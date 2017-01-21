Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:7, 2:6Брэйди
Футбол  Зенит- : -Чанчунь Ятай
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Теннис  Цибулкова2:6, 7:6, 3:6Макарова
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Змей о многих хвостах. Кто, как и почему разваливает олимпийское движение

Наталья Калугина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Змей о многих хвостах. Кто, как и почему разваливает олимпийское движение

Антидопинговый заговор против России – лишь одно из проявлений главного спортивного скандала. Он тлеет в недрах олимпийского движения и ждет своей очереди выплеснуться наружу. В тот день, когда он вырвется наружу, перевернется не только спортивный мир. Всколыхнется и большой бизнес, теснейшим образом связанный со всеми игроками спортивно-политических арен.

На наших глазах разворачивается захватывающий матч за право управления большим спортом. Победителю – приз: обладание целой индустрией, где по совокупности заложены сотни миллиардов долларов. Помимо известных цифр, приз предполагает финансовую благосклонность таких транснациональных компаний, как Макдоналдс, Проктор и Гембл, Виза, Тойота и других. Среди тех, кто готов рассказывать об основных событиях Империи спорта, – американский NBC. Пока все это принадлежит еще признанному лидеру матча Международному Олимпийскому комитету. Вопрос о лидерстве уже спорный, но, тем не менее, пока трудно оспоримый. На этом представляем участника.

Старейший из вступивших в состязание. Родился в 1894 году, а с 1896 неизменно управляет элитным спортом. Его история начиналась со скромных – по 25 швейцарских франков, взносов членов элитного спортивного клуба. Кстати, в клубном принципе организации работы, заложенном отцами-основателями во главе с бароном Пьером де Кубертеном, и прячутся корни нынешнего кризиса. Но об этом позже.

Стоит отметить, что уже к 1922 году в МОК появилась первая маркетинговая программа. К 1984 вопрос денег встал со всей остротой, а предыдущий президент МОК Хуан-Антонио Самаранч всю свою президентскую жизнь посвятил решению этой проблемы. В итоге из организации для людей, влюбленных в спорт, МОК превратился в богатую и крупнейшую по географическому охвату неправительственную организацию - сейчас он объединяет больше 170 национальных олимпийских комитетов – и в серьезнейшего игрока на арене большой политики. Правда, по оценке бывшего казначея Европейской федерации легкой атлетики и президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина БАЛАХНИЧЕВА, он находится в жесточайшем кризисе:

- МОК все еще позиционирует себя в любительском статусе, хотя олимпийцы – давно профессионалы. Возникают многие юридические коллизии. Это происходит хотя бы потому, что в спорте руководствуются так называемыми регламентами, то есть внутренними правилами. Они превалируют над гражданской юриспруденцией. Это нарушает многие права спортсменов. Если МОК не обратится к нормальному гражданскому регулированию, то он очень скоро не справится с задачей руководить современным спортом…

Двух своих главных соперников Международный Олимпийский комитет породил сам. Первым стало объединение международных федераций по видам спорта СпортАккорд. В 2015 году в Сочи разгорелся скандал, когда руководитель СпортАккорда, президент международной федерации дзюдо Мариус Визер выступил с резкой критикой МОК. По большей части справедливой – и рейтинги телетрансляций Олимпийских игр действительно падают, и вправду надо искать новые формы и формулы соревнований. Но именно потому, что, скорее всего, руководители МОК ожидали чего-то подобного, реакция на слова Визера была лавинообразной. СпортАккорд был стерт со спортивно-политической арены. А не ожидать этого МОК не мог. Ведь в промежутках между Олимпийскими играми международные федерации ведут самостоятельную жизнь при смехотворной поддержке руководства Олимпийского движения. Из надежных источников известно, что, например, Международная федерация легкой атлетики получает от МОК лишь порядка сорока миллионов долларов в год. А жизнь федераций идет своим чередом – они проводят континентальные кубки и чемпионаты, и кубки и чемпионаты мира. Последние в предолимпийский год являются отбором на Игры. Федерации оплачивают работу судей, прием делегаций на своих турнирах, поддерживают развитие своих видов в странах-членах федерации. Они ведут свои маркетинговые программы, но ничего не получают на Олимпийских играх. Последние изменения в регламенте МОК расширяют их возможности. Но решение об этом было принято слишком поздно. После Сочинского разгрома федерации затаились. Но им ничто не мешает возобновить борьбу.

Впрочем, федерации, так или иначе, блюдут клубные правила игры. Зато Всемирное анти-допинговое агентство (ВАДА) не только овладело техникой использования регламентов и довело мастерство до совершенства, отказавшись от главного постулата римского права о презумпции невиновности, но и, похоже, постепенно захватывает новые рынки. Фармакологические. Рассказывает эксперт по антидопингу Николай ДУРМАНОВ:

- Формально ВАДА объявляет среди источников своего финансирования взносы стран плюс поддержку Международного олимпийского комитета. Но есть факты, которые заставляют задуматься, так ли это. Например, известно, что знаменитую не так давно «Мерсеру» (модифицированный эритропоэтин) придумали и производили в швейцарской «Хоффман и Ла Рош». Существуют данные, что «Хоффман и Ла Рош» «слили» ВАДА способы определения препарата.

Валентин Балахничев, конечно, слишком эмоционально называет агентство «собранием юристов и разведчиков в отставке», однако, не признать политизированности этой организации невозможно, ибо антидопинг политизирован по определению. Приведу ответ одного из самых известных российских спортивных медиков Петра ЛИДОВА на прямой вопрос, возможны ли топ-результаты в циклических видах спорта без фармподдержки:

- Я думаю, что все-таки возможно показать рекордный результат и без допинга, но для этого нужны уникальные человеческие возможности. Мы, когда изучали генетику ряда прославленных спортсменов, видели там феноменальные сочетания, которые позволяли человеку быть впереди. Имена реальных людей, чьи пробы исследовались, были зашифрованы. И вот когда мы перечисляли свойства, - человек одновременно может показывать хорошую выносливость, феноменальную маневренность, на коротком участке он может дать превосходство, - видели, как у людей неожиданно округлялись глаза, и они говорили – так это же такой-то. Приходило осознание: если мы находим определенное сочетание генов, то может рождаться феномен, который благодаря правильным тренировкам будет значительно превосходить своих соперников. Но таких искать очень сложно. Это огромная селекционная работа не только тренерская, но прежде всего основанная на лабораторных и генетических исследованиях. Такой вариант возможен, но затратен. А если взять «астматиков», то использование противоастматических препаратов дает прирост результата от 10 до 20 секунд. Поэтому я отвечу скорее так: уникальный спортсмен может обходиться без допинга, а все остальные - для того, чтобы добраться до его уровня - как правило, должны пользоваться разного рода ухищрениями. Таких спортсменов, может быть, один-два-три, и они рождаются очень редко.

Он же рассказал о переговорных схемах антидопинга:

- Система ВАДА сама породила мощную коррупцию. Она связана с тем, что у тебя, например, попадается в одной федерации восемь спортсменов одномоментно. Президент национальной федерации едет к президенту международной федерации, начинает торговаться. Ведь восемь спортсменов – это по сути дела отстранение от соревнований. Но никто в отстранении не заинтересован. Ни страна, которая попалась, ни сторона, которая об этом узнала, потому что на самом деле – это большие деньги. Это все просчитывается. И тогда международная антидопинговая система продумала, что вместо восьми попавшихся показывать одного-двух, но потом данную федерацию держать на крючке и говорить, что на будущий год, если не будете слушаться, мы покажем еще кого-нибудь. Говорю о любых федерациях - там, где фигурирует допинг. Где он имеет смысл - в первую очередь, в циклических видах спорта.

Таким образом, пожалуй, сейчас в спортивной политике появился игрок, чье влияние может оказаться на порядок мощнее, чем позиции традиционалистов.

Любопытно, но скандал, развязанный вокруг российского спорта, может окончательно сломать хребет управлению современным спортом. Если он будет доведен до конца, то национальные олимпийские комитеты почувствуют себя беззащитными перед хвостами, которые виляют этим змеем. Возможно, они смогут объединиться не под эгидой МОК. И тогда в матче за спортивные доходы появится еще один игрок. Останется ли только вообще что-нибудь от спорта после этого?



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В марте WADA изучит информацию по поводу выбора Тюмени хозяином ЧМ-2021 по биатлонуВсемирное антидопинговое агентство (WADA) в марте нынешнего года будет рассматривать вопрос присуждения Тюмени права провести чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе организации.Источник: Родченков опасается за свою жизньБывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории боится расправы, говорится в материале британского издания Daily Mail.Наталья Гарт: Нет сомнений в том, что наши саночники поедут на ОИ-2018Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт заявила, что не сомневается в том, что российские саночники поедут на Олимпийские игры 2018 года.Ричард Паунд: Отказ сборных от участия в ЧМ-2018 будет началом возможности лишения России турнираБывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член МОК Ричард Паунд считает, что вопрос с местом проведения чемпионата мира 2018 года, который должен пройти в России, может вновь оказаться открытым.Информация ПКР по второй части Отчета Независимого лица WADA МакларенаВо второй части Отчета Независимого лица Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) господина Макларена, опубликованном 09 декабря 2016 года, были упомянуты 6 российских спортсменов-паралимпийцев, а также содержалась информация о предполагаемом участии указанных лиц в схеме подмены проб на Паралимпийских играх в Сочи.Врач сборной России по футболу: По теме допинга у ФИФА нет никаких претензий к РФСВрач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, что у ФИФА нет никаких претензий к РФС по теме допинга.Две комиссии МОК примут решение по поводу участия россиян в Олимпиаде-2018Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об участии российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года на основе итогов расследования двух комиссий организации.Светлана Журова: Вы нас под микроскопом рассматриваете, а мы «Тур де Ски» выигрываемОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением об успехах российских спортсменов.Крис Фрум: WADA должно ужесточить правила использования терапевтических исключенийТрехкратный победитель генеральной классификации «Тур де Франс» британский велогонщик Крис Фрум выступил за дальнейшее ужесточение антидопинговой политики.Насри может быть дисквалифицирован за допинг на четыре годаПолузащитнику «Севильи» Самиру Насри, чей контракт принадлежит «Манчестер Сити», грозит четырехлетняя дисквалификация. Футболист подозревается в нарушении антидопинговых правил.«Русские хуже Армстронга». Экс-гендиректор ВАДА призывает нанести «удар в лицо»«Русские хуже Армстронга». Экс-гендиректор ВАДА призывает нанести «удар в лицо»Россию продолжают третировать на спортивной политической арене.Глава IAAF: Добавим еще 12 российских спортсменов в международный пул тестированияМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) добавит еще 12 российских спортсменов в международный пул тестирования. Об этом в заявил глава IAAF Себастьян Коу в специальном пресс-релизе опубликованном на сайте организации.Глава IAAF: Мы продолжим искать независимую систему контроля российских атлетовМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продолжит искать надежные системы независимого тестирования российских спортсменов. Об этом в заявил глава IAAF Себастьян Коу в специальном пресс-релизе опубликованном на сайте организации.Член МОК: Результаты перепроверки проб россиян с Олимпиады-2014 будут известны через один-два месяцаЧлен Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг сообщил, что результаты перепроверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи будут известны через один-два месяца.Член МОК: Нужно было отстранить Россию от Олимпиады в РиоЧлен Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг заявил о том, что жалеет о решении организации не отстранить сборную России от летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в полном составе. Он считает, что это решение было ошибочным.Томас Бах: МОК будет расширять сферу действий профессора МакларенаПрезидент МОК Томас Бах рассказал о технологии дальнейших разбирательств в отношении допинговых случаев в России.Четыре российских скелетониста отстранены в связи с расследованием МОКМеждународный олимпийский комитет проводит расследование в отношении четырех российских скелетонистов, которые подозреваются в нарушении допинговых правил. Расследование было инициировано на основании второй части доклада Ричарда Макларена, которая была представлена 9 декабря.Ольга Зайцева: Если в списке WADA всплывет моя фамилия, подам в суд на РодченковаДвукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила свое отношение к расследованию допинговых случаев в российском биатлоне.«Многие спортсмены поддались оголтелой антироссийской пропаганде»«Многие спортсмены поддались оголтелой антироссийской пропаганде»Старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков рассказал, как в команде пережили сообщение об отстранении лыжников от соревнований.Городские власти Тронхейма готовы вместо Тюмени провести финал КМ по лыжным гонкамГородские власти норвежского Тронхейма выразили намерение провести финал Кубка мира по лыжным гонкам, от которого ранее отказалась российская Тюмень.
Главные новости
Олимпиада
В США состоялась премьера фильма «Икар»с участием Родченкова
Бокс
Баррера дал согласие на бой с Бетербиевым, чтобы снова сразиться с Уордом
MMA
Федор Емельяненко: Митрион - хороший боец с быстрыми руками и хорошей ударной техникой
Теннис
Конта разгромила Возняцки и стала соперницей Макаровой в 4-м круге Australian Open
Футбол
Роберт Левандовски: Я пробил наудачу, но три очка - есть три очка
Баскетбол
«Лейкерс» обыграли «Индиану», Мозгов набрал 4 очка
Хоккей
Хенрик Седин набрал 1000-е очко в НХЛ (видео)
Шахматы
Уэсли Со сохранил лидерство на турнире в Вейк-на-Зее, Карякин делит 7-10 места
Теннис
Серена Уильямс вышла в четвертый круг Australian Open
Футбол
Победа Шипулина, ничья «Зенита» и возвращение Джеррарда в «Ливерпуль». Главные новости утра
все новости
WADA
WADA
МОК
МОК