Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Локомотив Ташкент
Футбол  Кот-д'Ивуар2 : 2ДР Конго
Баскетбол  Дарушафака43 : 39УНИКС
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Жальгирис35 : 41Реал
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Шипулин: Спасибо Фуркаду, что дал шанс выиграть

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Шипулин: Спасибо Фуркаду, что дал шанс выиграть
Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

­Российский биатлонист, выигравший «индивидуалку» в Антхольце, прокомментировал свою победу.

- Антон, из девяти своих побед на этапах Кубка мира пять вы одержали в Антхольце.

- Это правда, здесь кстати была и моя первая победа. Мне в Антхольце очень нравится, здесь здорово бежится. Благодаря идеальному самочувствию общий результат сегодня получился хороший. Спасибо Мартену Фуркаду, что дал мне шанс выиграть. Большое спасибо болельщикам, которые переживали за меня и отдавали мне свою энергию.

- Вы поблагодарили Фуркада, но вряд ли можно считать, это подарком – вы сами провели превосходную гонку.

- По тому, как в этом году бегает Мартен, выиграть у него очень сложно. Особенно в индивиудальной гонке – это его конек. Рад, что у меня получилось.

- Это ваша первая в жизни победа в индивидуальной гонке.

- Действительно, для меня победа в индивидуалке большой сюрприз. Я не очень люблю ее бегать, но при этом всегда мечтал ее выиграть. Сегодня, наконец, это удалось. И я рад, что это произошло именно в Антхольце, с которым у меня особые отношения. Надеюсь, это не последняя индивиуальная гонка, в которой мне удастся выиграть.

- Как вам погодные условия во время гонки?

- Погода нам сегодня несомненно улыбнулась. Я смотрел накануне женскую гонку: им не повезло – были очень сильные порывы ветра. Сегодня же был почти штиль и проблем со стрельбой не возникало.

- В 2020 году в Антхольце будет чемпионат мира. Наверное, вам есть смысл его дождаться.

- Конечно, есть такое желание, поскольку этом мое любимое место. Но ничего загадывать нельзя, не знаю, как буду чувствовать себя, будет ли мотивация после Олимпийских игр.

- Тогда вопрос о ближайшей субботе: будете ли вы бежать в эстафете?

- Эстафету я точно пропускаю. А в воскресенье побегу в масс-старте. Мы с тренером давно приняли это решение: нужно немного восстановиться, нет смысла бежать в горах три дня подряд. У нас есть уже определенные наработки перед чемпионатом мира. Готовиться к нему нужно уже сейчас, поэтому мы решили пожертвовать эстафетой ради подготовки к чемпионату мира.

СТАТИСТИКА

Кубок мира по биатлону. Антхольц (Италия)

Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

1. Антон Шипулин (Россия) 50.38,1 (1)

2. Мартен Фуркад (Франция) + 41,0 (2)

3. Сергей Семенов (Украина) + 56,8 (1)

4. Уле Эйнар-Бьорндален (Норвегия) + 1.04,9 (1)

5. Симон Шемпп (Германия) + 1.09,8 (2) (2)

6. Красимир Анев + 1.15,6  (Болгария) (1)

7. Максим Цветков (Россия) +1.28,7 (1)

8. Михал Крчмар (Чехия) + 1.29,8 (1)

9. Арнд Пайффер (Германия) + 1.30,4  (2)

10. Лоуэлл Бэйли (США) + 1.39,1 (1)

11. Бенедикт Долль (Германия) + 1.40,8 (2)

12. Евгений Гараничев (Россия) + 1.46,7 (2)…

39. Антон Бабиков (Россия) + 4.49,5 (4)…

64. Дмитрий Малышко (Россия) + 6.19,2 (4)…

87. Матвей Елисеев (Россия) + 8.22,6 (6)


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гений места. Как Шипулин победил ФуркадаГений места. Как Шипулин победил ФуркадаНа своем любимом биатлонном стадионе – в итальянской Антерсельве – Антон Шипулин одержал победу в своей «любимой» гонке, в индивидуалке.Антон Шипулин: Победа в индивидуалке для меня сюрпризРоссийский биатлонист, выигравший «индивидуалку» в Антхольце, прокомментировал свою победу.Антон Шипулин: Спасибо Фуркаду, что дал шанс выигратьРоссийский биатлонист, выигравший «индивидуалку» в Антхольце, прокомментировал свою победу.Антон Шипулин: В мыслях было - неужели первый раз выиграл свою нелюбимую гонкуРоссийский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.Шипулин выиграл индивидуальную гонку в АнтерсельвеШипулин выиграл индивидуальную гонку в АнтерсельвеНа этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия) состоялась индивидуальная гонка. Первое место занял российский биатлонист Антон Шипулин.Шипулин пропустит эстафету в АнтерсельвеРоссийский биатлонист Антон Шипулин пропустит эстафетную гонку на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.Вопрос дня: кто победит в Антхольце – Фуркад, Шипулин или Шемпп?Вопрос дня: кто победит в Антхольце – Фуркад, Шипулин или Шемпп?Сегодняшняя инидвидуалка, вероятно, поможет ответить на один из любопытнейших вопросов биатлона.Кубок мира. Индивидуальная гонка. Гараничев побежит 20-м, Фуркад – 28-м, Шипулин – 33-мСегодня в итальянской Антерсельве пройдет мужская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.«Подчуфарова должна быть в призах? В биатлоне нет сослагательного наклонения»«Подчуфарова должна быть в призах? В биатлоне нет сослагательного наклонения»Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о женской индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира.Александр Касперович: Шипулин – надежный финишер, но у нас должен быть запасной вариантГлавный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги выступления мужской команды на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.Сергей Чепиков: Шипулину не стоит расстраиваться из-за упущенной бронзыДвукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказался о выступлении российского биатлониста Антона Шипулинна этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.Определен состав сборной России на этап в АнтхольцеТренерский штаб сборной России назвал состав команды на шестой этап Кубка мира в Антхольце.Шипулин занимает третье место в общем зачете КМ после этапа в РупольдингеРоссиянин Антон Шипулин занимает третье место в общем зачете Кубка мира по биатлону после пятого этапа в немецком Рупольдинге.Шипулин, Малышко, Гараничев. Гонка-воспоминание? Колонка Юрия ЦыбаневаШипулин, Малышко, Гараничев. Гонка-воспоминание? Колонка Юрия ЦыбаневаТот самый случай: оптимист скажет, что стакан наполовину полон, пессимист – что наполовину пуст.Гараничев показал лучшее время на лыжне в пасьюте, Хофер стал самым быстрымИтальянский биатлонист Лукас Хофер показал лучший ход во время гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.Чех украл медаль у Шипулина. Михал Крчмар обошел россиянина на финишеЧех украл медаль у Шипулина. Михал Крчмар обошел россиянина на финишеАнтон Шипулин на финишной прямой упустил бронзовую медаль в гонке преследования чеху Михал Крчмару.Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге, Шипулин – четвертыйНа этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоялась мужская гонка преследования. Выиграл ее француз Мартен Фуркад, а россиянин Антон Шипулин стал четвертым.Фуркад первым стартует в преследовании на КМ в Рупольдинге, Малышко – шестым, Шипулин – 24-мСегодня в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге у мужчин пройдет гонка преследования.Малышко в сборной не по блату. В спринте он снова стал лучшим из россиянМалышко в сборной не по блату. В спринте он снова стал лучшим из россиянНа пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге состоялась мужская спринтерская гонка.Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Малышко – шестойПобедителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) стал француз Мартен Фуркад.
Главные новости
Хоккей
Дмитрий Чернышенко: Не исключаю, что будут изменения в численном составе КХЛ
Футбол
Александр Бубнов: Обамеянг не хочет переходить в «Баварию», так как мечтает играть в Испании
Футбол
Защитник «Кубани» Зотов перейдет в клуб РФПЛ
Футбол
Сальваторе Боккетти: Не смог бы поехать играть в Китай, даже за больше деньги
Бокс
Деонтей Уайлдер: Поветкина уже второй раз ловят на допинге, это вредит спорту
Футбол
Александр Самедов: Условия в «Спартаке» великолепные, все очень нравится
Биатлон
Антон Шипулин: Спасибо Фуркаду, что дал шанс выиграть
Футбол
Гвардиола готов расстаться с Агуэро
Легкая атлетика
Андрей Дмитриев: Фильм ARD будет очень невеселым для нас
Теннис
ESPN уволил комментатора, сравнившего теннисистку Уильямс с гориллой
все новости
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости