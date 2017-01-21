Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:7, 2:6Брэйди
Футбол  Зенит- : -Чанчунь Ятай
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Теннис  Цибулкова2:6, 7:6, 3:6Макарова
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Наших даже на награждении поздравляют с неохотой, сквозь зубы»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Наших даже на награждении поздравляют с неохотой, сквозь зубы»
Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о 6-м этапе Кубка мира и обстановке в биатлонном пелотоне.

- Поздравляю Шипулина! Это, по-моему, его первая победа на двадцатке, - начинает Тарасов разговор со вчерашней индивидуальной гонки у мужчин. - Но эта победа была ожидаемой, Антерсельва – трасса Шипулина. Но с листа там очень тяжело бегать. Вот если б там прошел сбор. Я в Антерсельве тоже никогда с листа бежать не мог. А вот когда там проходил сбор, дней 12, тогда меня было не остановить.

- Что про Цветкова скажете?

- Цветков тоже всегда в Антерсельве хорошо выступает. А для Малышко эта трасса явно не его. Он с листа там не бежит: было видно, как Дима мучился, очень тяжело ему было. Бабиков? И отстрелял плохо и ходом ничего не показал.

- На чемпионат Европы поедет Гараничев. Там же выступят наши вышедшие из дисквалификации – Старых и Логинов. В четверг прошел слух, что они выступят в Антерсельве, но слух не подтвердился. Однако сразу пошли обсуждения, что, мол, не надо раздражать мировую общественность и на чемпионат мира их точно не надо брать.

- Я тоже думаю, что не надо. Да они и не готовы к ЧМ. Сама Старых говорила, что она не в такой форме, чтобы соревноваться на высшем уровне. Возможно, она так говорит, чтобы ее и не брали на «мир», чтоб не дразнить гусей. Чтобы к ней привыкли, чтоб страсти улеглись.

- Логинов неплохо выступил на Кубке IBU, если еще на ЧЕ выстрелит, прочему бы его не взять на чемпионат мира?

- Сейчас в отношении наших ребят очень сильный негатив со стороны иностранных спортсменов. Видно же, как наших на награждении поздравляют с неохотой, сквозь зубы. Нужно какое-то время, чтоб все эти скандалы прошли, забылись.

- Думаете, забудется? Мне кажется, волна только нарастает. Лыжников отстранили, Кулижникову руку голландец отказался пожимать…

- Ну вот, до чего дошло. Неприятно все это. Когда мы выступали, обстановка в пелотоне была доброжелательная. Хотя за нами не ездили толпы болельщиков, как сейчас. Два человек из посольства если придут с флагом, и то хорошо. Но мы все равно выступали для наших болельщиков.

Что касается негатива, если мы будем проводить правильную политику, наведем у себя порядок, то волна пойдет на спад. А если же еще выступим с какой-то инициативой – что-то умное и дельное предложим ВАДА для борьбы с допингом, тогда на нас посмотрят по-другому. Но это не только биатлона касается. Уже и за наших футболистов взялись - подозревают в допинге. Хотя зачем им допинг – они же по полю пешком ходят. Здесь многое зависит от позиции руководства Минспорта и более высокого начальства.

Кубок мира. Шестой этап. Антерсельва (Италия). Мужчины. Индивидуальная гонка

20 км

1. Антон Шипулин (Россия) 50.38,1 (1)

2. Мартен Фуркад (Франция) + 41,0 (2)

3. Сергей Семенов (Украина) + 56,8 (1)

4. Уле Эйнар-Бьорндален (Норвегия) + 1.04,9 (1)

5. Симон Шемпп (Германия) + 1.09,8 (2) (2)

6. Красимир Анев + 1.15,6  (Болгария) (1)

7. Максим Цветков (Россия) +1.28,7 (1)

8. Михал Крчмар (Чехия) + 1.29,8 (1)

9. Арнд Пайффер (Германия) + 1.30,4  (2)

10. Лоуэлл Бэйли (США) + 1.39,1 (1)

11. Бенедикт Долль (Германия) + 1.40,8 (2)

12. Евгений Гараничев (Россия) + 1.46,7 (2)…

39. Антон Бабиков (Россия) + 4.49,5 (4)…

64. Дмитрий Малышко (Россия) + 6.19,2 (4)…

87. Матвей Елисеев (Россия) + 8.22,6 (6)

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

21 января. Эстафета. Мужчины (17.15)

Масс-старт. Женщины (15.30)

22 января. Масс-старт. Мужчины (13.00)

Эстафета. Женщины (16.45)

*Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Тарасов: Бабикову не надо было оборачиваться на СвендсенаОлимпийский чемпион Сергей Тарасов – о мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.Сергей Тарасов: Ну и кого наказали? Невиновных, российских болельщиковСергей Тарасов: Ну и кого наказали? Невиновных, российских болельщиковОлимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов – о решении исполкома IBU и о том, кто пострадал от переноса этапа Кубка мира из Тюмени.Сергей Тарасов: А наказали невиновных, российских болельщиков!Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов – о решении исполкома IBU и о том, кто пострадал от переноса этапа Кубка мира из Тюмени.Как Тарасов обыграл Гросса. В Раубичах проходит Гонка легендКак Тарасов обыграл Гросса. В Раубичах проходит Гонка легендВ белорусских Раубичах состоялась вторая по счету Гонка легенд.«Королькевич - лучший тренер для нашей женской сборной»«Королькевич - лучший тренер для нашей женской сборной»Олимпийский чемпион Сергей Тарасов в интервью Sovsport.ru категоричен в оценке тренерского штаба женской сборной России по биатлону.Сергей Тарасов: Гросс – мой приятель, но это не лучший выбор для РоссииСергей Тарасов: Гросс – мой приятель, но это не лучший выбор для РоссииОлимпийский чемпион Сергей Тарасов высказал Sovsport.ru свое мнение о возможном приходе Рикко Гросса в сборную России по биатлону и пожалел об уходе Владимира Королькевича.«Звезды из головы надо выбросить, попроще быть»«Звезды из головы надо выбросить, попроще быть»Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Тарасов – о скандале в сборной России по биатлону.Сергей Тарасов: Анфисе Резцовой нужно следить за словамиОлимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Тарасов – о скандале в сборной России по биатлону.В Барнауле создана школа биатлона олимпийского чемпиона Сергея ТарасоваКак сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России, в Барнауле начала функционировать спортивная школа по биатлону имени олимпийского чемпиона Сергея Тарасова.
Главные новости
Футбол
Победа Шипулина, ничья «Зенита» и возвращение Джеррарда в «Ливерпуль». Главные новости утра
Хоккей
3 голевых паса Радулова помогли «Монреалю» одолеть «Нью-Джерси»
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Каролину», Малкин набрал 2 очка
Хоккей
Голевой пас Марченко не помог «Детройту» в матче с «Баффало»
Теннис
Макарова пробилась в четвертый клуб Australian Open
Теннис
Веснина проиграла Брэйди в третьем круге Australian Open
Волейбол
День в истории. Сергею Гранкину – 32 года!
Баскетбол
Кит Лэнгфорд: В матче с «Дарушафакой» я не смог найти нужный ритм в атаке
Футбол
«Бавария» вырвала победу в матче «Фрайбургом»
Футбол
Сборная Марокко обыграла Того на Кубке африканских наций
все новости
Сергей Тарасов
Сергей Тарасоввсе новости