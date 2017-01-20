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Дмитрий Васильев: Думаю, Бабиков, Елисеев попадут на ЧМ. А вот Малышко ...

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Васильев: Думаю, Бабиков, Елисеев попадут на ЧМ. А вот Малышко ...
Источник: Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – о мужской индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира

- Радует Шипулин накануне чемпионата мира…

- Антон традиционно в Антерсельве хорошо выступает. И вообще, как я уже говорил, наши всегда здесь показывают хорошие результаты. Даже не знаю, с чем это связано. И этот тезис сегодня наши ребята вновь подтвердили. И Цветков был в миллиметре от подиума, не промахнись последним выстрелом. Но 7-е место – тоже хороший результат.

- Шипулин и Цветков промазали по одному выстрелу, но сегодня все мазали. Мы с вами говорили, что Гараничеву нужно найти себя, для этого необходимо больше стартовать. Как расцените его 12-е место?

- Считаю, это нормальный результат. Жене сейчас важно обрести уверенность. Череда неудач, болезней выбила его из колеи. Но таким результатом он уверенность приобретает.

- Сейчас Гараничев поедет на чемпионат Европы. Как думаете, попадет он в команду на чемпионат мира?

- Сейчас речь о чемпионате мира не идет. Ему надо на ЧЕ побегать. Если там будет все хорошо, тогда уже может идти речь о чемпионате мира. В команде может быть заявлено семь человек. В эту семерку еще надо заслужить, чтобы попасть. Думаю, Бабиков, Елисеев попадут в команду. А вот по Малышко – вопросы. С такими результатами он на ЧМ не попадет. Возможно, его сейчас на чемпионат Европы отправят. Не знаю, правда, за какие заслуги. Но это будут тренеры решать.

- Чтоб уверенность приобрел…

- Да, какая уверенность! Он уже столько стартовал в этом сезоне. У нас есть молодые ребята, которые поедут на ЧМ.

- Почему у нас так хорошо идет Антерсельва в отличие от Рупольдинга, хотя здесь горы выше? Лишь в 1996 году в последний раз в Рупольдинге выигрывали Драчев и Тарасов индивидуальные гонки.

- Это был чемпионат мира, они там еще, по-моему, и эстафету выиграли. Да они там все повыигрывали.

Кубок мира. Шестой этап. Антерсельва (Италия). Мужчины. Индивидуальная гонка

20 км

1. Антон Шипулин (Россия) 50.38,1 (1)

2. Мартен Фуркад (Франция) + 41,0 (2)

3. Сергей Семенов (Украина) + 56,8 (1)

4. Уле Эйнар-Бьорндален (Норвегия) + 1.04,9 (1)

5. Симон Шемпп (Германия) + 1.09,8 (2) (2)

6. Красимир Анев + 1.15,6  (Болгария) (1)

7. Максим Цветков (Россия) +1.28,7 (1)

8. Михал Крчмар (Чехия) + 1.29,8 (1)

9. Арнд Пайффер (Германия) + 1.30,4  (2)

10. Лоуэлл Бэйли (США) + 1.39,1 (1)

11. Бенедикт Долль (Германия) + 1.40,8 (2)

12. Евгений Гараничев (Россия) + 1.46,7 (2)…

39. Антон Бабиков (Россия) + 4.49,5 (4)…

64. Дмитрий Малышко (Россия) + 6.19,2 (4)…

87. Матвей Елисеев (Россия) + 8.22,6 (6)

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