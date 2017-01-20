Игорь Захаркин: Играю в гольф в своем кабинете, чтобы о чем-то подумать (видео)

Игорь Захаркин

Обозреватель «Советского спорта» побывал в тренерской у наставника «Салавата Юлаева» Игоря Захаркина.





Можно с Игорем Владимировичем даже не говорить. А просто рассматривать его кабинет. Резные шахматы. Стаканчик с плитками шоколада. Доска на стене, на которой можно расставлять фишки-магнитики с фамилиями игроков. На полу лежит мини-гольф. Он тут зачем?

- Гольф позволяет поймать концентрацию, - объясняет Захаркин. – Когда ты нервничаешь или думаешь над чем-то, то попасть с одного удара в лунку – самое то. Тренажер называется «Последний удар». Можно пройти хорошо 18 лунок, а на последней проиграть. Или наоборот – средне проходить все 18 лунок, а на последней – победить. Намек понятен?

- Вы почему в Уфе живете в отеле?

- А там как квартира. Хороший персонал, домашняя обстановка. Рядом ипподром. Очень удобно!

- Что с вашей командой?

- У нас все в порядке. Но если объективно, столько травм не было никогда, начиная с первого тура. Не хватало центров, на эту позицию я переквалифицировал Хартикайнена. Молодые игроки Воробьев и Капризов уезжали на турниры, а они для нас очень важны…

Мы идем со скрипом. Но кроме официальной у меня есть и своя статистика. Очень важно знать, где проваливается команда. Мы проиграли в последних матчах. Но во всех берем очки, что радует. Например, надо лучше бить буллиты. Однако подходили к этому несерьезно, и вот потеряли очков девять только из-за этого компонента.

Важно собрать команду в кулак. Серьезнее играть в средней зоне. У ребят хватает терпения правильно выполнять задания. И теперь вот надо помочь вратарю, чтобы он пришел в себя. Тогда мы будем готовы к плей-офф.

- Говорят, после поражения от «Ак Барса» вы так кричали на свою команду, что стекла дрожали. Умеете быть таким жестким?

- Реакция тренера должна быть адекватной. Когда ребята выполняют свои обязанности и четко играют, то нет надобности повышать голос. Надо просто корректировать их действия. Но когда я вижу, что кто-то не дорабатывает… А самое страшное – когда наш игрок побаивается своего противника, то это акцептировать никак нельзя. И нужно применять любые методы, чтобы переломить состояние игрока.

- Почему вы так держитесь за вратаря Сведберга, который нестабилен второй сезон подряд?

- После прошлого сезона я попросил нашего тренера вратарей провести анализ, что за голкиперы есть на рынке. Какие варианты? Конечно, мне предлагали Коваржа – ребята с ним когда-то работали. Но статистика показала, что Сведберг более эффективен в плей-офф.

И я поверил нашему тренеру вратарей, тем более он разговаривал с генменеджером. Наверное, я здесь не прав. Доверился специалистам. Но получилось вот так…

Может, у нас ожидания были высокими? Начал-то Сведберг неплохо. Но когда посыпались травмы, то на Сведберга выпала большая нагрузка, а он к этому оказался не готов. Может, вратари из НХЛ выходят на пик формы к середине осени. А мы должны были форсировать ситуацию. Но со Сведбергом только хуже получилось.

Поэтому сейчас мы спокойно и методично готовим его к матчам плей-офф. Я сказал Никласу, чтобы он успокоился. Он очень хочет побеждать, у него сильная психика. Но самое важное – наладить баланс во взаимодействии вратаря и обороны. На это у нас есть восемь матчей…

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