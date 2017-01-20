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Эра легендарных «семерок» «Манчестер Юнайтед» ушла?

Вадим Анисимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эра легендарных «семерок» «Манчестер Юнайтед» ушла?
Источник: Associated Press

Что случилось с магическим ореолом вокруг заветной цифры на футболке манкунианского клуба.

На протяжении 50 лет номер «7» в «Манчестер Юнайтед» ассоциировался исключительно с воплощением непревзойденного таланта, народной любви и харизматичного лидера. Начало династии «seven» положил Джордж Бест, выступавший за «красных дьяволов» с 1963-го по 1974 год. В 1981-м знамя подхватил «Капитан Марвел» Брайан Робсон. Следом за рекордсменом по количеству сезонов с капитанской повязкой пришел тот, кто стал одним из олицетворений эволюции «Манчестер Юнайтед» – Эрик Кантона. Четыре чемпионских титула из пяти сезонов, проведенных в клубе. Не мудрено, что молодой Дэвид Бекхэм, выступавший под номерами «28», «24» и «10» ждал заветную «семерку» как ворон крови. Последним из успешных могикан стал Криштиану Роналду, примеривший футболку с счастливым номером в возрасте 18 лет и не подвел ни болельщиков, ни своего наставника. Португалец, как известно, покинул клуб в 2009-м, а вместе с ним ушла и магия «семи».

Ни что не вечно под Луной, любая серия имеет конец – можно много придумать оправданий нынешней ситуации с «Number Seven», но слова останутся словами. А началось все сразу после ухода Роналду и появления в клубе Майкла Оуэна. Нельзя сказать, что он провалил свой экзамен в «Юнайтед»: гол в финале Кубка Лиги, хет-трик в Лиге чемпионов, отличная игра в дерби. Несмотря на это, Оуэн так и не стал близок к уровню «семерки» «дьяволов». Еще хуже дела обстояли у Антонио Валенсии. Игрок года 2011/12 в «Манчестер Юнайтед» проявлял себя с лучшей стороны, нося на спине номер «25». Спустя время, Валенсия решил, что достиг необходимого уровня для «семерки». Итог – Валенсия стал сам не похож на себя и вымолил у Сэра Алекса Фергюсона обратно свою «четверть». До прихода Дэвида Мойеса заветный номер лидеров так никто и не взял. Шотландец подарил шанс Анхелю Ди Марии, купленному за рекордные на тот момент 59.1 миллион фунтов. Стоит лишь упомянуть, что аргентинский «самородок» сыграл всего 32 игры и забил в них 4 гола.

Последний, кто имеет отношение к дьявольской «семерке», – Мемфис Депай. Его взлет и падение заставляют еще больше поверить в проклятье номера легенд. Перейдя в «Манчестер Юнайтед» в ранге чемпиона Голландии, Депай получил в свой адрес немало лестных слов. Нельзя сказать, что они были не заслужены. Быстрого, техничного, молодого игрока сравнивали с Криштану Роналду. У них и правда было немало общего: талант, скорость и набор впечатляющих финтов. Все это Депай показал в матче против «Брюгге» в рамках Лиги чемпионов, появившись на поле с седьмым номером на футболке. Проклятье снято? Отнюдь. В итоге Мемфис сыграл 32 игры и забил только 2 мяча. Для сравнения, за время своего пребывания в ПСВ он отличился 22 раза в 30 матчах. Но теперь Депай будет играть уже в майке «Лиона».

Седьмой номер вновь освобождается и будет ждать следующую жертву. И, похоже, только сильный духом сможет снять проклятье, справиться с давлением и продолжить прерванную династию «seven».

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