Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Локомотив Ташкент
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -ДР Конго
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Жальгирис- : -Реал
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Прощай, Рафа. Не стало знаменитого хоккейного арбитра

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Прощай, Рафа. Не стало знаменитого хоккейного арбитра
Источник: Photo.khl.ru

Сегодня утром, когда мы с коллегой Павлом Лысенковым летели в Уфу на звездный уик-энд КХЛ, пришла печальная новость – ушел из жизни один из авторитетнейших хоккейных судей Рафаэль Кадыров. Ему было только 47.

Я знал о тяжелом недуге Кадырова – опухоли головного мозга. Нечто подобное случилось 20 лет назад с главным тренером «Крыльев Советов» и сборной России Игорем Дмитриевым. Летом 1996-го ему сделали операцию, он вернулся к работе, руководил национальной командой на ЧМ-1997, но в декабре скончался.

В ноябре КХЛ начала сбор средств для Кадырова. Увы, он не смог побороть страшную болезнь.

В полете, прослушав метеосводку из Уфы, я рассказал молодому коллеге, как морозным январским вечером 2009 года мы летели с Кадыровым в Уфу, куда меня пригласили на полуфинал Лиги чемпионов «Салават Юлаев» – «Магнитка».

– Рафа, – представился Кадыров, когда нас знакомил маститый фотохудожник Владимир Беззубов. – Я вас довезу до гостиницы, если машина заведется. Она ждет в аэропорту.

Время в самолете пролетело в мгновение ока. Рафа рассказывал, как судил молодежный чемпионат мира-2006 в Ванкувере, где наши под руководством Сергея Михалева были разгромлены в финале канадцами 0:5, про гол-невидимку Николая Лемтюгова, про Евгения Малкина, приехавшего на чемпионат в статусе олимпийца и победителя декабрьского Кубка РОСНО. Трудно поверить, но на родине хоккея шайбу, побывавшую в воротах хозяев, телевизионщики заметили только после второй остановки игры. Разумеется, ее уже нельзя было засчитать.

Мы заслушались байками Кадырова. Да и его машина, простоявшая несколько дней на морозе, к счастью, завелась, и вскоре мы ужинали в отеле.

– Рафа, друзья-знакомые назаказывали башкирского меда. Не знаю, какой взять. Всем ведь не купишь…

– А ты бери в жестяных банках, из-под монпасье. Каждому по штуке. Правда, его не так-то просто найти. Но я дам адрес одного магазина, там эти банки всегда есть.

С тех пор, когда приезжаю в Уфу, всегда захожу в этот кадыровский магазинчик, отовариваюсь. Друзья-знакомые довольны.

8 сентября в Нижнем Новгороде Кадыров в паре с Романом Щеневым работал на матче «Торпедо» – «Амур» (0:1), ставшем для него 700-м в чемпионатах страны. Прошло всего четыре с половиной месяца, и Рафа, человек жизнерадостный и во всех смыслах позитивный, больше не с нами.

Завтра в Уфе мы попрощаемся с Кадыровым, а Звездный уикэнд начнется минутой молчания.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФХР выразила соболезнования в связи с кончиной Рафаэля КадыроваНа официальном сайте ФХР (Федерация хоккея России) появилось сообщение по поводу кончины известного российского арбитра Рафаэля Кадырова, который ушел из жизни сегодня утром.КХЛ: Выражаем искренние соболезнования родным и близким Рафаэля КадыроваНа официальном сайте КХЛ появилось сообщение, посвященное известному российскому арбитру Рафаэлю Кадырову, который ушел из жизни 20 января.Ушел из жизни арбитр Рафаэль КадыровКак сообщает официальный сайт Объединенной Федерации хоккея Башкирии, сегодня утром, 20 января, известный арбитр Рафаль Кадыров скончался после тяжелой болезни.КХЛ оказала помощь арбитру Рафаэлю КадыровуКХЛ оказала помощь известному российскому судье Рафаэлю Кадырову, у которого диагностировано тяжелое заболевание – астроцитома третьей степени.Кадыров и Анисимов обслужат Матч Звезд КХЛКХЛ выбрала судейскую бригаду, которая будет работать на Матче Звезд 23 января.Рафаэль Кадыров будет судить решающий матч СКА и рижского «Динамо»Стали известны судьи на ближайшие матчи плей-офф Кубка Гагарина.Рафаэль Кадыров: Я получил удовольствие от работы лайнсменомГлавный арбитр Рафаэль Кадыров во вчерашнем матче регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и московским «Динамо» после травмы лайнсмена Романа Шиханова переквалифицировался в линейного судью.
Главные новости
Биатлон
Шипулин выиграл индивидуальную гонку в Антерсельве
Биатлон
Шипулин пропустит эстафету в Антерсельве
Волейбол
Владимир Зиничев: Кузюткин в сборной России – это путь в никуда
Волейбол
Шляпников и Кузюткин рекомендованы на посты главных тренеров сборных России
Футбол
«Зенит» и ташкентский «Локомотив» не забили голов в товарищеском матче
Футбол
Маурисио и Нету могут стать игроками «Фиорентины»
Ралли
Видео дня: Зрители вытолкали застрявшего Ожье на Ралли Монте-Карло
Футбол
Зайдин Джамбулатов назначен вице-президентом «Анжи»
Легкая атлетика
Немецкий телеканал ARD покажет новый фильм о допинге в России 22 января
Футбол
«Вест Бромвич» заплатил 11,5 млн евро за игрока «Халла», уличенного в употреблении кокаина
все новости
Рафаэль Кадыров
Рафаэль Кадыроввсе новости