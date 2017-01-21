«Ман Сити» сыграет вничью с «Тоттенхэмом», «МЮ» победит «Сток Сити»
«Советский спорт» дает прогноз на 22-й тур АПЛ.
Тур 22
21 ЯНВАРЯ
15:30. «Ливерпуль» - «Суонси»
Из-за Кубка Африки «Ливерпуль» остался без Мане – очень важного игрока в построениях Клоппа, но зато вернулся Коутиньо. Насколько это важный игрок для команды можно было прекрасно видеть по игре с «МЮ» (1:1). До появления бразильца на поле у «Ливерпуля» было плюс-минус ноль созданных моментов. После – «красные» были даже острее хозяев. Коутиньо уже несколько раз выходил на замену, поэтому с «Суонси» он, возможно, появится в старте. И принесет хозяевам уверенную победу.
Прогноз: 3:0
Матч
Место и дата
21 января 15:30, Энфилд, Онлайн-трансляция
18:00. «Вест Бромвич» - «Сандерленд»
У Мойеса ничего не получается. Разговоры о том, что «Сандерленд» неплох и занимает не свое место в таблице (второе с конца) идут уже несколько месяцев, но ничего не меняется. Есть вероятность, что и не изменится. А «Вест Бром» свой уровень держит. Минимальная победа хозяев.
Прогноз: 2:1
Матч
Место и дата
21 января 18:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция
18:00. «Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед»
В игре с «Ливерпулем» Погба был ужасен. По сути, именно он сломал неплохой дебют манкунианцев, сначала не забив верный момент, а затем заработал глупейший пенальти. И самое плохое для «МЮ», что команда посыпалась из-за одного, пусть и важного, игрока. Это говорит о том, что «МЮ» - сыроват. Есть напор, появляется страсть, но четкости и отлаженности в атаке не хватает. Благо «Сток» вряд ли будет дома закрываться – не тому учит свою команду Марк Хьюз. Это и поможет «МЮ» с трудом, но победить.
Прогноз: 1:2
Матч
Место и дата
21 января 18:00, Британия, Онлайн-трансляция
18:00. «Борнмут» - «Уотфорд»
У «Уофторда» неудачная серия, а «Борнмут» дома относительно неплох – набирает больше 50 процентов очков. Будет ничья или победа хозяев.
Прогноз: 1:0
Матч
Место и дата
21 января 18:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция
18:00. «Кристал Пэлас» - «Эвертон»
Если после такого матча, как «Сити» (4:0), не побеждать «Кристал Пэлас», то вот это, пожалуй, будут похороны. Тем более, что приход Эллардайса в «Кристал Пэалс» пока себя не оправдал – команда идет вниз и по качеству игру, и по количеству очков.
Прогноз: 0:2
Матч
Место и дата
21 января 18:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция
18:00. «Мидлсбро» - «Вест Хэм»
Пайет выдал недавно, что если его не продадут, то он порвет себе крестообразные связки. Чудак, что тут скажешь. Хотя игрок для «Вест Хэма» важнейший. Но возвращение в строй Кэрролла, забившего в минувшем туре сумасшедший по красоте гол, спасет положение.
Прогноз: 1:2
Матч
Место и дата
21 января 18:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция
20:30. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» в прекрасной форме, а «Сити» потерян. Но обычно амбициозные футболисты и команды после провалов выдают свои лучшие матчи. Если так, что шанс у «Сити» будет. Иначе противостоят разыгравшимся Алли и Кейну не получится.
Прогноз: 2:2
Матч
Место и дата
21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция
22 ЯНВАРЯ
15:00. «Саутгемптон» - «Лестер Сити»
«Лестер» по-прежнему блеклый и нестабильный. И у него по-прежнему ноль в графе «выездные победы в АПЛ». При этом и «Саутгемптон» не впечатляет – четыре поражения подряд. Ничья.
Прогноз: 1:1
Матч
Место и дата
22 января 15:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция
17:15. «Арсенал» - «Бернли»
Победит «Арсенал». Какие тут могут быть вопросы?
Прогноз: 2:0
Матч
Место и дата
22 января 17:15, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
19:30. «Челси» - «Халл Сити»
Против «Лестера» (3:0) «Челси» справился и без Косты, который то ли спину потянул, то ли в Китай собрался. Если он уедет, у «синих» будут проблемы. равнозначную замену испанцу зимой вряд ли получится найти. Но с «Халлом» проблем в любом случае не будет.
Прогноз: 2:0
Матч
Место и дата
22 января 19:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция