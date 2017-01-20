«Приказы шли из Кремля». Спойлер фильма о Родченкове

В газете Los Angeles Times опубликовали детали фильма о бывшем руководителе московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове.

Напомним, что сегодня вечером по Москве в Парк-Сити (штат Юта) на фестивале Sundance покажут 110-минутный документальный фильм «Икар», главным героем которого стал Родченков. Журналистам LA Times показали ленту до премьеры. Вот перевод самых интересных мест заметки, опубликованной на сайте газеты:

«Обвинения Родченкова никогда не стали бы достоянием гласности, если бы не Брайан Фогель, для которого фильм «Икар» стал первой документальной лентой и который никогда ранее не имел никакого отношения к теме допинга.

Случайно встретившись с Родченковым, 42-летний комедиант из «Малибу», автор театрального хита Jewtopia провел два года, тщательно документируя факты российской допинговой программы, которая якобы имела место быть. Прошлой весной он заставил Родченкова рассказать о съемках и о себе в американской прессе. Он также организовал побег Родченкова из России.

– Когда вся эта история закрутилась, я почувствовал необычное воодушевление, ведь это было в 10 раз круче, чем я мог мечтать, – признался Фогель. – В тоже время мне было реально страшно…»

<…> В «Икаре» Фогель экспериментирует на себе с разными видами допинга. Дело в том, что Брайан, который не только пишет сценарии комедий, но еще является велосипедистом-любителем, долгое время был фанатом Армстронга, до тех пор, пока не подтвердились обвинения Лэнса в допинге. Поэтому Фогель решает проверить на себе, насколько сильно допинг помогает спортсмену.

Брайан обращается к американскому эксперту по антидопингу Дону Кэтлину, которого просит помочь с дозировками перед любительской гонкой. Кэтлин же переадресовывает Фогеля к Родченкову. Брайан, а вместе с ним и зрители, считает того мелкой сошкой. Однако вскоре становится понятно, что Родченков на самом деле из себя представляет: он ключевая фигура в российской антидопинговой программе, впрочем, и в допинговой тоже.

58-летний усач с удивительной откровенностью признается, как годами снабжал стероидами российских спортсменов и в то же время разрабатывал методы ужесточения допинг-контроля для иностранных атлетов. Он разработал «коктейли», смешивая запрещенные препараты с алкоголем, чтобы допинг не задерживался в организме спортсмена.

– Ты на первом уровне, – говорит он Фогелю, который описывает эти механизмы, – но есть и второй.

Второй уровень: это агенты ФСБ, которые в Сочи содействовали допинговой программе. Негласные приказы от министра спорта Виталия Мутко, ночные операции по транспортировке «грязной» мочи через секретные туннели…

Когда в докладе Дика Паунда в ноябре 2015-го Родченков оказался центральной фигурой допингового скандала, создатели «Икара» поняли, во что ввязались.

– Лично у меня ушло много времени, чтобы понять, что Григорий это не мелкая рыбешка, а белая акула. Как только стало ясно, кем на самом деле он является, все изменилось, – говорит продюсер фильма Дэн Коган. – После это мы все стали думать об одном: как спасти этого человека, да и себя самих от русских.

В фильме Родченков признается во всем без тени сомнений. Он не боится говорить, что приказы ему шли из высших эшелонов власти, из Кремля. Однако по ходу картины, страх Григория растет, он боится расплаты. Он бежит в США, Фогель и Коган заботятся о нем, селят в безопасном месте в Южной Калифорнии. Несколько недель спустя двое коллег Родченкова погибают при странных обстоятельствах. Фогель и продюсеры заставляют Родченкова дать интервью New York Times, заявляя, что будет лучше с точки зрения безопасности, если он будет известен публике.

Статья в New York Times имеет эффект разорвавшейся бомбы. Она становится поводом для расследовании независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. По итогам работы Макларен советует не допускать российских спортсменов на игры в Рио, однако МОК не прислушивается к нему.

После того как история получает широкий резонанс, а угроза Родченкову растет, правительство США берет его под опеку. Его нынешнее местонахождение неизвестно.

Лучшее сравнение для «Икара» – фильм «Citizenfour. Правда Сноудена». Показ «Икара» может отразиться на перспективах проведения в России чемпионат мира по футболу, а также ухудшить отношение американцев к России. Однако многое будет зависеть от того, кто купит этот фильм после фестиваля и как широко он будет показан». <…>