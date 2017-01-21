«Дойду до Италии пешком, если «Спартак» станет чемпионом». Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Спартак». Самедов. Боккетти

В пятницу «Спартак», находящийся сейчас на первом сборе в Абу-Даби, провел две тренировки. Утром футболисты занимались в тренажерном зале и выполняли разные беговые упражнения, а вечером работали с мячом и оттачивали тактику. Первую за 12 лет тренировку в «Спартаке» провел Самедов. Впечатления – самые позитивные.

– Отлично, все здорово, сразу же две тренировки! Условия великолепные. Команда великолепная. Работается хорошо. Все очень нравится. Главное для меня за ближайшие дни – поймать ритм и как можно быстрее обрести нужные кондиции. Это на сегодня самое важное. Честно скажу: устал сильно. Надеюсь, уже завтра будет полегче. Начинать всегда непросто.





Также вчера появилась информация о том, что «Спартак» интересуется 28-летним полузащитником «Спортинга» Сезаром. И якобы на хавбека претендует еще и ЦСКА. Универсал, которого transfermarkt оценивает в 3,5 млн. евро, может закрыть несколько позиций в средней линии и на левом фланге обороны. Впрочем, вряд ли этот трансферный слух отличается от десятков других. Зимний шопинг «Спартака» уже можно признать успешным.

Почему трансферная кампания «Спартака» – блестящая





А героем дня стал Боккетти. В интервью ТАСС он рассказал много такого, за что его можно уважать еще больше. В частности, о том, что не поехал бы в Китай ни за какие деньги. Хотя болельщики красно-белых наверняка оценили ответ итальянца на вопрос, на что он готов пойти, если «Спартак» возьмет золото. «На сумасшедшие вещи. Готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком», – ответил Боккетти.

Последний матч «Зенита»

Накануне питерцы сыграли вничью с ташкентским «Локомотивом» (0:0). В матче приняли участие 23 футболиста, включая молодежь: Лесовой, Мусаев и другие. Наибольшее количество минут, 67, досталось Молло. Мирча Луческу продолжает использовать француза на правом, а не на левом фланге атаки.

Незасчитанная победа. «Зенит» забил дважды, но не обыграл узбекский «Локо»





Вот, казалось бы, и все. Программа первого сбора выполнена. Но «Зениту» пяти сыгранных матчей (все остальные провели не больше двух) явно мало. И сегодня питерцы повторно встретятся с китайским клубом «Чанчунь Ятай». Объяснить такую корректировку можно тем, что в четверг матч с молодежкой ташкентского «Локомотива» не состоялся. Что ж, похвально.





Другие контрольные матчи пятницы: «Крылья Советов» – «Пандурий», Румыния – 1:1; «Терек» – «Лехия», Польша – 3:4.





ЦСКА начинает

Сегодня же первый спарринг проведет ЦСКА. Соперник – швейцарский «Волен». Собственно, программа первого сбора армейцев в Кампоаморе практически выполнена. Матч сегодня, матч завтра (с польским «Пястом») – и небольшой антракт перед второй тренировочной сессией. Несмотря на снег, ливень и другие климатические сюрпризы, ЦСКА хорошо поработал. Это слова Виктора Гончаренко.





А вообще первый контрольный матч ЦСКА – возможно, пока что главное событие в зимнее межсезонье. Сменился главный тренер. Поговаривают, что Гончаренко прививает тактику с тремя центральными защитниками. Кто будет играть? По какой модели? Кто в роли центрфорварда? Станет ли основным защитником Васин? Как там Дзагоев? В общем, очень много интриг. Сегодня, наконец, увидим и на какие-то вопросы ответ найдем.





Призы «Локомотива»

Вчера на сборе «Локомотива» было торжественно. Перед утренней тренировкой Майкон и Фернандеш получили призы как лучшие игроки команды последних месяцев. Надо сказать, что выбор справедлив. Майкон забил несколько важных мячей, а Фернандеш во второй части осеннего отрезка был одним из лучших на своей позиции в премьер-лиге.

– Спасибо болельщикам за поддержку в том году – для меня это было очень важно. Надеюсь, что мы сможем не раз порадовать их в этом сезоне. И, конечно, нас интересуют прежде всего не персональные, а командные призы, – поблагодарил болельщиков Фернандеш.





Сегодня состоятся еще два контрольных матча. «Уфа» сыграет с польским «Лехом», а «Оренбург» – с азербайджанским «Интером».

Ближайшие матчи

21.01. «Уфа» – «Лех», Польша

21.01. ЦСКА – «Волен», Швейцария

21.01. «Оренбург» – «Интер», Азербайджан

21.01. «Зенит» – «Чанчунь Ятай», Китай

22.01. «Локомотив» – ЦСКА, Болгария

22.01. ЦСКА – «Пяст», Польша

22.01. «Анжи» – «Актобе», Казахстан

22.01. «Краснодар» – «Хэнань Цзянье», Китай

22.01. «Урал» – «Астра» Румыния

22.01. «Урал» – «Вииторул», Румыния