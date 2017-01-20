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Коллекционеры. Пять самых знаменитых серий в футболе

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Коллекционеры. Пять самых знаменитых серий в футболе
Источник: «Советский спорт»

Накануне в Кубке Испании «Барселона» на выезде обыграла «Реал Сосьедад» (1:0) – впервые с 2007 года. Удивительно, но 10 лет во всех турнирах звездные каталонцы не могли победить именно на стадионе «Аноэта». «Советский спорт» вспомнил еще пять знаменитых серий в футболе. Кто-то коллекционирует победы, кто-то пенальти, кто-то – голы.

21 ГОД «АРСЕНАЛА»

«Тоттенхэм» и «Арсенал», как известно, заклятые соперники. После прихода на пост главного тренера канониров Арсена Венгера «Тоттенхэм» еще никогда не финишировал выше неприятеля. Только вдумайтесь: 21 года «шпоры» никогда по итогам сезона не оказывались выше команды француза.

Казалось, серия закончится в прошлом сезоне, но в последнем туре команду Маурисио Поччетино закатал в асфальт (5:1) опустившийся во второй дивизион «Ньюкасл». А «Арсенал» растоптал отправившуюся туда же «Астон Виллу» (4:0). И вновь «пришпорил» «Тоттенхэм».

106 МАТЧЕЙ «СТЯУА»

Какой клуб Европы выигрывал без перерыва матчи национального чемпионата дольше всех? А именно 106 игр подряд? «Реал»? «Барселона»? «Бавария»? Нет.  В течение трех лет во внутреннем чемпионате никому не уступал «Стяуа» из Бухареста.

1980-е – золотая эпоха румынского клуба. В сезоне-1985/86 команда взяла Кубок чемпионов, через два года добралась до полуфинала, а потом снова была в финале.

На протяжении трех лет «Стяуа» не проигрывал в румынской лиге. Это 106 матчей. Мариуш Лэкэтуш, Виктор Пицуркэ и Миодраг Белодечичи были непобедимы.

43 ГОЛА АКИНФЕЕВА

Это все знают – самая продолжительная серия из матчей, в которых вратарь пропускает голы – у Игоря Акинфеева. Он никак не может засушить «сухарь» в Лиге чемпионов. 43 матча подряд Игорь пропускает голы – это антирекорд турнира.

Последний раз в Лиге чемпионов Акинфеев оставил свои ворота в неприкосновенности 11 лет назад. В памятном для российского болельщика матче против «Арсенала» (0:0) еще молодой Игорь отражал удары Анри, ван Перси, Глеба и остальных.

Была надежда, что Игорь закольцует историю в Лондоне спустя 10 лет, правда, уже в матче с «Тоттенхэмом». Но ЦСКА проиграл 1:3…

48 ПЕНАЛЬТИ В НАМИБИИ

22 января 2005 года случилось нечто невероятное в Африке. Нет, в Намибии не пошел снег, но в первом раунде Кубка страны зафиксирована самая продолжительная серия послематчевых пенальти – 48 ударов с 11-метровой отметки.

Встреча между «КК Пэлас» и «Сивикс» закончилась вничью 2:2. А когда экстра-таймы не выявили сильнейшего, скромные коллективы приступили к серии пенальти. 48 ударов, 15 из которых мимо, и победа «Пэлас» со счетом 17:16!

29 ПОБЕД «БЕНФИКИ»

Самая длинная победная серия в Европе принадлежит «Бенфике» с Эйсебио во главе. В сезоне-1971/72 «орлы» стали сметать всех в чемпионате,  это позволило клубу взять первый из трех чемпионских титулов подряд.

Основной вклад в серию из 29 побед подряд внесли не только игроки, но и главный тренер Джимми Хейган. Британец, почти всю карьеру проработавший в Португалии, делал ставку на физику и дисциплину. По словам Эйсебио, благодаря этим компонентам «Бенфике» хватало сил на любого соперника. И на победную серию – тоже.  

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