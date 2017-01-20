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Незасчитанная победа. «Зенит» забил дважды, но не обыграл узбекский «Локо»

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Незасчитанная победа. «Зенит» забил дважды, но не обыграл узбекский «Локо»
Источник: ФК «Зенит»

В обоих таймах сыграл только Молло, а Цаллагов запорол отличный выход один на один.

Впервые все полевые

Пять игр за пять дней, которые изначально стояли в плане, «Зенит» в итоге не сыграл: встречу с молодежкой ташкентского «Локомотива» в четверг отменили. Оставили в расписании только пятничный матч с основным составом.

В старте у Мирчи Луческу впервые вместе все полевые новички: Сергей Зуйков, Эрнани, Ибрагим Цаллагов и Йоан Молло. А еще Михаил Кержаков первый раз за сбор с первых минут.

Кстати, среди всех футболистов «Зенита» только Кержаков уже играл против этого «Локомотива»: семь лет назад на том же поле рядом со стрелковым центром Михаил провел 45 минут, заменив в перерыве Дмитрия Бородина.

В заявке «Локомотива» знакомо лишь одно имя, но знают его даже некоторые игроки «Зенита» – речь о Марате Бикмаеве. Капитан сборной Узбекистана провел в России восемь лет, выступал за «Крылья», «Рубин», «Спартак-Нальчик» и «Аланию». Звезды уровня Александра Филимонова, который играл в Ташкенте семь лет назад, сейчас нет. Разве что фамилия Махарадзе цепляет – но у опорника Кахи никакой родственной связи с комментатором и артистом Котэ.

«Ибрагим, shoot

Бикмаева в первом тайме практически не видно, остальных футболистов ташкентского клуба тоже. Другое дело Жулиано и Молло, движки зенитовской атаки: француз прорывается по флангу, простреливает, но бразилец не замыкает.

Проблема в завершении у Цаллагова: выход один на один – но своевременного удара от защитника нет. Зато моментально реагирует Луческу: «Ибрагим, shoot!» Зенитовцы играют в стрелковом клубе, тут логично по воротам именно стрелять.

Позже на действия Цаллагова свистком и флажком реагирует боковой судья: экс-футболист «Крыльев» добивает мяч в пустые, но из офсайда. Оттуда же забивает Олег Шатов, а Лука Джорджевич не может забить, потому что попадает не во «вне игры», а в штангу.

В перерыве черногорский форвард и еще девять человек уходят, остается лишь Молло. Но исчезают острота и моменты. У «Локо» ни того, ни другого весь матч. Лучший шанс тратит Павел Могилевец: ему бы забить победный мяч, чтобы взбодриться и поднять шансы на официальную игровую практику – а получается только удар чуть выше перекладины.

Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Данни, Жозе Маурисио, Артем Дзюба и Александр Кержаков – они смотрят этот матч и наверняка уже знают, что сыграют в субботу с китайцами из «Чанчунь Ятай». С ними у «Зенита» вышло веселее всех: проигрывали 0:2, перевернули за тайм в 5:2. Луческу решил и в последний день дубайского сбора сыграть: повторить лучшую тренировку из тех, что уже были.

Матч

Зенит - Локомотив Тш - 0:0

Состав

Зенит: Кержаков М. (Бабурин, 46), Зуйков (Чернов, 46), Йованович (Ломбертс, 46), Кришито (Хави Гарсия, 46), Цаллагов (Нету, 46), Молло, Жулиано (Могилевец, ), Эрнани (Юсупов, 46), Жирков (Мак, 46, Лесовой, 86), Шатов (Анюков, 46), Джорджевич (Кокорин, 46)

Предупреждения:

Анюков, 85 - нет

Место и дата

20 января 16:00, Джебаль-Али, Текстовая трансляция

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