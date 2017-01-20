«Светлана победила за счет физики». Колонка Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе - о победах Светланы Кузнецовой и Анастасии Павлюченковой на Australian Open, а также о предстоящих матчах Елены Весниной и Екатерины Макаровой.

ОБ УСПЕХЕ КУЗНЕЦОВОЙ

Янкович, честно говоря, удивила. Она не слишком удачно начала сезон, но в Мельбурне сыграла здорово. За счет чего Светлана вытянула матч? Наверное, за счет физики. Лучшая физическая форма серьезно помогла ей в ключевой момент третьего сета, когда Кузнецова уступала 0:3. Однако настораживает та неровность, с которой Света проводит свои встречи. Да, мы привыкли – от нее никогда не знаешь, чего ожидать. Хорошо, что Елена «наелась» к концовке матча, стала чаще ошибаться и дала себя переиграть. А если бы нет? Если бы сербка продолжала уверенно атаковать – так, как она пыталась это делать в первых двух сетах? Кто знает, дошла бы Кузнецова до четвертого круга. В общем, в стабильности надо прибавлять. Мы это знаем. Света это знает. Все это знают. Вопрос – получится ли? В любом случае, Светлана – в четвертом круге. Думать о титуле пока рано, но задуматься – можно. Этот турнир в Австралии сложился для нее гораздо лучше, чем предыдущие три. И теоретически Кузнецова в состоянии завершить его лучшим образом. Даже несмотря на то, что своей следующей сопернице – Анастасии Павлюченковой – она проиграла всего неделю назад, во втором круге в Сиднее.

И О ПОБЕДЕ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

У Насти было меньше шансов пройти в четвертый круг, однако она сделала то, на что мы надеялись – оказалась сильнее Свитолиной. Тут надо признать – украинка так и не придумала, что можно предложить Павлюченковой. Старалась чаще атаковать, била плоскими ударами, но и только. А Настя эти плоские удары щелкает, как орешки. Поединок получился напряженным, но за все время Элина так и не нашла способ серьезно осложнить жизнь сопернице. Анастасия где-то сыграла на опыте, где-то – на классе. Использовала все возможности, которые предоставила ей соперница. Добилась сложной, но заслуженной победы. К слову – впервые вышла в четвертый круг в Австралии.

Кто из двух наших девушек пройдет в четвертьфинал? Последний очный матч с Кузнецовой Павлюченкова оставила за собой. На самом деле, это не говорит ни о чем. Внутренние ощущения подсказывают, что Света должна взять реванш. У нее больше опыта, она сейчас уверенна в себе, а тяжелый матч с Янкович эту уверенность только повысил. Главное – чтобы хватило время восстановиться после такого марафона. Но на самом деле прогнозы тут бессмысленны. Обе соперницы прекрасно знают друг друга. Знают, как правильно играть. Кому больше повезет, кто лучше настроится – тот, видимо, и выиграет. Нам в любом случае волноваться не о чем – минимум одна из россиянок пройдет в четвертьфинал.

О МАТЧАХ ВЕСНИНОЙ И МАКАРОВОЙ

У Лены – шикарная сетка! Главное – самой сыграть достойно, тогда дорога в четвертьфинал, считай, открыта. Нет больше ни Стосур, ни Радванской. Дженнифер Брэйди – при всем уважении к этой девушке – Весниной совсем не конкурентка. Если Елена не станет ошибаться в простейших ситуациях, если у нее все в порядке со здоровьем, она обязана проходить дальше.

Сложнее ситуация у Макаровой. Доминика Цибулкова, конечно, будет фаворитом. Словачка выиграла Итоговый чемпионат WTA, в Мельбурне три года назад была в финале, в рейтинге стоит – 6-й. Кате придется непросто. Но обыгрывать Доминику реально. Тут важно не терять уверенность в себе. Сохранять хладнокровие, действовать спокойно. Ведь по большому счету, особых козырей у словачки нет. Она играет активно, надежно, но ничего сверхординарного не предлагает. Если Макаровой удастся пройти Цибулкову, это поможет Кате удачно провести весь сезон. Ей очень не хватает такой победы – над теннисисткой из ТОП-10. В плане уверенности в собственных силах. Если удастся ее добиться – весь год может сложиться для Екатерины удачно. Не говоря уже о текущем турнире.

СТАТИСТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ

МЕЛЬБУРН

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – хард. Общий призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов.

ЖЕНЩИНЫ

Одиночный разряд. Третий круг

Кузнецова (Россия, 8) – Янкович (Сербия) – 6:4, 5:7, 9:7. Павлюченкова (Россия, 24) – Свитолина (Украина, 11) – 7:5, 4:6, 6:3.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Сегодня на Australian Open состоятся следующие матчи 3-го круга с участием россиян.

Первый запуск (3.00 мск)

Доминика ЦИБУЛКОВА (Словакия, 6) – Екатерина МАКАРОВА (Россия, 30).

Елена ВЕСНИНА (Россия, 14) – Дженнифер Брэйди (США).



