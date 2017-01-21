«Наших даже на награждении поздравляют с неохотой, сквозь зубы»

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о 6-м этапе Кубка мира и обстановке в биатлонном пелотоне.

- Поздравляю Шипулина! Это, по-моему, его первая победа на двадцатке, - начинает Тарасов разговор со вчерашней индивидуальной гонки у мужчин. - Но эта победа была ожидаемой, Антерсельва – трасса Шипулина. Но с листа там очень тяжело бегать. Вот если б там прошел сбор. Я в Антерсельве тоже никогда с листа бежать не мог. А вот когда там проходил сбор, дней 12, тогда меня было не остановить.

- Что про Цветкова скажете?

- Цветков тоже всегда в Антерсельве хорошо выступает. А для Малышко эта трасса явно не его. Он с листа там не бежит: было видно, как Дима мучился, очень тяжело ему было. Бабиков? И отстрелял плохо и ходом ничего не показал.

- На чемпионат Европы поедет Гараничев. Там же выступят наши вышедшие из дисквалификации – Старых и Логинов. В четверг прошел слух, что они выступят в Антерсельве, но слух не подтвердился. Однако сразу пошли обсуждения, что, мол, не надо раздражать мировую общественность и на чемпионат мира их точно не надо брать.

- Я тоже думаю, что не надо. Да они и не готовы к ЧМ. Сама Старых говорила, что она не в такой форме, чтобы соревноваться на высшем уровне. Возможно, она так говорит, чтобы ее и не брали на «мир», чтоб не дразнить гусей. Чтобы к ней привыкли, чтоб страсти улеглись.

- Логинов неплохо выступил на Кубке IBU, если еще на ЧЕ выстрелит, прочему бы его не взять на чемпионат мира?

- Сейчас в отношении наших ребят очень сильный негатив со стороны иностранных спортсменов. Видно же, как наших на награждении поздравляют с неохотой, сквозь зубы. Нужно какое-то время, чтоб все эти скандалы прошли, забылись.

- Думаете, забудется? Мне кажется, волна только нарастает. Лыжников отстранили, Кулижникову руку голландец отказался пожимать…

- Ну вот, до чего дошло. Неприятно все это. Когда мы выступали, обстановка в пелотоне была доброжелательная. Хотя за нами не ездили толпы болельщиков, как сейчас. Два человек из посольства если придут с флагом, и то хорошо. Но мы все равно выступали для наших болельщиков.

Что касается негатива, если мы будем проводить правильную политику, наведем у себя порядок, то волна пойдет на спад. А если же еще выступим с какой-то инициативой – что-то умное и дельное предложим ВАДА для борьбы с допингом, тогда на нас посмотрят по-другому. Но это не только биатлона касается. Уже и за наших футболистов взялись - подозревают в допинге. Хотя зачем им допинг – они же по полю пешком ходят. Здесь многое зависит от позиции руководства Минспорта и более высокого начальства.

Кубок мира. Шестой этап. Антерсельва (Италия). Мужчины. Индивидуальная гонка

20 км

1. Антон Шипулин (Россия) 50.38,1 (1)

2. Мартен Фуркад (Франция) + 41,0 (2)

3. Сергей Семенов (Украина) + 56,8 (1)

4. Уле Эйнар-Бьорндален (Норвегия) + 1.04,9 (1)

5. Симон Шемпп (Германия) + 1.09,8 (2) (2)

6. Красимир Анев + 1.15,6 (Болгария) (1)

7. Максим Цветков (Россия) +1.28,7 (1)

8. Михал Крчмар (Чехия) + 1.29,8 (1)

9. Арнд Пайффер (Германия) + 1.30,4 (2)

10. Лоуэлл Бэйли (США) + 1.39,1 (1)

11. Бенедикт Долль (Германия) + 1.40,8 (2)

12. Евгений Гараничев (Россия) + 1.46,7 (2)…

39. Антон Бабиков (Россия) + 4.49,5 (4)…

64. Дмитрий Малышко (Россия) + 6.19,2 (4)…

87. Матвей Елисеев (Россия) + 8.22,6 (6)

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