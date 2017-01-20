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Гений места. Как Шипулин победил Фуркада

Степан Охотников
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гений места. Как Шипулин победил Фуркада
Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

На своем любимом биатлонном стадионе – в итальянской Антерсельве – Антон Шипулин одержал победу в своей «любимой» гонке, в индивидуалке, которая не покорялась ему даже в золотые юниорские времена. Эта победа стала девятой личной викторией в карьере лидера сборной и пятой, одержанной в Доломитовых Альпах. Гений места – одно слово!

ФУРКАД ПРОТИВ «ШИПЯЩИХ»

А ведь сама вероятность победы Антона Шипулина в индивидуалке казалась невысокой! Да Антерсельва (и вообще стадионы, расположенные выше 1000 метров над уровнем моря) – место где Антон с самого начала своей взрослой карьеры выступает превосходно. Да, на пару с немцем Симоном Шемппом наш олимпийский чемпион практически монополизировал пьедестал «ЗюдТироль Арены» в последние шесть лет (из 12 личных гонок, состоявшихся в Антерсельве с 2011 по 2016 год Антон с Симоном выиграли 8), но индивидуальная гонка…

В ней двое «шипящих» не побеждали ни разу. А здесь против них выходил сам Мартен Фуркад. Сам – не только потому что в нынешнем сезоне успел до приезда в Антерсельву одержать победу в 10 гонках из 13, но и потому что если есть на свете титул «король биатлонной классики», то титул несомненно принадлежит ему. С 2013 года он не отдает здесь победы ни на одном из главных стартов – трехкратный чемпион мира (2013, 2015 и 2016) и олимпийский чемпион Сочи. Фуркад выиграл в этой дисциплине 11 стартов из 14 последних, в которых принимал участие! Есть еще вопросы? Да в Антерсельве Мартену во все годы бежалось и стрелялось не слишком здорово – из 59 личных побед в Италии была добыта одна единственная (масс-старт в 2011 году). Но ведь все черные полосы когда-нибудь переходят в белые!

СТРЕЛЯЙ БЫСТРО!

Интересно, что Мартен Фуркад родился и вырос в высоких Альпах (что не устает подчеркивать, объясняя свои потрясающие успехи), но стоит только биатлону забраться на сколько-нибудь поднятый над уровнем моря стадион, как у француза вылезают сложности. Сложности, главным образом, со стрельбой – скорость бега лидер Кубка мира демонстрирует такую, что соперники стараются на отстать от него в этом компоненте более чем на полминуты и терпеливо ловят шансы на стрельбе. Их Фуркад раздает редко.

Вот и после первого рубежа показалось, что Мартен горит желанием собрать долги у повелителей Доломитовых Альп. Он явно осторожничал на стрельбе, «перележивая» по 8-10 секунд против времени конкурентов, но какое это имеет значение – когда протяженность гонки 20 км и на каждом из этих километров ты выигрываешь даже у самых быстроногих из них по 3-5 секунд? Первую стрельбу француз провел точно и конкурентам оставалось лишь выстроиться в очередь за лидером.

Но есть в Антерсельве одна особенность. О ней как-то давно рассказывал один из выдающихся наших биатлонистов – Владимир Драчев. Здесь нельзя подолгу стоять на огневом рубеже.

- Пришел на стрельбище и сразу стреляй, – рассказывал последний наш обладатель Кубка мира (1996). – Чуть переждал, пульс меняется и тебя начинает колотить.

Случилось с Фуркадом что-то подобное или ветер слишком сильно подул, но уже на первой стойке Мартен «поймал» минуту и конкуренты (Шипулин, Максим Цветков, Уле-Айнар Бьорндален, украинец Сергей Семенов…) не замедлили этим воспользоваться, тем более что выяснилось вдруг, что на высоте 1600 метров они не особенно-то медленнее бегут. А уж когда чемпион всего на свете добавил себе штрафную минуту на третьем рубеже… Тут многие вдруг осознали – юбилейная 60-я победа Фуркада сегодня может и не состояться. И началось!

Симон Шемпп, промахнувшийся было на втором рубеже, взял себя в руки и включился в борьбу. Семенов вместе с американцем Лоуэллом Белли и чехом Михалом Крчмаром (эти двое стартовали раньше француза) вдруг тоже ощутили себя «участниками регаты». Шипулин тоже не пощадил нервы многомиллионной армии своих поклонников: промахнулся один раз, но из борьбы не выбыл, а Максим Цветков… Ну да – мы же совсем забыли! Год назад Цветков здесь в Антхерсельве занял второе место в спринте и, кстати, победил в составе эстафетного квартета. Еще один специалист по Доломитам?! После третьей стрельбы он поднимается на второе место!

ПИК ШИПУЛИНА

«Сегодня выиграет «ноль» – стало понятно всем, кто до третьего огневого рубежа еще не промазал. Таких парней было шестеро – Семенов, Цветков, Белли, Крчмар и еще двое, имена которых вам знать необязательно. И вот тут биатлонные боги преподнесли всем еще один, казалось бы, заученный наизусть, урок – умей сохранять хладнокровие даже когда до победы остается лишь руку протянуть.

Крчмар – промах! Белли – промах! Семенов… Изголодавшиеся по победам украинские болельщики схватились за сердце, когда украинец (обладатель Малого Кубка в этой дисциплине за 2015 год, между прочим) последним выстрелом промахнулся и… на выходе с рубежа уже уступал Фуркаду! Неужели король классики победит и сегодня? Или все-таки Шипулин с Цветковым?

Знаете, чем отличается опытный победитель от робкого претендента? Претендент начинает осторожничать, выцеливать, пережидать, откладывать выстрел… Шипулин последнюю огневую серию провел так, как он проводил свои лучшие – во время эстафетных погонь: азартно, уверенно, в пугающем конкурентов темпе (как он так может? почему не промахивается?). Пять выстрелов в цель! 44 секунды превосходства! Такое преимущество не растрачивается. Новый пик Шипулина! Теперь – индивидуальная гонка!

Гений места оказался сильнее гения «классики»! А Цветков… Он тоже станет таким гением. Дайте время.

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