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«…И перо за это получай!» Панарин показал Чикаго, как шутят русские (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«…И перо за это получай!» Панарин показал Чикаго, как шутят русские (видео)
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Форвард «ястребов» Артемий Панарин снова порадовал публику оригинальной придумкой.

Артемий Панарин – потрясающий парень. Ей-богу, если бы он не играл в хоккей, ему стоило бы доверить шоу на Первом канале. Рейтинги были бы сумасшедшими.

Смотрите, какой трюк выкинул форвард «Чикаго», обладатель «Харламов Трофи»-2016, любимец всех болельщиц по прозвищу Хлебушек.

Он взял знаменитого защитника Данкана Кита – не какого-то замухрышку, а одного из лучших хоккеистов лиги в своем амплуа. Железного игрока, проводящего на льду по 25-30 минут за матч. И вот он взял этого легендарного канадца, посадил перед камерой и начал снимать с серьезным видом.

А этот Данкан Кит…

Канадский #розенбаум 😂 Canadian #singer @dk_2_

Видео опубликовано @artemiypanarin

«Гоп-стоп, ты отказала в ласке мне.

Гоп-стоп, ты так любила звон монет,

Ты шубки беличьи носила, кожи крокодила,

Всё полковникам стелила, ноги на ночь мыла,

Мир блатной совсем забыла…»

Прикиньте, Кит спел это все на русском языке!

«…И перо за это получай!» - так и хочется добавить в этот момент.

Ах, этот Артемий! Он хоть объяснил Данкану, кто те полковники, которым стелили, откуда взялись эти шубки и кожи крокодила?

А ну-ка позовите Герца, старенького Герца!

И ведь Панарин не впервые проделывает такой фокус с партнерами по «Чикаго».

#happynewyear 🎉 #сновымгодом

Видео опубликовано @artemiypanarin

Вы видели, как Патрик Кейн говорит по-русски «С Новым годом»?

А вот как сам Панарин играет под гитару хит из «Генералов песчаных карьеров»?

Темыч в танце😂😂😂😂😂😂😂

Фото опубликовано @artemiypanarin

А вот как Панарин отжигает с Вячеславом Быковым и Тимати на сцене в Санкт-Петербурге?

Да, очень талантливый молодой человек. И главное, в хоккей играет так, что боже мой!

«Розенбаум в шоке», - пишут в комментариях к этому видео с Китом.

Да ладно, Александру Розенбауму это тоже понравится. Покажите ему этот текст!

И лучше вспомните малину, Васькину картину, где он нас с тобой прикинул, точно на витрину, в общем, не тяни резину…

Это можно смотреть вечно.

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