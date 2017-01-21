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Борис Майоров: Раньше на Матче звезд жалел вратарей. Сейчас жду серьезной битвы

Борис Майоров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: Раньше на Матче звезд жалел вратарей. Сейчас жду серьезной битвы

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о новом формате Матча звезд КХЛ, который в воскресенье состоится в Уфе.

Еще раз напоминаем, что в этом году КХЛ преподнесла любителям хоккея сюрприз и пошла на смелый эксперимент. Матч звезд нашей лиги пройдет в принципиально новом формате. Порядком поднадоевший поединок без силовых приемов и с огромным количеством голов (год назад игроки сборных Запада и Востока забросили на двоих 51 шайбу!) остался в прошлом. Пусть так продолжают играть в НХЛ.

Ну а КХЛ шагнет в воскресенье в будущее. Вместо одного матча в Уфе состоится целый мини-турнир, в котором сразятся сборные четырех дивизионов нашей лиги. Команды проведут два матча, а затем победителей ждет еще и финал!

Вот только вопрос – как примет новую формулу российский зритель?

Ну а пока свое мнение о ноу-хау КХЛ высказал эксперт «Советского спорта» Борис Майоров.

- По-моему, это гораздо увлекательнее прежней формулы, - заявил Майоров. - Главное – появится спортивный интерес. Когда в прошлые годы Запад играл против Востока или российские игроки против легионеров – его не было. В тех поединках по тридцать, а то и больше голов забивали. Ну разве это хоккей?! Мне в прошлых Матчах Звезд всегда было очень жалко вратарей. Их же просто на растерзание соперникам отдавали. Какое уж там мастерство, если двадцать шайб пропустил.

А сейчас четыре команды всерьез поборются за главный приз. Правда, не думаю, что дело дойдет до драк, грубой игры и удалений. Уверен, что такого не будет. Но в них, надеюсь, появится настоящая спортивная составляющая. С интересом жду, как наши звезды сыграют в Уфе.

- А как вам идея принудительного омоложения звездных команд? Ведь в каждую из них в обязательном порядке будет включен один из четырех лучших игроков из молодежного Кубка Вызова (МХЛ)?

- Скажу честно, к этому я отношусь с улыбкой. Но с другой стороны опять же любопытно - как юниоры себя проявят на фоне наших звезд – того же Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

Напомним, что капитанами команда на Матче звезд КХЛ-2017 стали:

Дивизион Боброва – Павел Дацюк.

Дивизион Тарасова – Максим Афиногенов

Дивизион Харламова – Сергей Мозякин

Дивизион Чернышева – Евгений Медведев

Лучшими игроками Кубка Вызова, которые примут участие и в Матче звезд КХЛ-2017 оказались Андрей Алтыбармакян (СКА-Серебряные Львы), Павел Подлубошнов (Красная Армия), Антон Ковалёв (Омские Ястребы) и Кирилл Цулыгин (Толпар).


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