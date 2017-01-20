Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Локомотив Ташкент
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -ДР Конго
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Жальгирис- : -Реал
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Приказы шли из Кремля». Спойлер фильма о Родченкове

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Григорий Родченков
Григорий РодченковИсточник: Global Look Press

В газете Los Angeles Times опубликовали детали фильма о бывшем руководителе московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове.

Напомним, что сегодня вечером по Москве в Парк-Сити (штат Юта) на фестивале Sundance покажут 110-минутный документальный фильм «Икар», главным героем которого стал Родченков. Журналистам LA Times показали ленту до премьеры. Вот перевод самых интересных мест заметки, опубликованной на сайте газеты:

«Обвинения Родченкова никогда не стали бы достоянием гласности, если бы не Брайан Фогель, для которого фильм «Икар» стал первой документальной лентой и который никогда ранее не имел никакого отношения к теме допинга.

Случайно встретившись с Родченковым, 42-летний комедиант из «Малибу», автор театрального хита Jewtopia провел два года, тщательно документируя факты российской допинговой программы, которая якобы имела место быть. Прошлой весной он заставил Родченкова рассказать о съемках и о себе в американской прессе. Он также организовал побег Родченкова из России.

– Когда вся эта история закрутилась, я почувствовал необычное воодушевление, ведь это было в 10 раз круче, чем я мог мечтать, – признался Фогель. – В тоже время мне было реально страшно…»

<…> В «Икаре» Фогель экспериментирует на себе с разными видами допинга. Дело в том, что Брайан, который не только пишет сценарии комедий, но еще является велосипедистом-любителем, долгое время был фанатом Армстронга, до тех пор, пока не подтвердились обвинения Лэнса в допинге. Поэтому Фогель решает проверить на себе, насколько сильно допинг помогает спортсмену.

Брайан обращается к американскому эксперту по антидопингу Дону Кэтлину, которого просит помочь с дозировками перед любительской гонкой. Кэтлин же переадресовывает Фогеля к Родченкову. Брайан, а вместе с ним и зрители, считает того мелкой сошкой. Однако вскоре становится понятно, что Родченков на самом деле из себя представляет: он ключевая фигура в российской антидопинговой программе, впрочем, и в допинговой тоже.

58-летний усач с удивительной откровенностью признается, как годами снабжал стероидами российских спортсменов и в то же время разрабатывал методы ужесточения допинг-контроля для иностранных атлетов. Он разработал «коктейли», смешивая запрещенные препараты с алкоголем, чтобы допинг не задерживался в организме спортсмена.

– Ты на первом уровне, – говорит он Фогелю, который описывает эти механизмы, – но есть и второй.

Второй уровень: это агенты ФСБ, которые в Сочи содействовали допинговой программе. Негласные приказы от министра спорта Виталия Мутко, ночные операции по транспортировке «грязной» мочи через секретные туннели…

Когда в докладе Дика Паунда в ноябре 2015-го Родченков оказался центральной фигурой допингового скандала, создатели «Икара» поняли, во что ввязались.

– Лично у меня ушло много времени, чтобы понять, что Григорий это не мелкая рыбешка, а белая акула. Как только стало ясно, кем на самом деле он является, все изменилось, – говорит продюсер фильма Дэн Коган. – После это мы все стали думать об одном: как спасти этого человека, да и себя самих от русских.

В фильме Родченков признается во всем без тени сомнений. Он не боится говорить, что приказы ему шли из высших эшелонов власти, из Кремля. Однако по ходу картины, страх Григория растет, он боится расплаты. Он бежит в США, Фогель и Коган заботятся о нем, селят в безопасном месте в Южной Калифорнии. Несколько недель спустя двое коллег Родченкова погибают при странных обстоятельствах. Фогель и продюсеры заставляют Родченкова дать интервью New York Times, заявляя, что будет лучше с точки зрения безопасности, если он будет известен публике.

Статья в New York Times имеет эффект разорвавшейся бомбы. Она становится поводом для расследовании независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. По итогам работы Макларен советует не допускать российских спортсменов на игры в Рио, однако МОК не прислушивается к нему.

После того как история получает широкий резонанс, а угроза Родченкову растет, правительство США берет его под опеку. Его нынешнее местонахождение неизвестно.

Лучшее сравнение для «Икара» – фильм «Citizenfour. Правда Сноудена». Показ «Икара» может отразиться на перспективах проведения в России чемпионат мира по футболу, а также ухудшить отношение американцев к России. Однако многое будет зависеть от того, кто купит этот фильм после фестиваля и как широко он будет показан». <…>

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Колобков: Не знаю, чего ждать от нового фильма с участием РодченковаМинистр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не знает, чего ждать от нового фильма с участием Григория Родченкова.Кого еще сдаст «враг Путина №1»? Сегодня пройдет премьера фильма о РодченковеКого еще сдаст «враг Путина №1»? Сегодня пройдет премьера фильма о РодченковеСегодня в Парк-Сити (штат Юта) на фестивале Sundance покажут фильм о бывшем руководителе московской антидопинговой лаборатории.«Шубенков как нейтральный? Будем рады». Главное о борьбе с допингом в России«Шубенков как нейтральный? Будем рады». Главное о борьбе с допингом в РоссииВиталий Мутко объяснил, что происходит в борьбе с допингом прямо сейчас.Источник: Родченков опасается за свою жизньБывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории боится расправы, говорится в материале британского издания Daily Mail.20 января в США будет показан фильм «Икар» с участием РодченковаДокументальный фильм «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля, в создании которого принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, будет впервые показан публике 20 января.Елена Вяльбе: Российские лыжники не принимали допинг. Это похоже на пакости РодченковаПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о временном отстранении российских лыжников из-за подозрений в употреблении допинга. Она считает, что обвинения в их адрес не соответствуют действительности.Родченков уничтожает российский спорт. А мы его орденом Дружбы наградили!Родченков уничтожает российский спорт. А мы его орденом Дружбы наградили!Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассуждает о личности Григория Родченкова в скандальном деле о допинге.Владимир Путин о Родченкове: Он постоянно таскал в Россию всякую гадостьВладимир Путин о Родченкове: Он постоянно таскал в Россию всякую гадостьПрезидент России Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «Советского спорта».Мосгорсуд отменил арест имущества информатора WADA РодченковаКак сообщает агентство «РИА-Новости», Мосгорсуд отменил арест земельного участка и дома, принадлежащего экс-главе Московской антидопинговой лаборатории, информатору WADA Григорию Родченкову.Следователь: Родченков выдавал спортсменам допинг под видом витаминовПо словам одного из следователей Могсорсуда, экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ныне выступающий информатором ВАДА по допинговым скандалам в России, выдавал российским спортсменам запрещенные препараты под видом витаминов.Первые «подснежники» Родченкова. Обвинения подтверждаютсяПервые «подснежники» Родченкова. Обвинения подтверждаютсяФрагменты переписки экс-главы Московской антидопинговой лаборатории стали получать подтверждение.«Три трупа уже не реанимировать». Отрывки из переписки Родченкова«Три трупа уже не реанимировать». Отрывки из переписки Родченкова«Советский спорт» изучает опубликованные материалы, с которыми работала комиссия Ричарда Макларена.Михаил Мамиашвили: Слышал, что препарат, обнаруженный у Бароева, создал Родченков – господин ничтожествоПрезидент Федерации спортивной борьбы России прокомментировал ситуацию с лишением бронзовой медали Олимпиады-2008 российского борца Хасана Бароева. Он сказал, что препарат, обнаруженный в допинг-пробе спортсмена, создал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.Жизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойЖизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойОптимистичный и пессимистичный варианты развития событий после обнародования расследования комиссии WADA.Валентин Балахничёв: Думаю, скрытым свидетелем ВАДА является СоболевскийБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничёв выразил мнение, что вторым российским информатором Всемирного антидопингового агентства является Тимофей Соболевский.Валентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаВалентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаЧерез месяц будет обнародована вторая часть доклада комиссии Ричарда Макларена, которая полностью будет посвящена Играм в Сочи.Леонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеЛеонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеПочетный президент ОКР в интервью «Советскому спорту» комментирует актуальные проблемы российского спорта.За что арестовали земельной участок Григория Родченкова? ОпросБасманный суд Москвы наложил арест на земельный участок, принадлежащий экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.Суд в Москве арестовал земельный участок РодченковаБасманный суд Москвы наложил арест на земельный участок, принадлежащий экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.Владимир Маркин: Родченков занимался распространением допинга. Но нет доказательств того, что он уничтожал пробы для определенной целиОфициальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин рассказал о ходе расследования в отношении бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Антерсельва. Мужчины. Индивидуальная гонка. Онлайн
Футбол
«Зенит» – «Локомотив» (Ташкент). Онлайн
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Футбол
Германия подаст заявку на проведение Евро-2024
Биатлон
Подчуфарова пропустит масс-старт в Антерсельве
Футбол
«Лион» объявил о трансфере Депая (фото)
Хоккей
Линус Умарк пропустит матч Звезд КХЛ
Хоккей
Сергей Федоров: У меня стало меньше обязанностей, поэтому больше времени провожу с командой
Футбол
Никита Симонян: Мутко и Черчесов поддержали кандидатуру Бушманова на пост главного тренера «молодежки»
Лыжный спорт
Отстраненным лыжникам разрешили тренироваться в составе сборной России
все новости
Григорий Родченков
Григорий Родченковвсе новости