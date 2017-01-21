«Ман Сити» сыграет вничью с «Тоттенхэмом», «МЮ» победит «Сток Сити»

«Советский спорт» дает прогноз на 22-й тур АПЛ.

Тур 22

21 ЯНВАРЯ

15:30. «Ливерпуль» - «Суонси»

Из-за Кубка Африки «Ливерпуль» остался без Мане – очень важного игрока в построениях Клоппа, но зато вернулся Коутиньо. Насколько это важный игрок для команды можно было прекрасно видеть по игре с «МЮ» (1:1). До появления бразильца на поле у «Ливерпуля» было плюс-минус ноль созданных моментов. После – «красные» были даже острее хозяев. Коутиньо уже несколько раз выходил на замену, поэтому с «Суонси» он, возможно, появится в старте. И принесет хозяевам уверенную победу.

Прогноз: 3:0

Матч Ливерпуль - Суонси Место и дата 21 января 15:30, Энфилд, Онлайн-трансляция

18:00. «Вест Бромвич» - «Сандерленд»

У Мойеса ничего не получается. Разговоры о том, что «Сандерленд» неплох и занимает не свое место в таблице (второе с конца) идут уже несколько месяцев, но ничего не меняется. Есть вероятность, что и не изменится. А «Вест Бром» свой уровень держит. Минимальная победа хозяев.

Прогноз: 2:1

Матч Вест Бромвич - Сандерленд Место и дата 21 января 18:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

18:00. «Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед»

В игре с «Ливерпулем» Погба был ужасен. По сути, именно он сломал неплохой дебют манкунианцев, сначала не забив верный момент, а затем заработал глупейший пенальти. И самое плохое для «МЮ», что команда посыпалась из-за одного, пусть и важного, игрока. Это говорит о том, что «МЮ» - сыроват. Есть напор, появляется страсть, но четкости и отлаженности в атаке не хватает. Благо «Сток» вряд ли будет дома закрываться – не тому учит свою команду Марк Хьюз. Это и поможет «МЮ» с трудом, но победить.

Прогноз: 1:2

18:00. «Борнмут» - «Уотфорд»

У «Уофторда» неудачная серия, а «Борнмут» дома относительно неплох – набирает больше 50 процентов очков. Будет ничья или победа хозяев.

Прогноз: 1:0

Матч Борнмут - Уотфорд Место и дата 21 января 18:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция

18:00. «Кристал Пэлас» - «Эвертон»

Если после такого матча, как «Сити» (4:0), не побеждать «Кристал Пэлас», то вот это, пожалуй, будут похороны. Тем более, что приход Эллардайса в «Кристал Пэалс» пока себя не оправдал – команда идет вниз и по качеству игру, и по количеству очков.

Прогноз: 0:2

18:00. «Мидлсбро» - «Вест Хэм»

Пайет выдал недавно, что если его не продадут, то он порвет себе крестообразные связки. Чудак, что тут скажешь. Хотя игрок для «Вест Хэма» важнейший. Но возвращение в строй Кэрролла, забившего в минувшем туре сумасшедший по красоте гол, спасет положение.

Прогноз: 1:2

Матч Мидлсбро - Вест Хэм Место и дата 21 января 18:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция

20:30. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в прекрасной форме, а «Сити» потерян. Но обычно амбициозные футболисты и команды после провалов выдают свои лучшие матчи. Если так, что шанс у «Сити» будет. Иначе противостоят разыгравшимся Алли и Кейну не получится.

Прогноз: 2:2

Матч Манчестер Сити - Тоттенхэм Место и дата 21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция

22 ЯНВАРЯ

15:00. «Саутгемптон» - «Лестер Сити»

«Лестер» по-прежнему блеклый и нестабильный. И у него по-прежнему ноль в графе «выездные победы в АПЛ». При этом и «Саутгемптон» не впечатляет – четыре поражения подряд. Ничья.

Прогноз: 1:1

Матч Саутгемптон - Лестер Сити Место и дата 22 января 15:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

17:15. «Арсенал» - «Бернли»

Победит «Арсенал». Какие тут могут быть вопросы?

Прогноз: 2:0

Матч Арсенал - Бёрнли Место и дата 22 января 17:15, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

19:30. «Челси» - «Халл Сити»

Против «Лестера» (3:0) «Челси» справился и без Косты, который то ли спину потянул, то ли в Китай собрался. Если он уедет, у «синих» будут проблемы. равнозначную замену испанцу зимой вряд ли получится найти. Но с «Халлом» проблем в любом случае не будет.

Прогноз: 2:0