тампоном в
носу. Это лопнули сосуды после тяжелого
подхода в становой тяге. Луи Симмонс –
не терпит компромиссов. Если перед ним
стоит штанга с весом, он должен взять
вес.
«Скажите при нем слова «фитнес» или «пампинг» или еще что-нибудь модное, и этот человек испепелит вас одним взглядом», – писал о Симмонсе журналист.
Вестсайд
Луи Симмонс стал заниматься пауэрлифтингом в 1966 году. Он хотел стать сильнее перед уходом в армию. «Я был одержим, – пишет он в своей книге. – Я знал, что когда-нибудь это убьет меня, но не мог остановиться».
Первый зал Симмонс устроил в собственном гараже. Он достал силовую раму, гриф, блины и стал тренироваться по заметкам в журналах. В одном из них написали о тренировках калифорнийских пауэрлифтеров, которые называли себя Westside (Западная сторона). В их честь Симмонс позже назовет свой зал. Он скажет, что «парни из Вестсайд вдохновили его как ничто другое». А кроме того, он позаимствовал у них методику, которой следует до сих пор – тренировать приседания, садясь на ящик.
Травмы
В начале 70-х Симмонс сломал позвонок, пытаясь поднять 320 кг в становой тяге на соревнованиях в Огайо. Несколько лет спустя при аналогичной попытке он оторвал правый бицепс. Еще через пару лет разорвал сухожилия и мышцы пресса.
«Люди недоумевали: и что, ты собираешься продолжать? А я говорил: конечно! Люди спрашивали: а где твой правый бицепс, парень, он же оторвался совсем? И я говорил: в заливе Сент-Луис, Миссисипи».
Тренируйся как Гойко Митич – главный индеец соцлагеря
Травмы преследовали Симмонса все 80-е. Он снова ломал позвонок. Вывихнул колено, в попытке снять рекорд в приседе. Сустав вправляли без наркоза – выяснилось, что у Симмонса аллергия на анестезию.
Однако вместе с болью травмы давали и другое. Знание.
В попытках восстановиться Симмонс перерыл гору литературы. Он пробовал разные методики. Попутно он изобрел тренажер для обратных гиперэкстензий – который помог ему вылечить спину. К середине 90-х Луи Симмонс стал одним из наиболее компетентных экспертов в вопросах силового тренинга.
В конце 90-х он вернулся на помост. Ему уже исполнилось 50, но он заявлял, что «чувствует себя сильнее, чем когда-либо». Симмонс стал одним из немногих атлетов, которые смогли присесть с весом более 400 кг, пожать более 270 кг и потянуть более 320 кг в возрастной категории старше 50 лет. Спустя десяток лет – ему было уже 60! – он все еще свободно приседал, имея по 390 кг на плечах.
Сила
Сегодня Симмонс продолжает тренировать самых сильных людей планеты. Westside Barbell стал культовым местом в мире железной игры. Как утверждает сам Луи, у него занимаются 17 человек с приседом более 450 кг и 6 с приседом больше 498 кг (в приседаниях лучшие результаты разнятся в зависимости от весовых категорий и экипировки. Россиянин Андрей Маланичев приседал со штангой 485 кг в бинтах. Американец Донни Томпсон сел в экипировке с 590 кг).
Тренируйся как звезда покера Дэн Билзерян
«Попасть
в мой зал непросто, – рассказывает Симмонс
в интервью. – Я сам смотрю каждого нового
парня и выгоняю тех, кто не хочет
выкладываться до конца. Это не тренировки
с личным тренером, как вы привыкли. Это
братство. И если ты не готов умереть на
помосте, ты не с нами».