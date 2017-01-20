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Сергей Мозякин: А что, Яромир Ягр от рекордов тоже сходит с ума? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Мозякин: А что, Яромир Ягр от рекордов тоже сходит с ума? (видео)

Перед прессой на «Матче звезд» в Уфе выступили президент ИИХФ Рене Фазель, а также самый ценный игрок КХЛ Сергей Мозякин.


ФАЗЕЛЬ:РЕШЕНИЕ ПО НХЛ БУДЕТ В ФЕВРАЛЕ

Спикеров в Уфе было много, но хотелось бы выделить вот кого.

Во-первых, НХЛ обещала в январе принять решение, будет ли лига участвовать в Олимпиаде. Но пока новостей нет. Рене Фазель ответил: «Очень хороший вопрос. У них нет дэдлайна. Кажется, решение будет принято не раньше февраля. Так сейчас выглядит ситуация. Не вижу, что в конце января будут какие-то новости. Мы продолжаем переговоры с НХЛ и профсоюзом игроков. Но время уходит, к сожалению…»

Во-вторых, интервью дал форвард «Магнитки» Сергей Мозякин. Перечислять все его титулы нет смысла. Скажу только, что самый ценный игрок лиги дает интервью не чаще раза в год. И вот этот день наступил. Причем Мозякин уделил прессе аж 17 минут. Мы меньше бы удивились, если бы Сергей залез на Эверест.

- Как пребывание в Уфе? Мед, беляши, кумыс? – на Мозякина тут же набросился местный репортер. Казалось, что он предлагал хоккеисту купить эти товары.

- Подождите, мы ведь приехали два часа назад! – отшатнулся Сергей. – Вот сейчас пойдем, попробуем башкирскую кухню.

- Вы на днях установили еще один рекорд, забив больше всех голов в регулярке.

- Да обычное дело, - Мозякин сказал так, будто у него подвиги стоят в ежедневном графике. – Не помню все свои рекорды. Но перед ними у меня всегда бывает какое-то затишье в несколько матчей. А потом все происходит, и об этом забываешь…

- Ну, к рекордам вы относитесь спокойно.

- А что мне нужно сделать?

- Обогнали Бориса Михайлова по голам. Исторический момент! Когда Яромир Ягр обходит Марка Мессье по очкам, все сходят с ума.

- Сам Ягр тоже сходит с ума?

- Он выступает с речью перед болельщиками, ему дарят золотую клюшку.

- Вот видите, а у нас нет такого, - и Мозякин всем видом дал понять, что ему золотую клюшку не подарили.

МОЗЯКИН: МОЯ ЦЕЛЬ – ОЛИМПИАДА

- Вы смотрели Кубок мира?

- Не все матчи.

- Что чувствовали? Могли бы там сыграть за сборную? – спросил седовласый репортер.

- Без комментариев, - отрезал Мозякин.

- Какая из команд, где вы выступали, самая дорогая?

- Одна мне дала школу – Ярославль. И три клуба на высшем уровне. Они все по-разному родные. Я начинал в ЦСКА у Виктора Васильевича Тихонова. Это бесценно. Потом играл пять незабываемых лет за «Атлант» - с такими болельщиками и командой! А в «Магнитке» взял то, к чему шел так долго – Кубок Гагарина.

- И что, «Металлург» останется последним клубом в карьере? – воскликнула пресса.

- Не будем так забегать, у меня еще есть год контракта.

- Ваши интервью ценны тем, что бывают нечасто. А фанаты отвечают журналистам, которые вас критикуют: «Не лезьте к Сереге. Меньше слов – больше дела».

- Люди правильно сказали!

- Боитесь, что карма пропадет?

- Давайте мы об этом не будем говорить. Это все мое.

- Но почему даже в чемпионской раздевалке «Магнитки» не захотели говорить? Там-то можно было!

- Иногда, знаете, очень сильно устаешь. Не хочется видеть вообще никого. И ничего говорить.

- Какая у вас новая цель? Может, Олимпиада?

- И такая цель есть.

- Да?

- А почему нет-то? Не понимаю. Мы ведь спортсмены, хотим что-то выиграть. Да, я никогда не выступал на Олимпиаде. Почему же вы думаете, что я не хочу туда попасть?

«В ФИНАЛЕ РАЗБЕРЕМСЯ»

- Вам не кажется, что уровень КХЛ в этом сезоне упал, и теперь забивать голы проще?

- Я бы не сказал. Все то же самое. Вы сами знаете, бывают моменты, когда у тебя либо что-то идет, либо что-то нет. Тут тяжело загадывать. Вот сейчас – идет. И это не потому, что команды слабые. До сих пор идет борьба за попадание в восьмерку. Конкуренция непростая.

- Скучаете по Александру Радулову? У вас с ним бывали жесткие зарубы в гонке бомбардиров.

- Конечно, скучаю. И дело не в конкуренции. Просто такого игрока не хватает КХЛ.

- Что скажете о дуэли со СКА? В первом матче там уступили…

- Но не так уж плачевно. Боролись два периода, потом пропустили кое-какие голы. Значит, будем брать реванш в Магнитогорске.

- Вы великолепно взаимодействовали с Дацюком на чемпионате мира. С вами Телегин преобразился, - напомнил седовласый репортер.

- Да вы ведь сами ответили на свой вопрос! – воскликнул Мозякин. – Я играл с Пашей впервые, но хорошо понимали друг друга. Не с первой тренировки, но наладили отношения. Да с таким центральным любой заиграет!

- Как же вы выступали с такой больной спиной? Это ведь подвиг.

- Давайте мы это не будем рассказывать.

- Сейчас-то можно.

- Ну что? Просто периодически болит спина.

- Эх, зря рассказали, - расстроился репортер-ветеран, который сам и выведал тайну. - «Магнитке» в плей-офф в первом раунде все равно, с кем играть?

- Я об этом не думал. Главное – дойти до последнего раунда.

- Вас заводит, когда все говорят, что финал выиграет ЦСКА? Теперь вот все ставят на СКА.

- А нам без разницы. Мы выступаем на Востоке. Надо победить в своей конференции. А в финале – скажем так, разберемся…

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