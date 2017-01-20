Олег Кононов: За Смолова надо просить в два раза больше

В прошлом году Федор Смолов совершил прорыв, и теперь игрока можно называть, как мяч Кубка конфедераций-2017 – красава! Источник: Getty Images

За три года у руля «Краснодара» Олег Кононов стал одним из наиболее авторитетных специалистов премьер-лиги. В интервью «ССФ» 50-летний тренер вспоминает свою работу и уход из команды, взаимоотношения с Романом Широковым и Павлом Мамаевым, а также методы руководства Сергея Галицкого.

«НЕ ПОНИМАЮ ВЫРАЖЕНИЕ «БАГАЖ ПРЕДЫДУЩЕГО ТРЕНЕРА»

– В конце прошлого года вы ездили на стажировку в «Баварию». Как впечатления?

– Познакомился с главным тренером команды Карло Анчелотти, задал ему несколько вопросов. Итальянец отметил, что его предшественник Пеп Гвардиола проделал блестящую работу: хорошо подготовил игроков функционально и тактически. Также Карло высоко оценил селекцию клуба при испанском специалисте.

– Какими еще наблюдениями можете поделиться?

– Очень понравилась позитивная атмосфера на тренировке. Коллектив выглядит сплоченным. Кстати, я там находился вместе с Анатолием Тимощуком, к которому в «Баварии» относятся с теплотой и уважением. По его словам, в клубе придают большое значение созданию правильного микроклимата. Для каждого, начиная президентом и заканчивая запасным игроком, интересы команды – в приоритете. Как считают в «Баварии», во многом благодаря здоровой атмосфере мюнхенцы добиваются высоких результатов.



Фото из личного архива

– Анчелотти говорил что-то по поводу багажа Гвардиолы?

– Честно говоря, не понимаю выражение «багаж предыдущего тренера». Так говорить некорректно. Футболист понимает: сегодня он работает с одним специалистом, придерживаясь его взглядов, на следующий день приходит новый, и надо принимать другие правила. Наставники априори не способны повторить друг друга.

– Не так давно вы были также на стажировке в «Челси». Можете сравнить два клуба?

– Скорее, надо сравнивать работу главных тренеров. У Антонио Конте тренировки продолжительны, насыщены тактической и функциональной работой. Если занятие начинается в 11 утра, вся команда собирается на базе уже к девяти, индивидуально готовясь к нагрузкам. Потом каждый футболист работает полтора часа, а то и больше, на самой тренировке. Анчелотти сейчас меньше времени уделяет тактике, чем это было в Милане, когда он только начинал карьеру. Упражнения интенсивные, короткие, с игровыми заданиями. Тактическая подготовка в спаррингах – только с сопротивлением. Но подобно Конте он очень серьезно относится к индивидуальным занятиям игроков.

«ИНОГДА ПРИХОДИЛОСЬ БЫТЬ ЖЕСТКИМ С МАМАЕВЫМ»

– По вашему утверждению, Павел Мамаев так и не смог прийти в себя после скандала в Монте-Карло. Тот в соцсетях ответил, что не ожидал от вас подобных высказываний. Сейчас конфликт улажен?

– После этого не общался с Павлом. Но я не считаю, что между нами есть конфликт.

– Понятно, у Мамаева непростой характер. Как удавалось найти точки соприкосновения?

– Тренер не должен всегда быть дипломатом, ведь наша работа сопряжена с постоянным стрессом, нервным напряжением. Мы достаточно беседовали с Павлом. Случались такие жизненные ситуации, где определяющим было взаимоуважение. Мамаев много работал, выкладывался на тренировках, и результат не заставил себя ждать. Он стал основным игроком сборной России. Как правило, все миниконфликты мы улаживали с помощью диалога, но иногда он не давал результата, и приходилось быть жестким. После прихода Федора Смолова Павел раскрылся как лидер команды, их дуэт в сезоне 2015/16 являлся украшением чемпионата. Они наслаждались игрой и результатом, а мы – их нестандартными действиями. Халк – Дзюба , Промес – Зе Луиш, Мамаев – Смолов – на эти три дуэта и их противостояние между собой было интересно смотреть. По-моему, в этом соперничестве победа досталась краснодарским футболистам.

– Как игрок Мамаев практически незаменим для «Краснодара». Вы не думали об этом, когда отчисляли его из основного состава?

– Не знаю, как сейчас, но при мне Павел действительно входил в число ключевых футболистов, на них держалась игра. Когда он не выходил на поле, определенные проблемы с составом у меня были.

«СМОЛОВУ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ ЛИШЬ ДВА НЕМЕЦКИХ КЛУБА»

– Какова реальная цена Федора Смолова?

– Она сейчас только в голове у владельца «Краснодара». Но, думаю, как минимум вдвое больше, чем пишут в изданиях.

– То есть 20 миллионов евро. А подходит ли ему Германия?

– Футбол в немецком чемпионате очень быстрый, контактный. Федор умеет держать этот игровой режим. Чтобы развиваться дальше, ему будут полезны только два клуба – «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.

– Почему он стал так много забивать в последние два-три сезона?

– Все сложилось – его желание, игра команды, партнеры, тренеры, руководители.

– Вы отпустили бы Смолова, если бы решение зависело от вас?

– Только после выигрыша чемпионата России, успешного выступления в Лиге чемпионов и национальной сборной. Тогда клуб продал бы его за рекордную для России сумму.

– Еще одна неординарная личность, игравшая под вашим руководством, – Роман Широков. Поначалу не было беспокойства, что не совладаете с его характером?

– Как только Роман приехал, мы сразу поговорили. Нам нужны были его опыт и талант. Широкову оказалось легко вписаться в наш футбол. У некоторых игроков и руководителей клуба имелись опасения, что Роман начнет пижонить, и так далее. Но когда я увидел, как он готовится к тренировкам, выкладывается на поле, был очень впечатлен. Все сомнения рассеялись и у футболистов, и у тренеров, и, думаю, у наших болельщиков. Работоспособность Широкова и отношение к делу сыграли важнейшую роль в достижении результата. Он большой профессионал. Другие ребята начали тянуться за ним. Тот же Мамаев, Ари, Вандерсон, Жоаозиньо, Ахмедов, Калешин, чуть позже, Перейра, Измайлов и Лаборде стали проводить интересные, красивые матчи.

– Широков имел право обсуждать с вами тактику на игру?

– Не все, но мог. Рома всегда думал о команде. Например, в одной встрече с позицией левого нападающего не справлялся Мамаев. Рома во время перерыва предложил поменяться с Пашей местами. Тот перешел в центр, а Широков налево. Мы перестроились, и эти действия пошли на пользу. Роман никогда не подходил ко мне с претензиями, но предложения высказывал. Более того, мне было интересно его мнение. Я хотел, чтобы он не ограничивал себя какими-то рамками, а чувствовал уверенность и получал удовольствие от игры. Его харизматичность должна быть видна!

Вспоминаю финал Кубка России против «Ростова». Роман был травмирован, но полетел с нами в Махачкалу. В перерыве он находился в раздевалке и очень переживал, поделился своим видением игры. Его предложения показались мне интересными, одним из них я воспользовался. Правда, через 15 минут после начала второго тайма Маурисио Перейра получил красную карточку, и надо было перестраивать игру заново. В моей тренерской карьере Широков единственный футболист, с кем я так откровенно мог обмениваться мнениями.

– Как отнеслись к известию о том, что Широков может возобновить карьеру в «Урале»?

– Положительно. Думаю, Рома быстро наберет форму. Он выполняет очень большой объем работы. А о его способности отдать передачу и забить гол все знают. Широков всегда будет выделяться на поле. Всегда! Живой пример – Франческо Тотти. Он до сих пор радует своим мастерством. Таких понимания и исполнения футбола, как у Романа, сейчас нет ни у кого в России. С удовольствием буду следить за ним в следующем сезоне.

Роман Широков (справа) в «Краснодаре» давал советы главному тренеру Олегу Кононову. Фото: ТАСС.

«ГАЛИЦКИЙ МОГ ОТМЕНИТЬ ТРАНСФЕР БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН»

– Болельщикам интересна личность владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

– Мы часто беседовали как по телефону, так и лично. Но каждодневные вопросы я обычно решал с генеральным директором клуба Владимиром Хашигом. С Сергеем Николаевичем обсуждались больше стратегические темы.

– Правда, что Галицкий принимает все решения единолично?

– Я бы не сказал, что он так уж категоричен. Сергей Николаевич всегда взвешенно подходит к решению той или иной задачи. Он советовался со мной по трансферным и другим вопросам, также обращался за помощью к своим помощникам. Но если селекционный отдел или еще кто-то яростно доказывает, что команде необходим тот или иной игрок, Галицкий все равно может наложить на этот переход вето, не объясняя причин. Такое случалось. Фамилии называть не буду.

– Вы сами ушли из «Краснодара», или вас уволили?

– Приняли совместное решение. Не пытайтесь узнать от меня что-то еще по этому поводу. Это официальная формулировка. Кто-то написал, что Галицкий в итоге принял мое третье прошение об отставке. Неправда. До моего ухода разговоров об увольнении не было. Хотя мы провели несколько долгих встреч, прежде чем расстаться.

– Для многих это расставание стало неожиданностью.

– Согласен, тренер редко сам подает в отставку. Но бывает момент, когда у наставника появляется много вопросов, на которые нет ответов. У меня в тот нелегкий период также было немало вопросов, на которые я не знал, как отвечать.

– Можно войти в одну реку дважды? Имею в виду ваше возможное возвращение в «Краснодар».

– Сложно сказать. У меня такой практики никогда не было. Если уходил, то навсегда.

– Оба ваших помощника стали главными тренерами. Кто добьется больших успехов – Андрей Тихонов или Игорь Шалимов?

– С Андреем работал дольше, о нем говорить проще. Тихонов – талантливый, молодой, только начинающий свой путь. Он очень работоспособный, коммуникабельный. Для наставника это важно. Шалимов, мне кажется, не такой открытый человек по характеру, но он получил хороший опыт в качестве игрока и тренера ранее. Считаю, оба могут стать специалистами высокого уровня. Все зависит от них!



