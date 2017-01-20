Антон Шипулин: Спасибо Фуркаду, что дал шанс выиграть

­Российский биатлонист, выигравший «индивидуалку» в Антхольце, прокомментировал свою победу.

- Антон, из девяти своих побед на этапах Кубка мира пять вы одержали в Антхольце.

- Это правда, здесь кстати была и моя первая победа. Мне в Антхольце очень нравится, здесь здорово бежится. Благодаря идеальному самочувствию общий результат сегодня получился хороший. Спасибо Мартену Фуркаду, что дал мне шанс выиграть. Большое спасибо болельщикам, которые переживали за меня и отдавали мне свою энергию.

- Вы поблагодарили Фуркада, но вряд ли можно считать, это подарком – вы сами провели превосходную гонку.

- По тому, как в этом году бегает Мартен, выиграть у него очень сложно. Особенно в индивиудальной гонке – это его конек. Рад, что у меня получилось.

- Это ваша первая в жизни победа в индивидуальной гонке.

- Действительно, для меня победа в индивидуалке большой сюрприз. Я не очень люблю ее бегать, но при этом всегда мечтал ее выиграть. Сегодня, наконец, это удалось. И я рад, что это произошло именно в Антхольце, с которым у меня особые отношения. Надеюсь, это не последняя индивиуальная гонка, в которой мне удастся выиграть.

- Как вам погодные условия во время гонки?

- Погода нам сегодня несомненно улыбнулась. Я смотрел накануне женскую гонку: им не повезло – были очень сильные порывы ветра. Сегодня же был почти штиль и проблем со стрельбой не возникало.

- В 2020 году в Антхольце будет чемпионат мира. Наверное, вам есть смысл его дождаться.

- Конечно, есть такое желание, поскольку этом мое любимое место. Но ничего загадывать нельзя, не знаю, как буду чувствовать себя, будет ли мотивация после Олимпийских игр.

- Тогда вопрос о ближайшей субботе: будете ли вы бежать в эстафете?

- Эстафету я точно пропускаю. А в воскресенье побегу в масс-старте. Мы с тренером давно приняли это решение: нужно немного восстановиться, нет смысла бежать в горах три дня подряд. У нас есть уже определенные наработки перед чемпионатом мира. Готовиться к нему нужно уже сейчас, поэтому мы решили пожертвовать эстафетой ради подготовки к чемпионату мира.

СТАТИСТИКА

Кубок мира по биатлону. Антхольц (Италия)

Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

1. Антон Шипулин (Россия) 50.38,1 (1)

2. Мартен Фуркад (Франция) + 41,0 (2)

3. Сергей Семенов (Украина) + 56,8 (1)

4. Уле Эйнар-Бьорндален (Норвегия) + 1.04,9 (1)

5. Симон Шемпп (Германия) + 1.09,8 (2) (2)

6. Красимир Анев + 1.15,6 (Болгария) (1)

7. Максим Цветков (Россия) +1.28,7 (1)

8. Михал Крчмар (Чехия) + 1.29,8 (1)

9. Арнд Пайффер (Германия) + 1.30,4 (2)

10. Лоуэлл Бэйли (США) + 1.39,1 (1)

11. Бенедикт Долль (Германия) + 1.40,8 (2)

12. Евгений Гараничев (Россия) + 1.46,7 (2)…

39. Антон Бабиков (Россия) + 4.49,5 (4)…

64. Дмитрий Малышко (Россия) + 6.19,2 (4)…

87. Матвей Елисеев (Россия) + 8.22,6 (6)



