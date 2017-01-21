Кирилл Капризов: Кто ж откажется сыграть с Мозякиным

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов – о Матче звезд КХЛ, «Салавате Юлаеве», интересе е себе «Миннесота Уайлд».

- Приятно, что выбрали на Матч звезд, и будет приятно вдвойне сыграть в родном городе, перед своими болельщиками, трибунами, - начинает Капризов.

- Сквозняки у вам там гуляют, раз Линус Умарк заболел и не сможет сыграть в Матче звезд…

- Да, пришел в пятницу с утра и плохо себя почувствовал, играть не сможет. Жаль, конечно. Но ничего, сыграем без него.

- В понедельник у «Салавата Юлаева» календарный матч чемпионата КХЛ в Подольске. Успеете после Матча звезд присоединиться к команде?

- Успею, - улыбается. – Полечу с командой.

- После молодежного чемпионата мира у вас, похоже, открылось второе дыхание – 8 (2+6) очков в трех матчах?

- Да нет, как играл, так и играю. Просто везти стало больше.

- Уже вернулись в уфимское время? В сон днем не клонит?

- Сейчас все нормально. А в первую неделю после возвращения было тяжело. Особенно на пятый-шестой день.

- Выбор на Матч звезд – для вас неожиданность? Или?

- Нет, надеялся, конечно. Потому очень почетно и престижно сыграть в такой компании, с такими большими игроками.

- Какие-то трюки-сюрпризы приготовили?

- Не успел. Да и как успеешь, если все время игры, тренировки.

- В фойе «Уфа-Арены» продается много свитеров с вашим 17-м номером…

- Правда? Впервые слышу. Не знал. Если выдастся свободная минутка, обязательно выберусь, пройдусь.

- И все-таки какие у вас фишки, сильные стороны? Может, эффектно исполненный буллит?

- Да какой из меня буллитер? Сами ведь знаете. А все остальное – даже не думал над этим. Не представляю, какие у меня сильные стороны.

- Может, эффективность голевых моментов: два шанса – три гола?

- Ну, да, - смеется.

- Почему «Салават» так много пропускает?

- Мы и забиваем много. Просто иногда расслабляемся, когда ведем в счете. Хотим сыграть красиво, начинаем отклоняться от тренерского задания и пропускаем.

- После поражения в зеленом дерби 5:6 в овертайме ваш главный тренер Игорь Захаркин сильно ругался.

- Еще бы! Вели 4:2, 5:4 и проиграли.

- Вам представиться распрекрасная возможность сыграть красиво на Матче звезд.

- Согласен. А в клубе должны играть так, как требует тренер.

- Вашего партнера по молодежной сборной Михаила Воробьева в последнее время буквально окучивает «Филадельфия». А к вам «Миннесота» проявляет интерес?

- Да. Во время чемпионата мира и после звонили, спрашивали. Приятно, когда мною интересуются. Раньше такого не было.

- Кто будет за вас болеть на Матче звезд? Кого лично пригласили?

- Никто не будет. Папа не смог приехать. Но я куплю семье сувениры, без этого никуда.

- С кем из участников Матча звезд вам особенно хочется пообщаться?

- Да вот только что сидели в Коваржем, Мозякиным. Познакомился с ними еще год назад. Серега Мозякин в порядке, сами знаете.

- Себя на месте Даниса Зарипова в этой тройке представляете?

- Да нет, - смеется. – Но кто откажется сыграть с такими мастерами…