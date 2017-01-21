Трамп развалит НХЛ? В Монреале уже жгут американские флаги

Беспорядки в Америке и Канаде, связанные с избранием президентом США Дональда Трампа, могут нанести серьезный ущерб и заокеанской лиге.

Еще недавно подобную дикость в отношениях между североамериканск ими соседями невозможно было представить. Но вот мировые СМИ уже трубят о беспорядках в США, вызванных инаугурацией Дональда Трампа.

Но Бог с ней, с Америкой. Кто-то голосовал за Трампа, кто-то за Клинтон. И многие за океаном сейчас недовольны, что выбрали не их кандидата. Протестуют.

И как оказалось – не только в США. Мощная демонстрация против Трампа промаршировала и по улицам канадского Монреаля!

Толпа манифестантов прошла до здания американского консульства. Рвалась к его воротам. И лишь полицейский кордоны остановили противников нового американского президента у диппредставитель ства.

Тогда люди остановились. Провели митинг. И перед консульством было сожжено американское изображение Трампа. Это серьезное оскорбление действующей американской власти.

Кстати, никто демонстрантов не останавливал. За их действиями следили десятки фото и телекамер.

А затем произошло и вовсе невообразимое! Канадцы в центре Монреаля сожгли американский флаг.

Вот такое происшествие. Пока не очень понятно, какие у него будут последствия. В конце концов, такое уничижительное отношение к американскому флагу и нынешнему президенту США – вовсе не официальная позиция властей Канады. А пока только народная демонстрация.

Ну а то, что манифестантов никто не остановил – на то она и свобода собраний. Ну а как это коснется хоккея?

Следует помнить, что Монреаль – негласная столица или, если хотите, Мекка мирового хоккея.

И что в НХЛ самое большое представительств о имеют именно канадские игроки. Не смотря на то, что их количество сокращается с каждым годом, на сегодняшний день канадцев в НХЛ – 49,7 процента. Фактически половина!

А вот большинство клубов НХЛ – американские и находятся на территории США.

При этом один из главных лозунгов предвыборной позиции Трампа, я бы даже сказал краеугольный камень его политической платформы звучит очень просто: «Америка – для американцев!»

Дональд всерьез намеревается строить стену на границе с Мексикой, чтобы защитить свою страну от нежелательных мигрантов. И обещает создать как можно больше рабочих мест для американцев.

Эта внутренняя политика нового президента может ударить и по НХЛ – канадцев и других легионеров могут попросту попросить из страны. Заявить, что в американских клубах должны играть американские парни.

А тут еще сожженный в хоккейном Монреале американский флаг… Это, пожалуй, ставит канадских игроков на первое место в списке нежелательных элементов в американских командах.

Да, сейчас это кажется невероятным. Но кто мог пару месяцев назад предположить, что власти США заявят о своем возможном выходе из НАТО? Официально назовут этот военный альянс «устаревшим»?!

Конечно, ситуация может развиваться по-разному. Например, легионерам дадут отработать в НХЛ действующие контракты, а новые не заключат. А, может, Трамп вообще окажется выше подобных политических провокаций и не станет вмешиваться в дела лиги.

В том то и дело, что сейчас уже никто не понимает – что будет? Привычные для американцев правила игры рушатся во многих сферах.

Поэтому Трамп в дела НХЛ может и не вмешаться. Но может и вмешаться! Припомнить, как ему там посоветовали пойти лучше не в Президенты, а в тренеры.

Тем более, что сами канадцы буквально несколько часов назад его к этому решению подтолкнули.