Трамп развалит НХЛ? В Монреале уже жгут американские флаги
Беспорядки в Америке и Канаде, связанные с избранием президентом США Дональда Трампа, могут нанести серьезный ущерб и заокеанской лиге.
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Но Бог с ней, с Америкой. Кто-то голосовал за Трампа, кто-то за Клинтон. И многие за океаном сейчас недовольны, что выбрали не их кандидата. Протестуют.
И как оказалось – не только в США. Мощная демонстрация против Трампа промаршировала и по улицам канадского Монреаля!
Толпа
манифестантов
прошла до здания
американского
консульства.
Рвалась к его
воротам. И лишь
полицейский
кордоны остановили
противников
нового американского
президента
у диппредставитель
Тогда люди остановились. Провели митинг. И перед консульством было сожжено американское изображение Трампа. Это серьезное оскорбление действующей американской власти.
Кстати, никто демонстрантов не останавливал. За их действиями следили десятки фото и телекамер.
А затем произошло и вовсе невообразимое! Канадцы в центре Монреаля сожгли американский флаг.
Вот такое происшествие. Пока не очень понятно, какие у него будут последствия. В конце концов, такое уничижительное отношение к американскому флагу и нынешнему президенту США – вовсе не официальная позиция властей Канады. А пока только народная демонстрация.
Ну а то, что манифестантов никто не остановил – на то она и свобода собраний. Ну а как это коснется хоккея?
Следует помнить, что Монреаль – негласная столица или, если хотите, Мекка мирового хоккея.
И
что в НХЛ самое
большое представительств
А вот большинство клубов НХЛ – американские и находятся на территории США.
При этом один из главных лозунгов предвыборной позиции Трампа, я бы даже сказал краеугольный камень его политической платформы звучит очень просто: «Америка – для американцев!»
Дональд всерьез намеревается строить стену на границе с Мексикой, чтобы защитить свою страну от нежелательных мигрантов. И обещает создать как можно больше рабочих мест для американцев.
Эта внутренняя политика нового президента может ударить и по НХЛ – канадцев и других легионеров могут попросту попросить из страны. Заявить, что в американских клубах должны играть американские парни.
А тут еще сожженный в хоккейном Монреале американский флаг… Это, пожалуй, ставит канадских игроков на первое место в списке нежелательных элементов в американских командах.
Да, сейчас это кажется невероятным. Но кто мог пару месяцев назад предположить, что власти США заявят о своем возможном выходе из НАТО? Официально назовут этот военный альянс «устаревшим»?!
Конечно, ситуация может развиваться по-разному. Например, легионерам дадут отработать в НХЛ действующие контракты, а новые не заключат. А, может, Трамп вообще окажется выше подобных политических провокаций и не станет вмешиваться в дела лиги.
В том то и дело, что сейчас уже никто не понимает – что будет? Привычные для американцев правила игры рушатся во многих сферах.
Поэтому Трамп в дела НХЛ может и не вмешаться. Но может и вмешаться! Припомнить, как ему там посоветовали пойти лучше не в Президенты, а в тренеры.
Тем более, что сами канадцы буквально несколько часов назад его к этому решению подтолкнули.