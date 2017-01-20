Нашим в четвертьфинале – быть!

Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова вышли в четвертый круг Australian Open, где встретятся друг с другом.

«БЕЗУМНЫЙ МАТЧ»

- Вас не раздражало, что Елене постоянно что-то подсказывали с трибун?

- Вы это видели? Правда? Видели эти подсказки? Отлично! Это вы сами сказали. Я ничего подобного не говорила, - рассмеялась Кузнецова.

И добавила:

- Теннис – игра один на один. Ты борешься с соперником. И если кто-то начинает ему подсказывать, то, разумеется, это тебя расстраивает. Янкович разговаривала со своим тренером, со своим спарринг-партнером, хотя они сидели на разных сторонах корта. Не знаю, что именно они ей говорили – просто не слышала. Но это немного напрягало. Правда, я старалась не реагировать на такие вещи. А просто бороться за победу.

Матч Кузнецовой с Янкович изначально обещал стать самым интересным поединком третьего круга Australian Open. Одна из девушек была первой ракеткой мира (Елена). Другая – второй (Светлана). Обеим – по 30 лет, обе знают друг друга не понаслышке, провели 14 очных встреч (8 оставила за собой сербская спортсменка). И пусть ни Янкович, ни Кузнецова сейчас не находятся на пике своей карьеры, удивить может каждая. В том числе – упорной борьбой.

Итого – 3 часа, 36 минут напряженной битвы. И – победа россиянки в третьей партии.

- Эпичный матч?

- Безумный! Я выиграла первый сет, повела во втором 4:1… Потом раз – и уже дала Янкович дважды сделать брейк. Уступила партию 5:7, а на табло – 0:3 и 15:40 на моей подаче в третьей. Как удалось отыграться? Да просто вспомнила, что матч не закончится, пока вы не пожмете друг другу руки. Мне показалось, что Елена полностью контролирует ход встречи, но я продолжала цепляться и бороться. Да, не показала свой лучший теннис. Но все же победила. Поэтому так довольна этой встречей!

За предыдущие три года Светлана одержала в Мельбурне всего одну победу – прошлой зимой (и следом уступила во втором раунде). Теперь – впервые с сезона-2013 вышла в четвертый круг.

Да, Янкович была близка к успеху. Но все-таки лишить Россию представительства в четвертьфинале не смогла.

«В КОНЦЕ МЕНЯ ЗАЖАЛО»

Все потому, что соперницей Светланы будет другая россиянка – Анастасия Павлюченкова. И она тоже, как и Кузнецова, выдала суперматч. Правда, не против экс-первой ракетки мира. А против – возможно – будущего лидера рейтинга WTA. Одолев Элину Свитолину.

Украинка прогрессирует быстрыми темпами. Трижды за последние полгода обыгрывала первых ракеток мира (включая Серену Уильямс на Олимпийских играх в Рио). Она стучится в ТОП-10 (сейчас – 13-я в рейтинге). Она уже была в четвертьфинале «Большого шлема» (на прошлогоднем «Ролан Гаррос»). Может, харковчанка пока не так стабильна, как полагается, чтобы претендовать на серьезный титул. Но в хороший день может разбить любую из соперниц.

- Если Элина покажет свой настоящий теннис, Насте придется очень тяжело, - отмечала накануне экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе.

Но Павлюченкова взяла свое на опыте. И все же выдала лучший результат в карьере на Australian Open - вышла в четвертый круг. Как и Светлане Кузнецовой, ей пришлось сыграть три партии. Но в заключительной два брейка решили исход матча в пользу Анастасии. Если Свитолина уповала на надежность, то россиянка не боялась рисковать. В итоге хоть и допустила вдвое больше невынужденных ошибок (52 против 25), последний розыгрыш остался именно за ней. Удар навылет – и Элина выбывает из турнира.

- Не убуду врать – в решающий момент меня «зажало», - расскажет Павлюченкова. – Отсюда 4 нереализованных матчбола. Но все же мне удалось справиться с соперницей. Свитолина – крепкий орешек. Я знала – она бьется до конца. Неважно, какой счет на табло, какая ситуация на корте… Так что я рада, что все-таки смогла ее дожать.