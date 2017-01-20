Танец со шваброй! Как и почему уборщица зажгла на матче «Амура» (видео)

«Советский спорт» раскрывает тайну ярких танцевальных выступлений персонала на хоккейных поединках в Хабаровске.

Вы уже видели, как зажгла уборщица на последнем домашнем матче «Амура»? Если нет – срочно посмотрите. Потому что такого вы больше не увидите нигде. Во время музыкальной паузы девушка отбрасывает швабру, распускает волосы и начинает лихо двигать бедрами.

Вот так номер! Но опытного зрителя уже не проведешь. И он наверняка разглядел, что под костюмом уборщицы скрывается настоящая профи. Осталось только выяснить: на каком стиле танцев специализируется девушка в своей обычной жизни – «Гоу-гоу», «стрип-пластике» или «фристайле»?

Уж слишком эффектно она вышла на «сцену». Да и камера ее вела с самого начала. А тут еще охранник, стоило девушке с ведром появиться в проходе, погнал оттуда зрителей…

Кстати, несколько дней охранник на матче «Амура» зажег еще круче! Блестяще исполнив в паузе танец в стиле Майкла Джексона. В интервью парень пытается докрутить роль до конца, но проговаривается, что «вообще-то он занимается фристайлом».

Но, собственно, и пресс-служба «Амура» скрытничать по этому поводу не стала.

- Мы продолжаем развлекать наших любимых болельщиков на трибунах внезапными появлениями танцоров в разных амплуа, - рассказала топ-менеджер «Амура» Алина Богатова. - Вчера перед зрителями выступала одна из участниц группы поддержки хоккейного клуба «Амур». Наталья — очень активная и способная девушка, она танцевала с «тигрицами» в течение прошлого сезона, но, к сожалению, получила травму. Вчера Наташа попробовала себя в новом амплуа – станцевала для болельщиков в образе уборщицы.

- Это, конечно, не охранник, это профессиональный танцор и актер, - внес ясность и руководитель пресс-службы ХК «Амур»Алексей Чечелев. - Но нам в голову пришла такая идея показать зрителям, что персонал который обслуживает матчи — тоже искренне болеет. И кажется, такая искренность болельщикам понравилась…

Вот даже немного жаль, что «Амур» так быстро раскололся, «сдав» подставных танцоров. Но сама идея в любом случае остроумная и замечательная!

От лица «Советского спорта» аплодирую хабаровчанам за неформальный и талантливый подход к своему делу.

Жаль, только что в КХЛ уже наметилась традиция: чем лучше и не стандартнее клуб работает со зрителем, тем хуже дела команды в турнирной таблице.

Сперва такой дисгармонией отличался «Спартак». Теперь вот и «Амур»….

А хотелось бы как-то совмещать! Ну, может, в следующем сезоне это у клубов и получится.